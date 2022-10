Guía de cuenta hackeada: cómo prevenir y recuperar tu cuenta de Apple, Google, Microsoft, Facebook, Twitter, Instagram, TikTok o WhatsApp

Te traemos una guía con los pasos para recuperar tus cuentas de redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat, Twitch y TikTok, pero también las de Google, Apple, WhatsApp o Microsoft. De esta manera, si alguien te ha robado la cuenta tendrás una noción de las mecánicas de cada servicio para recuperarla.

Pero para que no llegue a tal cosa, también vamos a recordarte los pasos a dar para prevenir que hackeen tu cuenta o para ponérselo más difícil a los atacantes. Y también te diremos cómo puedes identificar si te han hackeado en redes sociales.

Más vale prevenir que curar

Antes de empezar, es importante que sepas que hay dos cosas bastante simples que puedes hacer para reducir las posibilidades de que te hackeen la cuenta de tu servicio online. La primera es cambiar la contraseña para utilizar una contraseña segura, y la segunda es activar el sistema de verificación en dos pasos.

La importancia de una contraseña segura

La primera barrera a la hora de proteger cualquiera de tus cuentas online es la contraseña, y si tu contraseña es débil le estarás facilitando mucho la vida a quien quiera intentar robarte una cuenta. Por eso, es importante tener una contraseña realmente segura, algo que aunque parezca mentira muchas personas todavía no hacen.

Sobre las contraseñas seguras hay varios consejos que te podemos dar. El primero es NUNCA utilizar contraseñas cortas que puedan obtenerse mediante ingeniería social. Esto quiere decir que no sean contraseñas relacionadas con cosas de tu vida, como el nombre de tu mascota o una persona, o fechas importantes. Estas son las primeras contraseñas que cualquier atacante va a probar para entrar en tu cuenta.

Tampoco hagas sustituciones de letras y números, que es algo que los cibercriminales se conocen ya desde hace años. Nada de c0ntr4s3ña pensando que con eso la cuenta está más segura. Además, también debes prestarle siempre atención a las listas de peores contraseñas para evitar utilizar clásicos que todos conocen como 12345 u otras contraseñas irrisorias.

También es muy, muy importante no repetir una misma contraseña en más de una web, un error que también muchos cometemos. De vez en cuando, hay páginas que pueden sufrir filtraciones de contraseñas de usuarios, y si esto ya es incómodo y peligroso, tener esa misma contraseña en todas tus webs puede ser algo directamente peligroso, porque es algo que también se suele probar para robarte una cuenta.

Y a la hora de crear tus contraseñas, tampoco te centres en criterios y fórmulas predefinidas, olvidándote de cosas como tener determinados caracteres alfanuméricos, mayúsculas concretas o que haya símbolos. Y sobre todo, intenta utilizar contraseñas fáciles de recordar pero difíciles de adivinar. Un medio muy eficaz es el de utilizar combinaciones de varias palabras, que aunque aparentemente no tengan relación lógica entre ellas tú puedas relacionar para recordar.

Se ha comprobado que esta técnica es más efectiva que la de simplemente combinar mayúsculas, minúsculas, números y caracteres especiales en una contraseña corta. Estas no sólo son fórmulas predefinidas de esas que ya hemos recomendado no utilizar, sino que acaban siendo tan intrincadas que a veces acaban siendo tan difíciles de recordar que pierden todo el sentido.

Si buscas una contraseña lo más fuerte posible puedes utilizar recursos como el estimador ZXCVBN, una herramienta de código abierto creada por Dropbox para estimar la fuerza de contraseñas. Muchos medidores de fortaleza que te aparecen en las webs al crear una contraseña no son precisos, por lo que basados en el de Dropbox puedes crear contraseñas mucho mejores.

Usar la verificación en dos pasos

La segunda medida más importante para evitar que tu cuenta sea hackeada es activar la verificación en dos pasos en todos los servicios que lo permitan. La verificación en dos pasos o de doble factor (F2A) añade un segundo paso a la hora de iniciar sesión en uno de tus servicios desde un nuevo dispositivo.

