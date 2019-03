Sony Xperia 10, análisis: un gama media atípico en formato 21:9 que recupera la esencia de los móviles compactos

Las pantallas cada vez son más grandes, pero no son pocos los que siguen pidiendo móviles pequeños. Sony es precisamente uno de los fabricantes que ayudó a mantener vivo este segmento con su familia Xperia Compact. Para este 2019 la marca japonesa no nos ha traído ningún modelo compacto, pero sí han apostado por una alternativa de lo más interesante que bien podrá convencer a aquellos que busquen un móvil manejable con una mano.

Hablamos del Sony Xperia 10, un móvil que por su tamaño de pantalla no pensaríamos que es precisamente pequeño pero que gracias a su formato 21:9 consigue recuperar esa sensación de estar ante un móvil ligero y fácil de utilizar. En un mercado donde todos los fabricantes están reduciendo sus marcos al mínimo, Sony sigue a lo suyo. Esta vez, con un aspecto que encaja muy bien con su filosofía multimedia y les permite diferenciarse sin desviarse de su conservadurismo.

Este es el análisis del Sony Xperia 10, el hermano pequeño de la familia con pantallas 21:9 que lidera el Xperia 1. Un móvil de gama media con el clásico sello de Sony, tanto en sus puntos positivos como en los negativos. Hemos estado probándolo durante una semana y aquí os contamos toda nuestra experiencia.

Ficha técnica del Sony Xperia 10

SONY XPERIA 10 DIMENSIONES Y PESO 156 x 68 x 8,4 milímetros

162 gramos PANTALLA LCD de 6" FHD+, 21:9

(2.520 x 1.080 píxeles)

Gorilla Glass 5 PROCESADOR Snapdragon 630

GPU Adreno 508 MEMORIA RAM 3 GB LPDDR4 ALMACENAMIENTO INTERNO 64 GB ampliables hasta 512 GB con microSD CÁMARA TRASERA 13 MP, f/2.0, 1.12µm, PDAF

5 MP, f/2.4, 1.4µm

Vídeo 4K, 1080p/60fps CÁMARA DELANTERA 8 MP, f/2.0 BATERÍA 2.870 mAh con carga rápida 18W SISTEMA OPERATIVO Android 9 Pie CONECTIVIDAD LTE CAT12/13, BT 5.0, WiFi 802.11 a/b/g/n/ac, aptX HD OTROS Bluetooth 5.0, USB C, jack 3.5mm, Lector de huellas en lateral, NFC PRECIO 349 euros

El nuevo diseño compacto crece en altura

El Sony Xperia 10 es un móvil con una pantalla de 6 pulgadas, pero se siente como uno de poco más de cinco pulgadas de las de antes. La clave está en el formato 21:9, un tipo de pantalla que deriva en que estemos ante un móvil muy estrecho, alto y estilizado.

Cuando lo vemos por primera vez llama mucho la atención, pero cuando lo tenemos en mano las sensaciones son muy buenas. La clave está en que al menos en el Xperia 10, su altura extra no penaliza al peso y a la hora de utilizarlo no notamos una diferencia significativa. De hecho, su centro de masas está en el centro del terminal como de costumbre. Simplemente lo que ocurre es que el Xperia 10 es más estrecho de lo normal.

Durante los últimos años ha quedado patente que Sony va un paso atrás de la competencia en optimización de los marcos. Cuando el resto de marcas ya están explorando con el agujero en la pantalla, este Sony Xperia 10 no incorpora ni siquiera la muesca. Y particularmente lo agradecemos. A cambio, desde Sony han creído oportuno apostar por este formato 21:9 que, como después explicaremos, desde el punto de vista de la marca tiene bastante sentido. Un diseño distinto y una apuesta única para este año que permite diferenciar al Xperia 10 del resto de gama medias.

El formato panorámico 21:9 es todo un acierto. La altura extra apenas se aprecia en mano y tener un móvil tan estrecho hace que se pueda utilizar con una mano de la misma forma que antes lo hacíamos con móviles de menor pantalla.

Más allá del formato, por el resto el diseño del Xperia 10 es bastante común. Tenemos un cuerpo de policarbonato con cristal Gorilla Glass 5 en el frontal y bordes redondeados. No hay 'notch' pero sí tenemos un marco superior muy generoso. Un marco claramente distinto al inferior, que en este caso sí es muy reducido. Esta diferencia provoca que tengamos un diseño asimétrico.

Para hacernos una idea, estamos como si fuera un móvil con pantalla 18:9 pero donde se ha añadido un trozo extra de pantalla para albergar los botones táctiles de la barra de navegación de Android. Y es que si esta barra fueran botones físicos, entonces sí tendríamos un diseño simétrico.

La sensación en mano es buena. No tenemos el tacto del cristal, que personalmente prefiero, pero sí tenemos un policarbonato muy pulido y conseguido. La apuesta por el plástico consigue además mejorar esa sensación de móvil ligero y fácil de utilizar con una mano.

