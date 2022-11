Miles de usuarios están saltando de Twitter a Mastodon. Allí se están encontrando con sorpresas inesperadas

Mastodon es diferente a Twitter. Aunque se haya erigido como la mejor alternativa ante la debacle de Twitter, la red social descentralizada no está exenta de sus propios problemas. Mastodon promete ser una "red abierta, libre y federada", pero su funcionamiento a base de servidores muestra nuevos retos que en Twitter no existían.

Pequeños dictadores. Cada servidor tiene sus propias normas. No hay un Elon Musk que pueda decidir sobre lo que se publica en todas partes, pero sí hay "pequeños poblados", cada uno con su "cacique local". Aquí es una lotería y la historia cambia mucho en función de dónde estemos.

Estos días de aumento de usuarios se está viendo que algunos administradores han adoptado una estrategia de mano de hierro, bloqueando decenas de usuarios, mientras que otros servidores son más tranquilos. La descentralización puede tener su vertiente positiva si nos encontramos en una comunidad apacible, pero puede ser también más propensa a las malas prácticas en algunos otros grupos. Afortunadamente, siempre podemos migrar nuestra cuenta de una instancia a otra.

Cámaras de eco. Esta distribución en comunidades tiene otra implicación y es la hora de informarse. En Twitter es todo un vendaval de información, muchas veces alejada incluso de nuestros intereses. Por el momento Mastodon se centra en nuestro círculo de amistades e intereses, lo que facilita que se creen lo que se conocen como "cámaras de eco".

Burbujas informativas donde el contenido que vemos casi siempre estará muy ligado a lo que buscamos. Y esto puede llegar a ser negativo, ya que nos impide tener una visión más general, amplia y diversa de lo que está pasando.

No existen los mensajes privados. La seguridad y privacidad de Mastodon existe a nivel de servidores. Un usuario anónimo no registrado no podrá leer tus mensajes privados, pero dentro de la comunidad no existe el concepto de privacidad. En redes sociales como Twitter los mensajes privados no están cifrados, lo que significa que Musk podría llegar a leerlos. En Mastodon significa que los administradores de cada servidor también pueden leer tus mensajes privados al no estar cifrados.

Esto implica un cambio de mentalidad. Mientras en una red centralizada confiamos en el dueño global, la confianza de una red descentralizada como Mastodon debe enfocarse en la confianza que tengamos con los administradores de cada servidor.

Mastodon no tiene el gran equipo de ingenieros de Twitter. Twitter tiene (o mejor dicho ha tenido) un enorme equipo de ingenieros, como corresponde a una tecnológica de gran nivel. Esto implica que el nivel de ciberseguridad es elevado. Mastodon dispone de un equipo de voluntarios que ayudan a corregir las vulnerabilidades, pero la llegada de nuevos usuarios y el descubrimiento potencial de nuevos fallos puede complicar las cosas.

Como apunta la Electronic Frontier Foundation, Mastodon sí dispone de algunos mecanismos de seguridad como la autenticación de dos pasos o unos controles de privacidad bastante exhaustivos. Los usuarios pueden aplicar filtros, borrar viejos mensajes y aprobar seguidores.

Será casi imposible perseguir los trolls a nivel global. En Mastodon tampoco existe un buscador global de mensajes, ya que muchos de ellos solo están accesibles en determinados servidores. Esto hace mucho más difícil el buscar campañas organizadas de desinformación. También complica en exceso el perseguir a los trolls, ya que se pueden bloquear en unos servidores, pero continuar en otros.

De nuevo, la descentralización de Mastodon es un arma de doble filo. Con grandes ventajas, pero también nuevos desafíos que en redes como Twitter no existían.

En Xataka | Qué es el Fediverso, cómo funciona y cuáles son sus principales redes sociales alternativas