Esto quiere decir que cuando vas a entrar en tu cuenta de algún servicio desde un nuevo dispositivo, primero tendrás que dar el primer paso de escribir tu usuario y contraseña. Y si estos son correctos, entonces tendrás que dar un segundo paso escribiendo otra contraseña que se te enviará directamente a ti a otro dispositivo por otros medios.

Hay varias maneras de realizar la identificación en dos pasos, y las que hay disponibles dependen de cada servicio. Pero todas buscan lo mismo, que es verificar de forma inequívoca que eres tú quien accede a la cuenta.

Por eso, muchos algunos de los métodos son enviarte un SMS o un correo electrónico a teléfonos o correos elegidos por ti, o utilizar una aplicación específica para hacer estas tareas. Con esto, se requerirá la interacción desde otro dispositivo de tu propiedad, por lo que aunque yo adivine tu contraseña desde casa, no podré entrar en tu cuenta porque todavía necesito escribir el código que te ha llegado al teléfono.

Cómo saber si te han hackeado

Pueden pasar dos cosas cuando te hackean una cuenta, dependiendo de las intenciones que tenga el cibercriminal con ella. Por una parte, cabe la posibilidad de que simplemente te robe la cuenta y se apropie de ella, cambiando las contraseñas y dejándote sin acceso para que no puedas entrar. En estos casos, es evidente que te han hackeado.

Sin embargo, hay veces en las que otra persona accede a tu cuenta sin que te des cuenta, y en estos casos no siempre es fácil saber si esto ah pasado o si no ha pasado. Por eso, vamos a decirte algunas pistas que pueden indicar que alguien más está usando tu cuenta de un servicio sin que te des cuenta.

Publican contenido que tú no has subido : Es uno de los clásicos, ver que de repente en una cuenta de una red social tuya has escrito algún mensaje que no recuerdas haber escrito. En el caso de que este mensaje sea publicitario, puede ser evidente que no has sido tú, aunque hay veces que pueden solo buscar hacerte quedar en mal lugar con algo inapropiado.

: Es uno de los clásicos, ver que de repente en una cuenta de una red social tuya has escrito algún mensaje que no recuerdas haber escrito. En el caso de que este mensaje sea publicitario, puede ser evidente que no has sido tú, aunque hay veces que pueden solo buscar hacerte quedar en mal lugar con algo inapropiado. Mensajes privados molestos a contactos : Si un contacto te dice que les has escrito un mensaje privado extraño desde tu cuenta en alguna red social, sobre todo si es de publicidad o algo molesto, esto puede ser otro indicativo de que alguien está usando tu cuenta para hacer spam.

: Si un contacto te dice que les has escrito un mensaje privado extraño desde tu cuenta en alguna red social, sobre todo si es de publicidad o algo molesto, esto puede ser otro indicativo de que alguien está usando tu cuenta para hacer spam. Colas de reproducción y listas de reproducción que no conoces : De repente, en tu servicio de streaming favorito aparecen recomendaciones raras porque has reproducido cosas que nunca sueles reproducir, o se han añadidos listas de reproducción que no reconoces. Si en las reproducciones recientes ves cosas que nunca escucharías o verías, puede ser otro indicador.

: De repente, en tu servicio de streaming favorito aparecen recomendaciones raras porque has reproducido cosas que nunca sueles reproducir, o se han añadidos listas de reproducción que no reconoces. Si en las reproducciones recientes ves cosas que nunca escucharías o verías, puede ser otro indicador. Aparecen nuevos contactos : Esto es algo más sutil, y es que se utilice el acceso que se tiene a tu cuenta para utilizarte como un bot y engrosar la lista de seguidores de alguien. Por lo tanto, si de repente has empezado a seguir a un contacto que no conoces en una red social quizá debas empezar a sospechar.