Al ser ligeramente curvado por todos los lados, el agarre también mejora y la sujeción es buena. En un mercado donde casi todos los fabricantes se han pasado al cristal, este Xperia 10 puede ser una opción distinta para aquellos que quieran algo más ergonómico y menos resbaladizo.

El policarbonato es menos premium que el cristal, pero no se impregna de huellas y permite tener un móvil más ligero. Con sus bordes ligeramente redondeados, el Xperia 10 es muy cómodo de utilizar.

La parte trasera es totalmente lisa, únicamente marcada por la cámara doble central que sobresale muy ligeramente. El terminal no baila encima de la mesa y al tener el lector de huellas en el lateral, hace que la trasera sea muy limpia. Tampoco se impregnan huellas, por lo que la sensación suele ser bastante positiva en todo momento. En el Xperia 1, Sony apuesta por un material más premium como es el cristal, pero en el Xperia 10 tenemos un cuerpo de policarbonato bien trabajado que encaja bien con la propuesta del terminal.

Si bien en mano se siente ligero y muy cómodo, no nos convence tanto el grosor. Sony ha dado un paso respecto a los Xperia del año pasado, pero los 8,4 mm no son muy convincentes teniendo en cuenta la ajustada batería que añade.

Al comparar el Xperia 10 con el resto de móviles de gama media, podemos ver varios detalles. En primer lugar, comentar que el Xperia 10 es un móvil más o menos igual de alto que el resto, pero claramente menos ancho. Lo que ocurre es que 6" en 21:9 no son lo mismo que 6,3" en 19:9. El Xperia 10 no alcanza el ratio de pantalla de Huawei, Xiaomi o Motorola, pero sí es un paso más que el Mi A2.

Pantalla Altura (mm) Anchura (mm) Grosor (mm) Peso (g) Ratio Batería (mAh) Sony Xperia 10 6,0" 155,7 68,0 8,4 162 79,4% 2.870 Redmi Note 7 6,3" 159,2 75,2 8,1 186 81,4% 4.000 Xiaomi Mi A2 5,99" 158,7 75,4 7,3 166 77,4% 3.080 Motorola Moto G7 Plus 6,2" 157,0 75,3 8,3 176 81,4% 3.000 Huawei P Smart 2019 6,21" 155,2 73,4 8,0 160 83,1% 3.400 Samsung Galaxy A7 (2018) 6,0" 159,8 76,8 7,5 168 74,4% 3.300

El Sony Xperia 10 (izquierda) es mucho más fácil de sujetar con una mano que otros móviles como el Xperia XZ3 (derecha), con más superficie de pantalla pero más ancho.

El formato 21:9 es todo un acierto. Es cierto que perdemos pantalla y muchos usuarios preferimos un móvil menos manejable pero con más superficie visible, pero para muchos otros este Xperia 10 es uno de los móviles en volver a recuperar la idea de móvil pequeño, de móvil compacto. No sabemos si con el Xperia 10 Plus o el Xperia 1, con 6,5 pulgadas, se repite esta sensación, pero al menos en el Xperia 10 sí es suficiente delgado como para controlarlo con una mano.

En mi caso tengo las manos pequeñas y con el Xperia 10 puedo agarrar el móvil y seguir teniendo margen de maniobra. Otros terminales equivalentes se me clavan y el pulgar tengo que tenerlo estirado, sin poder doblarlo para mejorar el agarre.

Al compararlo con otros móviles compactos, el Xperia 10 nos da una anchura similar a la que tenemos con el Pixel 3 o el Samsung Galaxy S10e, pero recordemos que estos últimos son gamas altas mientras que el Xperia 10 es un móvil bastante más humilde. Estamos ante un sucesor espiritual del Sony Xperia X, con unos números más parecidos en anchura y peso con el Xperia XZ2 Compact. Y es que casualidad o no, los dos tienen la misma batería.

Pantalla Altura (mm) Anchura (mm) Grosor (mm) Peso (g) Ratio Batería (mAh) Sony Xperia 10 6,0" 155,7 68,0 8,4 162 79,4% 2.870 Sony Xperia XZ2 Compact 5,0" 135,0 65,0 12,1 168 73,5% 2.870 iPhone 8 4,7" 138,4 67,3 7,3 148 65,4% 1.821 Google Pixel 3 5,5" 145,6 68,2 7,9 148 77,2% 2.915 Samsung Galaxy S10e 5,8" 142,2 69,9 7,9 150 83,3% 3.100

Sony ha decidido ser el primer fabricante en apostar por este formato 21:9 y no nos importaría que otros hicieran algo parecido. Una apuesta que no sabemos si en móviles más grandes tendrá sentido, pero que en el Xperia 10 sí consigue un nivel de maniobrabilidad no muy habitual. E incluso mejorable en caso que la pantalla fuera más pequeña.

Los nuevos móviles Sony no necesitan un accesorio para colocar la nanoSIM, muy práctico aunque el cuerpo del terminal no queda tan liso.

