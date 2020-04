Cómo crean y gestionan sus contraseñas los editores de Xataka

Vamos a explicarte cómo creamos y gestionamos nuestras contraseñas los editores de Xataka y otros medios tecnológicos de Webedia España. Tarde o temprano llegará el día en el que descubras que tus contraseñas se han filtrado en Internet, y tendrás que tomar varias medidas para cambiarlas y asegurarte de que nadie se ha aprovechado de ellas. El cuánto tengas que hacer en ese momento, dependerá en parte de cómo gestionas las contraseñas.

Cada uno de nosotros va a contarte varias cosas, como los métodos o fórmulas que usamos para crear las contraseñas, si el servicio para el que son influye en su composición, y si utilizamos algún gestor de contraseñas o si usamos algún otro método para almacenarlas y recordarlas. Cada uno de nosotros somos diferentes a la hora de organizarnos, o sea que la intención del artículo es que obtengas tantas ideas como sea posible.

Algunos nos organizamos peor que otros, y el valor del artículo está precisamente en la variedad. Por eso, como hacemos siempre en Xataka Basics, te invitamos a que también compartas cómo gestionas tus contraseñas en la sección de comentarios, de manera que el resto de lectores del artículo también se beneficie del conocimiento de nuestros xatakeros.

Coordinadora de Xataka Android y Xataka Móvil

"En lo referente a las contraseñas distingo entre dos tipos: las importantes y cuya seguridad me preocupa y las que me dan más igual. Las que me dan igual son la típica de un servicio en el que te acabas de dar de alta y no contiene información sensible, aquí suelo usar variaciones de una palabra + número. Voy cambiando el orden, añadiendo mayúsculas, símbolos... según me convenga en cada caso. Para las contraseñas importantes suelo usar un generador de contraseñas para que sean más complejas (sí, de esas ilegibles con muchos números y símbolos).

Uso Lastpass para gestionar mis contraseñas. Fue el primero que probé, me gustó y me quedé con él. Aquí guardo todas las contraseñas importantes y las voy actualizando de forma periódica. Y bueno, aquí está la madre de todas las contraseñas que es la que uso para entrar en el gestor (y que también voy cambiando). Esta tiene que ser compleja, pero me tengo que poder acordar de memoria, así que es en la que más "mimo" pongo. Y hasta aquí puedo leer."