: Esto es algo más sutil, y es que se utilice el acceso que se tiene a tu cuenta para utilizarte como un bot y engrosar la lista de seguidores de alguien. Por lo tanto, si de repente has empezado a seguir a un contacto que no conoces en una red social quizá debas empezar a sospechar. Correos del servicio avisando de cambios: Si alguien ha hackeado tu cuenta de un servicio o red social y te intenta robar el acceso cambiando tu correo electrónico, hay servicios que te avisan de estos cambios al correo que tuvieras hasta ahora. Cuando lo hace, se suele añadir un enlace para revertir la situación.

Cómo recuperar tu cuenta hackeada

A continuación, vamos a resumirte brevemente los métodos para recuperar tus cuentas en las principales redes sociales o servicios online. No vamos a ir paso a paso porque se haría eterno, pero te iremos explicando de forma breve los pasos a dar en cada uno de estos servicios.

Recupera tu cuenta de Apple

Tu Apple ID es la que centraliza todos tus datos de Apple, tus fotos, y muchísimo contenido. Por eso es importante prevenir configurando tu cuenta de Apple para poder recuperarla después, añadiendo un correo electrónico y uno o varios números de confianza. Pero si no has tomado medidas preventivas y pierdes el acceso a tu cuenta, todavía hay una manera de recuperarla.

Se trata de la web de recuperación de tu cuenta de Apple, cuya dirección es iforgot.apple.com. Aquí, tienes que iniciar el proceso de recuperación escribiendo tu ID de Apple, que es el correo electrónico que tengas configurado en tu cuenta.

Luego solo tienes que seguir los pasos en un proceso en el que debes empezar rellenando alguna credencial tuya que sepas, como tu número de teléfono vinculado. Y al hacerlo, se te enviará un mensaje con permiso para resetear tu contraseña y todos los dispositivos vinculados. Es así como recuperarás la cuenta.

Si no tienes acceso a tus dispositivos vinculados, como el iPhone o Mac, tendrás la opción de ¿No tienes acceso a ninguno de tus dispositivos Apple?. Esta opción te ofrecerá tres procesos diferentes para restablecer tu contraseña y el acceso a la cuenta, pudiendo incluso utilizar el móvil de un amigo o yendo a una Apple Store. Cada opción tendrá sus pasos a seguir.

Recupera tu cuenta de Microsoft

En tu cuenta de Microsoft tienes centralizados los datos de tus ordenadores con Windows, así como archivos en la nube y los de otras aplicaciones de la empresa. Por eso es importante prevenir configurando tu cuenta de Microsoft para poder recuperarla después. Pero si no lo has hecho y has perdido el acceso, la empresa ofrece un formulario para recuperar tu cuenta que puedes encontrar en la web Account.live.com/acsr.

Cuando entres en esta web, tienes que empezar escribiendo alguna credencial de identificación, como el correo electrónico, teléfono o el nombre de Skype de la cuenta de Microsoft a la que quieres volver. También se te pide un correo actual de contacto, y que rellenes un captcha.

Esto enviará un código de seguridad y, al responderlo, te lleva a un formulario con tres páginas donde tienes que aportar información para identificarte. Tendrás que escribir tus datos personales, alguna de las contraseñas que has usado alguna vez en la cuenta o los servicios que usarte. También direcciones de correo a las que has escrito, o líneas exactas de algunos de los títulos de los correos.

Aquí, no vas a tener que rellenarlo todo, pero cuantos más datos rellenes y más precisos sean más fácil será que recuperes tu cuenta. Si lo que aportas no es suficiente, tras enviar el formulario Microsoft te dirá que lo vuelvas a intentar. Y si no estás seguro de alguna respuesta puedes tratar de adivinarlas, ya que no se te penalizará por la información incorrecta.

También es útil que completes el formulario desde un dispositivo o ubicación reconocidos por Microsoft, que son aquellos en los que hayas iniciado previamente sesión con la cuenta que quieres recuperar. Esto quiere decir que si es una cuenta que perdiste hace años cuando vivías en otro sitio y de la que casi no te acuerdas... entonces tus posibilidades son menores.