Otra característica especial que tienen los móviles de Sony es la colocación de los botones y conectores. Empezando por ejemplo con la SIM. El Xperia 10 es un terminal que no necesita accesorio para colocar la nanoSIM, ya que tiene una tapa que puede extraerse con el dedo. Aunque sí nos obligará a reiniciar el móvil cada vez que cambiemos de SIM. En esa misma ranura encontraremos la tarjeta microSD que se debe pulsar para extraer.

En el otro lateral encontramos los botones de apagado/encendido, el lector de huellas y los de volumen. Los botones del Xperia 10 sobresalen muy poco, lo que favorece acceder al lector de huellas pero empeora el recorrido. No son tan cómodos de pulsar y aunque están bien integrados, preferimos otras opciones. También hemos notado que al añadir el lector de huellas, para bajar el volumen tenemos que pulsar demasiado abajo.

El jack de 3.5mm se encuentra arriba, mientras que en la parte inferior aparece el USB tipo C rodeado de dos potentes altavoces.

Sony va por libre en diseño. La apariencia del Xperia 10 es bastante única, si bien la colocación de la botonera lateral sigue sin darnos la mejor experiencia.

En la zona inferior encontramos el puerto USB tipo C rodeado de dos altavoces y una pequeña superficie distinta. En la zona superior tenemos un micrófono de cancelación de ruido y el puerto jack de 3.5mm. Además, en el marco superior izquierdo encontramos un potente LED de notificaciones.

Al contrario que muchos otros móviles de Sony, el Xperia 10 no incorpora certificado de resistencia al agua y al polvo. Un añadido que se hubiera agradecido y habría ayudado a hacer de este terminal un producto mucho más interesante.

El diseño del Sony Xperia 10 es una apuesta original. Con la combinación de policarbonato y el formato 21:9 tenemos uno de los móviles de gama media más manejables del mercado. No será el más bonito y puede que a algunos usuarios les choque la colocación de los botones, pero en el día a día los posibles compradores estarán contentos con el diseño.

La experiencia de Sony en el apartado multimedia se nota con esta pantalla 21:9

La pantalla elegida para el Sony Xperia 10 es un panel IPS LCD de 6 pulgadas con resolución FullHD+, en el comentado formato 21:9 para un total de 2.520 x 1.080 píxeles. Es una pantalla panorámica y como viene siendo costumbre, con una calidad realmente alta.

Para este modelo, Sony nos ofrece un panel IPS pero la calibración, nitidez, contraste y brillo son excelentes. Una experiencia muy completa que permite que la pantalla sea la auténtica protagonista al usar el Xperia 10.

A nivel de nitidez tenemos 457 ppp, un número considerable y que se traduce en que todo se ve con mucho detalle. Respecto a la superficie total, Sony anuncia que con el formato 21:9 se consigue hasta un 31% más que el equivalente en 16:9. Pero si lo comparamos con otros móviles de hoy en día, la superficie total es más pequeña al ser más estrecha. El Xperia 10 tiene un área de 84,1 cm2, mientras que el Mi A2 sube a los 92,6 cm2. Y en esta comparativa está toda la experiencia; unos preferirán un móvil más manejable y otros más superficie.

El contraste, brillo y color de la pantalla del Xperia 10 es muy buena, un nuevo móvil de Sony donde se ha cuidado este apartado para ofrecer una gran experiencia.

No logramos el contraste de los paneles AMOLED, pero los colores de la pantalla del Xperia 10 están muy logrados. Los tonos son bastante acertados y no tendemos ni hacia tonos muy cálidos ni fríos. El brillo máximo es otro de los puntos fuertes del Xperia 10, con más de 500 nits y un buen resultado en exteriores. Si bien, hemos notado algunos reflejos debido al cristal, en general la experiencia es muy buena salvo por un punto que ahora comentaremos.

Desde el software podemos ajustar la calidad del panel en función de la gama de colores y el contraste deseado, desde el modo estándar de Sony o el modo súper vivido. También ajustar el balance de blancos para pasar de una pantalla más cálida a otra más fría.

Mientras que el panel es muy bueno, el sensor de brillo automático no funciona tan rápido como debería y tarda más de la cuenta en adaptarse al brillo de cada momento.

Durante estos días hemos notado algunos problemas con el brillo automático. En varios momentos ha tardado bastante más de la cuenta y en otros no ha logrado detectar bien la luz ambiente y se ha quedado a medio brillo. Un pequeño detalle que entorpece una experiencia con la pantalla que por otro lado es muy buena.

Cómo se ven las aplicaciones en el formato 21:9

La amplia pantalla 21:9 del Xperia 10 permite ver películas a tamaño completo, cuando normalmente otros móviles muestran franjas negras en la parte superior e inferior. Este es el motivo por el que teóricamente Sony ha apostado por este formato. El cine está grabado en 21:9 y Sony busca la experiencia más cinematográfica.

Una de las aplicaciones que más lo aprovecha es Netflix, donde gran parte de su contenido está grabado en este formato. Ver Netflix desde el Xperia 10 es una gozada. El móvil dispone del Widevine Security Level 1 DRM y los vídeos que ocupan todo el ancho se disfrutan bastante.

