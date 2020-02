Huawei Mate Xs, Sony Xperia 5 Plus, Realme X50 Pro, Honor 9X Pro y todo lo que esperamos ver el 24 de febrero

Como dijimos hace unos días, show must go on. El brote del coronavirus covid-19 ha hecho que el Mobiel World Congress 2020 se venga abajo dos semanas antes de su celebración, pero muchos fabricantes lo tenían todo listo para presentar novedades y algunos de ellos mantienen la cita para el 24 de febrero o fechas posteriores.

Los fabricantes que confirmaron su presentación son de momento Sony, Huawei, Honor y Realme. Una especie de "mini-MWC" remoto y virtual que desde Xataka cubriremos y que promete tener muchas novedades.

El fabricante japonés forma parte de los que históricamente han tenido su gran stand en el Hall 3 y además su presentación era la que en cierto modo abría la feria, al ser el lunes a primera hora en las sucesivas ediciones. La marca mantiene eso: el lunes 24 a las 8:30 (hora peninsular) darán a conocer novedades, aunque eso sí, desde su canal de YouTube.

El año pasado Sony presentaba el Sony Xperia 1, Xperia 10 y Xperia 10 Plus, dejando el Xperia 5 para septiembre. Siguiendo este hilo, lo que se espera el lunes es conocer un Xperia X Plus, que según GSM Arena integrará un panel OLED de 6,6 pulgadas, marcos reducidos y doble altavoz frontal.

Con un grosor estimado de 8,1 milímetros (9,1 contando el módulo de cámaras traseras), dispondría de jack de audio y el lector de huellas no estaría integrado en la pantalla, sino en un lateral como hemos visto en modelos anteriores de la marca, así como el botón para disparar fotos. Para las cámaras, se habla de un sensor de 8 megapíxeles para la frontal y de cuatro cámaras en la parte trasera (siendo una de ellas un sensor ToF), y se espera que llegue con el Snapdragon 865 siendo así el (primer) buque insignia de este año.

Se ha hablado además de un gama media por un resultado de Geekbench, que dispondría del Snapdragon 765, 8 GB de RAM y Android 10. No se ha dicho nombre para este supuesto Xperia, ya que se habló de un Xperia 3 pero con unas especificaciones que parecen encajar con las del 5 Plus.

Realme preparaba el evento de presentación del Realme X50 5G Pro, el hermano de gama alta del Realme X50 5G que ya presentaron en enero. Se espera que mantenga algunas características en común como el diseño, pero con el Snapdragon 865, carga rápida de 65 vatios y según parece tasa de refresco de 90 hercios, algo un poco extraño dado que el X50 básico llega a los 120 Hz.

Follow us live the 24/02/2020 at 9:30hrs (CET)