Recupera tu cuenta de Google

En la cuenta de Google también puedes tener de todo, desde los datos de tu Android hasta los correos de GMail o tu libreta de direcciones y fotos. Por eso, es importante que configures tu cuenta de Google para poder recuperarla después. En el caso de que hayas perdido acceso a la cuenta, tendrás que ir a la web de recuperación de cuentas cuya URL es Accounts.google.com/signin/recovery, y escribir la dirección que quieres recuperar.

Cuando lo hagas, vas a tener las opciones de escribir alguna de las contraseñas que has utilizado en esa cuenta o de recibir un correo en la segunda cuenta que tuvieras configurada, para recibir un correo con el enlace para la recuperación de la cuenta. Si ninguno de estos métodos te sirves, tienes una opción para elegir otra manera de iniciar sesión.

En este caso, se te van a proponer distintos métodos uno después de otro, como enviarte un código de verificación a la app de Google en otro móvil o recibir un código de verificación por SMS. Y lamentablemente no hay más que puedas hacer, porque Google tiene muy pocas opciones en este sentido.

Google no ofrece ningún tipo de asistencia en estos casos, y lo único que propone en su página de asistencia para cuando todos los automatismos fallan es que te crees una nueva cuenta de sustitución. Por lo tanto, es importante que la protejas previamente como te hemos indicado.

Recupera tu cuenta de Facebook

Cuando te hackean la cuenta, Facebook te lo intenta poner todo fácil con una web específica a la que accedes desde la dirección Facebook.com/hacked. Esta web te permite reforzar la privacidad de tu cuenta si tienes la sesión iniciada, y si has perdido el acceso tendrás que pulsar en la opción de Mi cuenta está comprometida para iniciar el proceso de recuperación.

En este proceso, tendrás que escribir tu correo o número de teléfono, y se te pedirá que inicies sesión con tu contraseña actual o alguna de las anteriores que hayas utilizado en el caso de que un hacker las haya cambiado. También se te ofrecerá la opción de enviar un SMS o un correo electrónico a tu cuenta vinculada para recuperar el control del correo.

Y si el atacante ha cambiado esto, tienes una opción ¿Ya no tienes acceso? que verificará si lo estás conectando desde un dispositivo que has usado anteriormente, incluyendo el navegador que usas, para comprobar que eres tú y devolverte el control de la cuenta.

Recupera tu cuenta de Instagram

Instagram tiene tres mecanismos de recuperación de tu cuenta, que pueden servir como pasos en los casos de que hayas olvidado tu contraseña o de que te hayan hackeado la cuenta. Lo único que tienes que hacer es entrar en la web oficial y la app, y pulsa en la opción de ¿Has olvidado la contraseña? que te aparece debajo de los campos para iniciar la sesión.

Esto te llevará a la pantalla para recuperar la contraseña de tu cuenta. En ella, tienes que escribir tu correo, teléfono o nombre de usuario. Esto hará que se te envíe un enlace con el que poder cambiar la contraseña por otra diferente y recuperar así el acceso de tu cuenta.

En el caso de que esto también falle porque te han hackeado la cuenta y cambiado el correo y otra información, pulsa en la opción de ¿No puedes cambiar la contraseña? para ir a una pantalla donde se te dan las instrucciones precisas para recuperar la cuenta.

Recupera tu cuenta de Twitter

En Twitter tienes dos métodos para recuperar tu cuenta. En primer lugar, puedes restablecer la contraseña utilizando esta página web, en la que tienes que escribir tu correo electrónico, número de teléfono o nombre de usuario para que se te envíe un enlace de recuperación.

En el caso de que esto no sea suficiente porque se han cambiado las credenciales de tu cuenta tras un hackeo, tienes un formulario específico en el que puedes decir que crees que se ha hackeado tu cuenta, y te van guiando por diferentes pasos mientras te exponen distintas soluciones.

Recupera tu cuenta de WhatsApp

Si te hackean la cuenta de WhatsApp, la manera de proceder es bastante sencilla, ya que aquí no hay usuario y contraseña. Lo que tienes que hacer es simplemente volver a iniciar sesión con tu cuenta de WhatsApp, ya que al iniciarla desde tu móvil se cerrará la sesión en el otro dispositivo donde esté.