No ocurre igual en el resto de contenidos, ya que no todos los vídeos ni todas las aplicaciones están adaptados. En el caso de Youtube, si el vídeo no está en formato panorámico lo que podremos hacer es un pellizco para expandirlo por toda la pantalla. El resultado será simplemente que se hará zoom y perderemos por tanto la zona superior e inferior. No es lo ideal, pero en los últimos años hemos pasado de las pantallas 16:9 a las 18:9 y recientemente a las 19:9. El paso al 21:9 no parece tan descabellado y muchos creadores de contenido ya se están adaptando.

La mayoría de vídeos de Youtube no están grabados en formato 21:9, por lo que si los expandimos perdemos información en las franjas superior e inferior.

Para navegar, leer Xataka, visitar Instagram o enterarse de lo último por Twitter, el formato 21:9 es bastante agradable y se adapta muy bien a los 'feeds'.

Las aplicaciones que no están adaptadas tienen dos opciones; por un lado hacer zoom y rellenar toda la pantalla perdiendo información como por ejemplo ocurre en juegos como Brawl Stars o bien directamente poner franjas negras en los laterales, como pasa en PUBG Mobile o Shadow Fight 3 que por el momento solo aceptan hasta 19:9.

El formato 21:9 es muy agradable para redes sociales, navegar o ver vídeos, pero algunas aplicaciones (principalmente juegos) no la aprovechan y nos muestran una franja negra.

En aplicaciones como Instagram tenemos una de cal y otra de arena: el feed se ve genial, pero las historias no están adaptadas.

Otras situaciones donde nos hemos encontrado con las franjas negras laterales debido al formato 21:9 es con las historias de Instagram. En estos casos, el móvil pierde gran parte de su atractivo aunque seguirán apareciendo los botones de navegación.

Inicialmente, únicamente cuatro juegos Android han sido preparados para este formato 21:9 en el momento de su lanzamiento: Asphalt 9, Fortnite, Arena of Valor y Marvel Strike Force. Pero como veremos después, únicamente los dos últimos son compatibles con el Xperia 10. Todo sea dicho, no tendremos ningún tipo de problema con los juegos que se disfrutan en vertical.

Rendimiento: donde se pierde la magia

El Xperia 10 Plus incorpora un procesador de Qualcomm más potente, pero este Xperia 10 se queda en el mismo Snapdragon 630 que tuvimos el año pasado en el Xperia XA2. Junto a este chipset, tenemos 3GB de RAM LPDDR4 y una GPU Adreno 508.

Más allá de su precio y lo que ya esté ofreciendo la competencia, vamos a hablar de la experiencia que tenemos. El Sony Xperia 10 funciona fluido en las tareas diarias como la navegación, ver vídeos, escuchar música o hacer fotos. Para este tipo de tareas, el Xperia 10 da un resultado bueno y no creemos que se necesite realmente un extra. Aún así, se nota que no estamos ante un procesador potente.

Sin embargo cuando tenemos en segundo plano unas cuantas aplicaciones o queremos abrir una aplicación pesada ya se empieza a notar que le cuesta más e incluso se calienta ligeramente. Es una lástima haber probado otros terminales considerablemente más baratos que tengan una experiencia más fluida. Y eso no es cosa del software, que como comentaremos está muy bien pulido.

Es simplemente una cuestión de números. Y al contrario que en la gama alta donde sí añade lo último de Qualcomm, en este Xperia 10 tenemos un procesador más cercano a la gama de entrada que digno de un móvil de gama media que, por otro lado, sí tiene otros componentes a la altura incluso de gamas más altas. Algo más de potencia interna habría ayudado a que la experiencia de este Xperia 10 fuera mucho mejor.

El Sony Xperia 10 es otro móvil que se echa a perder por culpa de un procesador que simplemente no está a la altura del resto. El Snapdragon 630 y los 3GB de RAM funcionan muy bien para las tareas más básicas, pero sufren a la que le exigimos.

Entendemos que un juego como Fortnite y sus elevados requisitos técnicos queden fuera de las capacidades de este Xperia 10, pero no tan comprensible es que no podamos disfrutar de Asphalt 9. Más teniendo en cuenta que es de los pocos juegos que sí está adaptado a las pantallas 21:9.

Otros móviles como el Moto G7 Plus, con un procesador como el que tiene el Xperia 10 Plus, sí son compatibles y pueden moverlo de manera relativamente fluida. Pero este Snapdragon 630 es un paso atrás. Una diferencia que también se ve reflejada en los benchmarks.

Sony Xperia 10 Redmi Note 7 Huawei P Smart 2019 Motorola Moto G7 Plus GALAXY A7 2018 IPHONE 7 PLUS Procesador Snapdragon 630 Snapdragon 660 Kirin 710 Snapdragon 636 Exynos 7885 Apple A10 RAM 3 GB 4 GB 3 GB 4 GB 4 GB 3 GB AnTuTu 89.130 147.046 130.026 116.035 121.712 172.644 GEEKBENCH 4.0 (SINGLE/MULTI) 837 / 3.762 1.627 / 5.823 1.531 / 5.149 1.317 / 4.723 1.524 / 4.415 3.457 / 5.608 PCMARK WORK 5.715 6.335 5.853 6.230 5.410 --

El Xperia 10 llega con 64GB de almacenamiento, ampliables hasta 512GB con microSD. De estos, nos quedarán libres 46,79 GB.

