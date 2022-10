Instagram no ha cerrado tu cuenta, se trata de un fallo global: la plataforma está bloqueando a muchos usuarios por error

Mal día para los usuarios de Instagram. La red social centrada en la fotografía y el vídeo de Meta está dando fallos en todo el mundo. De acuerdo a comentarios de los usuarios en otras redes sociales, como Twitter, los problemas se presentan a la hora de iniciar sesión. Además, algunas cuentas parecen estar siendo bloqueadas por error.

El equipo de relaciones públicas de Instagram, a través de su cuenta en Twitter, ha reconocido los inconvenientes de este lunes. "Somos conscientes de que algunos de ustedes tienen problemas para acceder a su cuenta de Instagram. Lo estamos investigando y pedimos disculpas por las molestias", han indicado en el mensaje.

We're aware that some of you are having issues accessing your Instagram account. We're looking into it and apologize for the inconvenience. #instagramdown