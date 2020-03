BMW i4 Concept: el primer Gran Coupé eléctrico de la firma alemana llega con 600 km de autonomía y su mítico logo rediseñado

BMW nos presenta la versión eléctrica del futuro BMW Serie 4 GranCoupé, pues aunque se trata de un concept car, prácticamente será la base sobre la que llegará el BMW i4 eléctrico. Estos días iba a tener lugar el Salón de Ginebra 2020, pero debido a la amenaza del coronavirus se canceló. Al contrario que en ferias como el MWC, las grandes marcas del mundo del automóvil han mantenido sus planes y nos han dado a conocer por videoconferencia sus nuevos proyectos.

El BMW i4 Concept es un Gran Coupé de cuatro puertas, 100% eléctrico y con una autonomía de 600 kilómetros bajo el ciclo WLTP. Un coche que se fabricará a partir de 2021 en la planta principal de la compañía en Múnich, donde actualmente se producen los Serie 3 y Serie 4.

El nuevo modelo llega con un motor eléctrico de nueva generación con la tecnología BMW eDrive, la cual servirá para el resto de modelos eléctricos de BMW como el BMW iX3, un SUV eléctrico que comenzará a fabricarse en china y se estrenará este 2020.

En cuanto a potencia, el BMW i4 Concept ofrece 530 CV y una aceleración de 0 a 100 km/h en aproximadamente unos 4 segundos.

Para mover el BMW i4 Concept nos encontramos con un pack de batería de Generación 5, más pequeña que las utilizadas en los BMW i3 pero con una mayor densidad energética. Respecto a los tiempos de recarga, el BMW i4 aceptará cargas rápidas de 150 kW, lo que permitirá completar el 80% de la batería en 35 minutos con un cargador compatible.

El año pasado la compañía ya nos presentó su BMW Concept 4. Este año, el BMW i4 Concept reafirma su compromiso de renovar su Gran Coupé con un modelo 10% eléctrico. Según explica la compañía, BMW cumplirá los objetivos de emisiones para 2020 y 2021, recortando para este año un 20% el objetivo marcado para la flota europea.

El diseño que vemos en este concept car será muy similar al BMW i4 eléctrico definitivo, según remarca la propia compañía. Tenemos una prominente calandra y una silueta muy coupé, con unas líneas estilizadas y una carrocería muy marcada. En el interior nos encontramos con un diseño más extremo respecto a lo habitual, con una doble pantalla para el sistema de infoentretenimiento.

Un detalle que ejemplifica la importancia de este BMW Concept i4 para la compañía es la renovación de su mítico logo. Para los nuevos modelos eléctricos de la marca llega un rediseño de su logo, con un diseño plano en dos dimensiones y transparente.

Otro de los detalles es el sonido. Hans Zimmer, popular compositor alemán, ha sido el encargado de crear el sonido AVAS del nuevo modelo tal y como ya hizo el año pasado con el BMW Vision M Next.

Here is the sound of #THEConcepti4 and some footage of @BMWGroup sound designer @RenzoVitale and me composing it in the studio. #BMW #BMWi #ad pic.twitter.com/Z7h3Zjbm69