A nivel de conectividad contamos con Bluetooth 5.0, WiFi de doble banda, LTE Cat 12 y NFC, este último un añadido que no siempre aparece en los terminales de gama media. No hemos tenido problemas de conexión WiFi ni con datos y el GPS también ha sido preciso y rápido. No así con la rotación y el giroscopio. Probablemente debido a este formato 21:9, la rotación no siempre ha acertado y nos ha costado más de lo habitual conseguir siempre que el móvil acierte cuando queremos trabajar en horizontal.

Una capa de personalización con toque propio pero el rendimiento de Android puro

El Sony Xperia 10 llega junto a Android 9 Pie y el parche de seguridad de febrero. Tenemos un software muy limpio y con un diseño prácticamente stock. El diseño de Android puro está por todas partes, desde los ajustes rápidos hasta los menús, pasando por el estilo de los iconos o la multitarea.

En ese sentido, la capa de personalización de Sony es muy ligera y únicamente añade algunas aplicaciones. Por lo demás, a nivel de estabilidad tenemos una experiencia muy parecida a la estándar de Android.

Sony incorpora múltiples aplicaciones preinstaladas, pero lo primero que hace es preguntarte si deseamos instalarlas.

Esta experiencia "stock" normalmente contraste con la estrategia de los fabricantes, que acostumbran a añadir sus propias aplicaciones. El caso de Sony no es una excepción, pero nos llama la atención su manera de implementarlas.

Justo al configurar el móvil, el software nos solicitó elegir qué aplicaciones queríamos instalar. Algunas no eran opcionales, pero muchas otras como los Documentos de Google, Amazon, PlayStation App o Booking sí. Es conocido que los móviles Android preinstaladas una cantidad enorme de apps y sacan rédito de ello, pero Sony implementa algo que debería estar en todos los terminales como es dar la opción de solo instalar las que queramos.

El Xperia 10 incorpora la última versión de Android y con el sistema de gestos por defecto, al estilo Pixel. Sony añade una serie de aplicaciones preinstaladas, pero deja en manos del usuario elegir cuáles desea.

Entre las aplicaciones que Sony nos ofrece encontramos algunas dedicadas para noticias, para vídeo, dibujo o Movie Creator, para crear pequeños vídeos. También PlayStation App para los usuarios de su videoconsola y Xperia Lounge, una aplicación centrada en la marca donde recibir promociones. La mayoría de ellas son prescindibles, pero son opcionales y como herramientas específicas están logradas.

Algunos añadidos que tenemos en el Xperia 10 vienen heredados directamente de Google. Es el caso de los gestos de Android 9 Pie, que vienen por defecto aunque desde el menú ajustes se pueden quitar. Una manera de controlar el móvil que funciona exactamente igual que en los Pixel.

Más apropiado para estos móviles con pantalla 21:9 es la inclusión del sensor lateral. Se trata de una pequeña barra que aparece en un lado de la pantalla y aparece cuando pulsamos dos veces en esa zona. Entonces aparecerá un menú con accesos directos a varias aplicaciones y ajustes.

Lo interesante de este menú es que por un lado es predictivo y muestra aquellas apps que más utilizamos y por otro que podemos elegir y mover la altura a la que aparece, muy útil si nos resulta incómodo acceder a la parte superior de la pantalla debido a la altura. Creemos que no es tan necesario y durante estos días no me he visto en la necesidad de utilizarlo constantemente, pero es un añadido más para convencer a aquellos que puedan tener dudas sobre la usabilidad de las pantallas 21:9.

Sin estar estrictamente relacionado con el software, este formato 21:9 favorece considerablemente el uso de la multipantalla. Tanto en vertical como en horizontal, tener la pantalla más alargada hace que cada una de las aplicaciones muestre más contenido. No se nos antoja extraño leer Twitter y a la vez una página web, algo que no siempre nos ha convencido en móviles más cortos.

Lamentablemente, mientras que el formato sí nos gusta, hemos detectado que el giroscopio no termina siempre de acertar y varias veces cuando giramos el móvil la pantalla no se adapta sola. Lo calibramos en su momento y funcionó bien, pero luego lo tuvimos que volver a hacer. Desde la última ocasión ya no ha vuelto a fallar, pero la sensación de poca fiabilidad está ahí.

El formato de pantalla 21:9 favorece considerablemente el uso de la multipantalla, aunque nos hemos encontrado que el giroscopio y la autorotación no siempre aciertan.

El software de Sony no va mucho más allá. Tenemos una versión de Android bastante limpia, con una política de actualizaciones rigurosa y pequeñas pinceladas para darle un toque diferente como el sensor lateral, la posibilidad de configurar el botón de encendido o los Xperia Loops, una animación que aparece de vez en cuando para indicar el estado de batería del móvil.