Lo que pasa, es que si alguien se acaba de conectar desde otro móvil el proceso se bloquea, y no puedes recuperar tu cuenta inmediatamente. Cuando el envío de SMS se te bloquea temporalmente, hay otro método que es el de pulsar en la opción Llámame, para que un contestador automático te llame para recitarte una y otra vez el código que debes escribir.

Cuando parece que todo está perdido, hay otro método que puedes utilizar, aplicando a medias las medidas para borrar un número que ha sido robado. Lo que tienes que hacer es enviar un correo electrónico a support@whatsapp.com, que es la cuenta de soporte oficial. Dentro del correo, tienes que escribir el texto Teléfono robado/extraviado: Por favor, desactiva mi cuenta junto a tu número de teléfono. El número lo tienes que enviar en código internacional, con el +34 delante si es un número español, o la cuenta de tu país en el caso de que tu SIM sea de otro país.

Cuando escribas este correo, WhatsApp cerrará todas las sesiones de tu cuenta, por lo que los atacantes ya habrán perdido el acceso. WhatsApp recomienda que cambies tu SIM, pero esto es solo cuando te la hayan robado. Con los atacantes fuera, ya puedes volver a recuperar tu número. Por lo tanto, ahora vuelve a entrar en WhatsApp, y escribe tu teléfono para volver a iniciar el proceso de inicio de sesión.

Recupera tu cuenta de Snapchat

Si te han hackeado la cuenta de Snapchat y has perdido acceso a ella, tienes que entrar en la app oficial de la app en tu móvil o ir a su web de gestión de cuentas, cuya dirección es accounts.snapchat.com/accounts. Aquí dentro, si no puedes iniciar sesión tienes que pulsar en el botón de Contraseña olvidada para iniciar el proceso de recuperar tu cuenta.

Esto te lleva a una pantalla en la que tienes que identificarte escribiendo el número de teléfono o dirección de correo electrónico con la que te registraste en la cuenta que quieras recuperar. Al hacerlo, se te enviará el enlace para recuperar la cuenta.

Esto debería funcionar incluso si el hacker ha cambiado la información de tu cuenta. De hecho, si alguien intenta cambiar tu correo electrónico Snapchat te avisa en el viejo para que puedes revertirlo. Y si todo esto falla, en la página de soporte puedes indicarles que no puedes acceder a tu cuenta y que fue hackeada para que te digan la manera de contactarles.

Recupera tu cuenta de TikTok

TikTok te permite vincular varios tipos de cuenta de terceros a tu perfil, de manera que luego a la hora de iniciar sesión tengas varias opciones diferentes. Esto te permitirá tener otros métodos secundarios para iniciar sesión en tu cuenta si pierdes el acceso.

En el caso de que se hayan cambiado estas credenciales y no puedas acceder a la cuenta, lo único que puedes hacer es rellenar un formulario de feedback pidiendo ayuda para recuperar tu cuenta en esta dirección, o escribirles directamente a feedback@tiktok.com para exponerles allí los problemas que estás teniendo.

Recupera tu cuenta de Twitch

Si alguien accede a tu cuenta de Twitch y quieres recuperarla, el primer paso es en la misma pantalla de inicio de sesión, donde vas a encontrar un enlace ¿Tienes problemas para iniciar sesión? que sirve para recuperar tu contraseña. Para ello, tendrás que escribir el correo o número de teléfono de tu cuenta.

Si esto falla, puedes pulsar en el botón de ¿Tienes algún problema con el correo electrónico o tu número de teléfono?, que directamente te enviará al formulario de contacto de atención al cliente. Aquí, si eliges la categoría de Account/Login Issues, luego en subcategoría eliges Logging In, accederás a una categoría detallada llamada My account has been hacked or stolen.

Aquí, se te va a dar una explicación de cómo prevenir y recuperar tu cuenta, y en el caso de que sigas sin poder acceder a ella te enviarán a la apertura de un ticket para solicitar el soporte de la red social.