Biometría

La seguridad es otro elemento importante en un móvil. El Xperia 10 incorpora un lector de huellas lateral, situado a media altura. Se encuentra ligeramente hundido como es habitual y la posición es bastante cómoda.

Sin embargo su fiabilidad no es la mejor. Para que nos detecte bien la huella tenemos que presionar ligeramente y asegurarnos que está bien colocada encima del lector. La velocidad tampoco nos ha convencido del todo, siendo bastante más lento que la mayoría de los de la competencia.

Los lectores de huellas en el lateral derecho tienen un problema añadido que es el de estar pensados para diestros. Al ser un terminal tan estrecho, un zurdo también puede pulsarlo pasando el dedo por detrás, pero no es tan cómodo.

El lector de huellas lateral del Xperia 10 no está ni entre los más rápidos ni entre los más precisos. Pese a la mejora de los lectores físicos, el de este terminal no nos ha parecido suficiente cómodo.

Otra opción sería utilizar el desbloqueo facial, pero el Xperia 10 no cuenta con esta herramienta. Sí tenemos el smart lock de Android para desbloquear el móvil con el rostro, pero solo sirve para saltarse la pantalla de bloqueo y no para pasar de la pantalla apagada al escritorio.

Más vale tarde que nunca: la doble cámara llega a la gama media de Sony

Sony ha tardado en incorporar cámara doble en sus teléfonos, pero al final ha acabado añadiendo un segundo sensor que ya es habitual en la mayoría de móviles de hoy en día. En el Xperia 10 tenemos una cámara principal de 13 megapíxeles con una lente de apertura f/2.0 y píxeles de 1.12µm, acompañado de un sensor secundario con 5 megapíxeles, una lente de apertura f/2.4 y píxeles de 1.4µm. Para la cámara frontal tenemos un sensor de 8 megapíxeles con una apertura f/2.0. Todas ellas potenciadas por inteligencia artificial, que permite identificar escenas y aplicar algoritmos de mejora de imagen.

Vamos a ver cómo se comporta la doble cámara del Xperia 10, pero antes hablemos de su aplicación de cámara.

Aplicación de cámara

La aplicación de cámara del Xperia 10 es la tradicional de Sony, con un diseño sencillo y bastante intuitivo. Si bien es cierto que algunas herramientas como el HDR están ocultas en el modo manual.

En la pantalla principal tenemos el disparador abajo, permitiendo acceder al modo vídeo deslizando, al modo de captura y al último modo que hayamos abierto. Un acceso directo bastante útil para volver atrás.

En la parte superior se añaden otras opciones como el flash, el temporizador o el acceso a la cámara frontal. También ahí encontraremos la opción para elegir si queremos hacer fotos en formato 4:3, 16:9 o en 21:9. Como veremos luego, el resultado será igual salvo que se recortarán zonas para que quede una imagen más panorámica. Eso sí, hacer fotos con la aplicación de cámara ocupando toda la pantalla es muy llamativo.

El modo manual permite elegir valores ISO, balance de blancos o enfoque, aunque no permite guardar imágenes en RAW. Por otro lado, también contamos con modos para aplicar efectos de realidad aumentada, para autoretrato, modo bokeh, panorama o aplicar efectos creativos. Este último con una gran cantidad de filtros que van desde el modo espejo, película, ojo de pez o cómic, aunque llama la atención que en este modo no tenemos compatibilidad con las fotos en 21:9.

Cámara trasera

Sony nos ofrece una calidad fotográfica que no sorprende, pero solventa bien varias situaciones. De día, el nivel de detalle es correcto aunque ya notamos ciertos problemas a la hora de gestionar los colores y adaptar el rango dinámico para captar la luz más acorde.

Cuando hacemos fotos, la cámara tira de inteligencia artificial para detectar ciertas escenas como por ejemplo 'comida', 'contraluz' o 'paisaje'. Pero a la práctica tampoco obtenemos un resultado muy llamativo. Y mientras que el enfoque es rápido, a la hora de capturar la imagen tarda unos segundos, por lo que tampoco es una cámara de apuntar y disparar.

Al hacer fotografía a frutas y colores intensos, la cámara no logra captar bien las distintas tonalidades y además hay una gran diferencia entre la zona en sombra, que queda muy oscura, y la zona iluminada, que queda quemada ligeramente.

Con el modo HDR se consigue bastante más detalle en las zonas oscuras, pero también se lava la imagen y se pierde intensidad en el color.

Fotografía estándar (izquierda) vs modo manual HDR (derecha)

Fotografía con IA reconociendo el paisaje (derecha) vs modo manual HDR (derecha)

Para conseguir la fotografía más adecuada tendremos que jugar con el modo manual, ya que la IA tira por la intensidad mientras que el modo HDR capta más luz pero ofrece tonos menos intensos y algo más artificiales. Con el Xperia 10 es posible lograr buenas fotos, pero requiere algo más de trabajo que no directamente pulsar en el disparador.

El Xperia 10 necesita tirar de HDR (derecha) para lograr iluminar las zonas más complicadas.

Otro de los añadidos del Xperia 10 es la posibilidad de hacer fotos en formato 21:9. ¿Utilidad? Poca. La calidad es la misma, pero lo que ocurre es que se recorta la parte superior e inferior. Hubiera sido interesante combinar esta pantalla 21:9 con una cámara de gran angular, pero en el Xperia 10 no tenemos esta opción.

Fotografía 4:3 (izquierda) vs 16:9 (centro) vs 21:9 (derecha)

El segundo sensor de la cámara introduce el modo bokeh en la gama media de Sony. Hasta la fecha, solo lo habíamos visto en el Xperia XZ2 Premium pero es un móvil muy distinto al que tenemos aquí.

El segundo sensor, permite activar un modo bokeh específico donde podemos especificar la apertura. Un modo que además nos muestra un mensaje por si estamos muy lejos, debemos acercarnos o no hay suficiente luz.

El modo bokeh te indica la distancia correcta a la que debes estar para que la imagen salga bien recortada. Normalmente unos 2 metros y medio.

El resultado del modo bokeh es bueno y el nivel de detalle captado supera por bastante al que tenemos en la fotografía normal. Debemos eso sí precisar bien la profundidad deseada, ya que de lo contrario el enfoque que hará será distinto y la foto quedará mal.

El recorte de la imagen es medianamente correcto. Los bordes de las superficie están más o menos delimitados, pero por ejemplo hay zonas que querríamos que estuvieran difuminadas y quedan de manera normal. En el ejemplo inferior se puede apreciar como sí difumina la zona de la derecha pero en cambio la de la izquierda queda enfocada.

En la fotografía con menos iluminación, tenemos resultados bastante dispares. La inteligencia artificial reconoce escenas como la de contraluz y los cielos están bastante logrados, consiguiendo degradados de color precisos y respetuosos con el tono real del cielo en ese momento.

El nivel de detalle por la tarde se mantiene en niveles correctos, aunque ya se empieza a apreciar que el rango dinámico no es suficiente y las sombras quedan demasiado oscuras, perdiendo todo el detalle.

¿Qué ocurre de noche? Aquí es donde las costuras de la cámara del Xperia 10 se nos han mostrado más obvias. El nivel de detalle cae varios niveles, el enfoque es más complicado y no hemos logrado hacer fotografías llamativas de noche.

El Xperia 10 no cuenta con un modo noche, un añadido que habría ayudado a que la fotografía nocturna consiguiera captar más luz y mejorar significativamente el detalle.

La cámara del Xperia 10 se queda a mitad de camino de lo que esperábamos. Un apartado fotográfico que contrasta con la buena calidad que ofrece su pantalla. Y es que pasar de ver vídeos excelentes a mirar nuestras fotos es una gran diferencia. No hay modo nocturno, no tenemos zoom óptico en este modelo y no contamos con gran angular. Sony ha tardado en añadir una segunda cámara pero tampoco nos ha sorprendido con el resultado.

Vídeo

La captura de vídeo es uno de los puntos fuertes de la cámara del Xperia 10. Tenemos posibilidad de grabar en 1080p a 60fps, en 4K a 30fps y también en este formato 21:9 tan habitual en las películas. No es el Xperia 10 el móvil más apropiado para grabar al más alto nivel, pero tanto el enfoque como la captura de audio están a buen nivel.

El Xperia 10 consigue vídeos con buen detalle, el rango dinámico no sufre tanto y nos ha gustado sobre todo la velocidad con la que enfoca los distintos objetos. A nivel de estabilización, contamos con la función SteadyShot, pero el resultado ha sido irregular. En algunos momentos sí notamos que la imagen no vibra tanto, pero en la grabación de 4K tenemos varios saltos.

Cámara frontal

El nivel de detalle es correcto, pero el rango dinámico de la cámara frontal deja bastante que desear.

Para la cámara frontal tenemos un sensor de 8 megapíxeles con una lente de apertura f/2.0. El nivel de detalle es bueno pero de nuevo peca de no lograr mantener el detalle cuando la luz baja y los cielos detrás de nuestro rostro quedan completamente en blanco.

El modo bokeh en este caso está realizado por inteligencia artificial y aunque falla bastante, hemos visto algunos modelos con un resultado inferior.

Para hacerse selfies, contamos con un modo belleza propio bajo el nombre de 'Autofoto retrato'. Aquí podemos elegir activar el bokeh, elegir piel suave, el brillo, aumentar el tamaño de los ojos o afinar la cara.

La importancia de un buen sonido

Sony es un fabricante que cuida el apartado del sonido como el que más. Y el Xperia 10, pese a no destacar en otros aspectos, sí nos ha parecido que consigue un resultado digno de su precio y categoría.

Contamos con dos altavoces en la parte inferior que tienen un volumen elevado y una fidelidad muy buena. El Sony Xperia 10 incorpora además una serie de opciones para poder personalizar la experiencia y ajustarla todavía más a nuestras preferencias.

En primer lugar desde los ajustes tenemos un ecualizador completo para personalizarlo en función del tipo de música. También contamos con opciones como DSEE HX, que mejora la calidad de los archivos de música comprimidos o ClearAudio+, que aplica un tono que personalmente encuentro muy agradable.

El sonido nos ha parecido excelente; limpio, contundente y muy personalizable a través de los distintos ajustes. Incluso algunos gama alta podrían aprender de la calidad de sonido de este Sony Xperia 10.

Las opciones no se quedan ahí. El Xperia 10 es compatible con HiRes Audio y soporte formatos de audio como FLAC o LPCM. También cuenta con un amplificador inteligente para mejorar los bajos, radioFM y Qualcomm aptX para los auriculares bluetooth.

El sonido es bueno desde los altavoces, pero también desde los auriculares. Ya sea a través del bluetooth o desde el jack de 3.5mm, que en esta gama se mantiene.

Más autonomía de lo que indican los números, pero menos de lo deseado

Cuando repasamos las características técnicas del Xperia 10, uno de los puntos que más dudas nos genera son los 2.870 mAh de la batería. El nuevo gama media de Sony repite los números que teníamos en el Xperia XZ2 Compact, pese a contar con una pantalla más grande. Pero lo cierto es que mejoramos ligeramente en autonomía respecto a aquel. No es para echar cohetes, pero Sony hace una buena gestión de la autonomía, principalmente en reposo.

La autonomía que nos brinda el Sony Xperia 10 nos da para llegar al final del día si hacemos un uso moderado del terminal. Durante esta semana de uso hemos obtenido de media un total de unas 5 horas de pantalla, con unas 20 horas de uso. Una cantidad que se nos antoja algo corta para lo que tradicionalmente podemos necesitar.

A la hora de cargar el Xperia 10, Sony nos proporciona un cable USB tipo C para conectarlo nosotros mismos. El terminal es compatible con carga rápida hasta 18W y USB Power Delivery. En la caja del Xperia 10 no viene cargador de base pero hemos podido probarlo con un cargador nuestro de 5V y 3A.

Con este cargador, hemos conseguido completar la batería en algo menos de dos horas, pero alcanzando el 50% en unos 30 minutos.

Como viene haciendo Sony desde hace un tiempo, el Xperia 10 también incorpora un modo Stamina para ahorrar energía e incorpora carga adaptativa, que teóricamente cuida la vida útil de la batería mientras está cargando.

Sony Xperia 10, la opinión y nota de Xataka

El Sony Xperia 10 es un móvil de gama media que ofrece una experiencia muy buena. Más allá de sus limitaciones y de los distintos problemas que hemos tenido, la sensación que nos queda es positiva. Es extraño, porque no diríamos que supera a otras opciones que encontramos en el mercado pero sí acabamos contentos con el resultado.

Supongo que es por tener un software estable, porque la pantalla es agradable y porque se siente muy cómodo en mano. La autonomía podría mejorar y nos hubiera gustado encontrar un punto más de velocidad, pero el trabajo de Sony está en la buena dirección y desde aquí les animo a continuar.

Sony ha arriesgado con su apuesta en formato 21:9 y creemos que, pese a no tener todavía suficientes aplicaciones y juegos adaptados, sí ofrece varias ventajas a la hora de visualizar contenido y permitir móviles más manejables. Con el Xperia 10 tenemos un móvil de 6 pulgadas que nos ha ofrecido una maniobrabilidad digna de móviles más pequeños. Solo hubiera faltado reducir un poco más el tamaño para tener un verdadero Xperia Compact a la vista.

Los resultados de la cámara son correctos, aunque esperábamos algo más del modo bokeh y la fotografía nocturna. Sobre todo teniendo en cuenta el gran paso adelante que están dando muchos fabricantes.

Mientras Sony sigue buscando dar con la clave en fotografía, a nivel multimedia con su pantalla y sonido llevan la delantera en su rango de precio. Sin embargo quizás este Xperia 10 sea uno de los terminales donde haya mayor distancia entre la calidad de construcción y el procesador. Una lástima que lo que podría haber sido un gama media muy recomendable, no lo sea tanto por quedarse corto en aspectos tan vitales como la rapidez y la batería.

8.0 Diseño8,5 Pantalla8,75 Rendimiento7,25 Cámaras7,5 Software8,5 Autonomía7,5 A favor La calibración de Sony en sus pantallas es excelente.

Su innovadora apuesta por el formato 21:9 ofrece un diseño único y realmente manejable.

El gran sonido complementa una experiencia multimedia muy satisfactoria.

Un software limpio con lo último de Google. En contra Rendimiento muy pobre para un terminal de este precio.

La calidad fotográfica, especialmente de noche, está por debajo de lo esperado.

El lector de huellas lateral no consigue igualarse a los traseros.

El brillo automático y la rotación nos han dado fallos.



El terminal ha sido cedido para la prueba por parte de Sony. Puedes consultar nuestra política de relaciones con empresas.