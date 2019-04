Las técnicas de los editores de Xataka para crear contraseñas únicas, difíciles y acordarse de todas ellas sin un gestor

'12345' no es una buena contraseña. Pero 'sYmkP-96HyaE-3@Xkq-QQv1614-kL8xNm' quizás sea algo difícil de recordar. ¿Cuál es el punto medio? ¿Hay alguna técnica para crear contraseñas complejas que podamos acordarnos? No hay un único método pero sí es un tema importante, ya que en juego está la seguridad de nuestros datos.

Siempre está la opción de utilizar un gestor de contraseñas, pero no nos engañemos. No todos utilizamos uno y a veces preferimos optar por nuestra memoria. Normalmente más accesible.

Hemos preguntado a los editores de Xataka cuáles son sus trucos o reglas mnemotécnicas para crear contraseñas únicas y difíciles pero que después se acuerden. Como veréis, las hay más complejas que otras. Aquí es cuestión de gustos. Estas son algunas de las técnicas que nos han dicho, pero como siempre podéis compartir las vuestras en los comentarios.

Amparo Babiloni

Coordinadora de Xataka Android y Móvil

"Tengo una contraseña que uso para todo lo que no es importante, que se basa en una palabra más un número", nos cuenta Amparo. Como veremos, es probablemente la combinación más repetida por todos. Elegir una palabra concreta e ir modificando el número de vez en cuando.

"A veces hago variaciones en plan primera letra mayúscula, a veces añado un asterisco o una exclamación al final". Es otra opción para añadir más complejidad, añadir un símbolo al final. "No son lo más seguras, pero me puedo acordar fácilmente". Y es que para servicios secundarios, no siempre es tan fácil acordarse ya que insertamos la contraseña de vez en cuando.

Antonio Sabán

Coordinador de Genbeta

"Últimamente las hago así", refiriéndose al truco de utilizar tu canción favorita para crear contraseñas. Básicamente consiste en generar nuestra contraseña utilizando la letra inicial de cada una de las palabras del estribillo o la frase que nos guste. Por ejemplo, si la frase es "Si tu me dices ven lo dejo todo", nuestra contraseña sería 'stmdvldt'.

¿Y cómo eliges qué canción va a cada sitio? "Pues ha sido bastante aleatorio, sin pensármelo mucho". Y es que idear contraseñas es una cosa, pero saber dónde va cada una es otro tema.

Daniel Esplá

Editor de Xataka Vídeo

"Utilizo contraseñas alfanuméricas, con alguna mayúscula y minúscula". Es el método más eficaz, pero Daniel apunta que "tengo facilidad para aprenderme las contraseñas WiFi, las mías, las de casa de mi suegra...". Sin embargo, como suele ser habitual siempre hay un amigo que sabe algo más.

"Tengo un amigo que está obsesionado con la seguridad y tiene un método para sacar contraseñas siempre de 14 caracteres. Unas mayúsculas, un número... es un método propio donde en función de la longitud del nombre de la web, el logo de la marca, el color, la forma... genera una contraseña". Es decir, generar la contraseña en base a unos patrones definidos de cada página como el nombre o la forma del logo.

Enrique Pérez

Editor de Xataka

Escribe un servidor. Mi método para generar contraseñas se basa en una combinación de tres palabras, donde la primera casi siempre es igual y las dos últimas las voy alternando. Adicionalmente, sea al final o entre estas palabras añado algún número o símbolo.

Para servicios aleatorios casi siempre suelo repetir el número y lo que cambio es el orden de las palabras o el símbolo, más fácil de recordar. Para las contraseñas más importantes, lo que hago es ponerles un número concreto. Así asocio páginas web o servicios con números específicos.

Eva Rodríguez de Luis

Editora de Xataka Selección

"Mi truco es utilizar una contraseña aleatoria de la universidad y modificarla con mayúsculas, minúsculas y añadiéndole caracteres. Soy un poco 'Sui géneris'". Eva comenta que suele moverse en las mismas opciones, aunque "luego si es algo serio añado asteriscos al principio y al final".

"Normalmente a la segunda o tercera acierto". Es una reflexión bastante habitual y que nos lleva a la situación donde lo importante es tener una referencia clara e ir variando sobre ella. Aunque al final, "para algunas cosas acabo tirando del llavero de iCloud".

Javier Jiménez

Editor de Xataka

La técnica más detallada para generar contraseñas nos la ofrece dronte. Así nos la explica:

"Una parte fija que incluye mayúsculas y minúsculas que uso siempre, pero que incorporé para poder superar con comodidad los caracteres mínimos de algunos servicios de contraseñas => por ej. "Rod"."

"Una parte numérica arbitraria que tiene que ver con el correo que estoy usando => 34 para el correo personal; 45 para el correo formal; 61 para el correo de empresa; 79 para el correo de spam (un correo que tengo para cuando no quiero dar mi correo)."

"Una parte referente al tipo de servicio. Por ejemplo, si es para algo tipo Netflix, HBO o Prime podría poner "vod"; si es para comprar en internet, "buy"; si es algo para trabajar, "lab"."

"Dos letras que están relacionadas con el servicio en concreto: esto es para evitar repetir contraseñas en sitios similares. Para Spotify podría ser "sp", para Apple Music "am", etc... Aunque normalmente son cosas que solo yo relaciono con el servicio."

"Y luego un código de 2 cifras por si tengo que prestarla y quiero cambiarla después: por ejemplo, no sé: "00", "01", "02", "03"."

"De esta forma las contraseñas tienen siempre el mismo número de caracteres: 12 por si hay que contarlas. Además es sencillo de recordar una vez que tienes el uso hecho, pero no es fácil de reconstruir si no sabes todas las claves modulares".

José García Nieto

Editor de Xataka Android y Móvil

"Creo una palabra de uso común y la convierto a caracteres raros". El método de José es interesante, fácil de aplicar y permite crear contraseñas de bastante complejidad. Nos pone como ejemplo carretera, que aplicando su método sería C-4RR3%T3R4.

"De vez en cuando añado una ñ". Una puntilla final muy española para crear una contraseña más difícil todavía. "Las hago a ojo, aunque luego las guardo en el gestor". Si bien, al ojo entrenado sí parece ser fácil de acordarse ya que según él, "una contraseña que usaría y que recordaría con total seguridad sería %C4RR3T3R4%ñ".

Juan Carlos López

Editor de Xataka

"Mi método consiste en crear palabras que no existen, pero que son pronunciables, y, por tanto, relativamente fáciles de recordar. Para crearlas alterno consonantes y vocales, como, por ejemplo, «tudesotopiluta». Esta combinación nos permite pronunciarlas y recordarlas con más facilidad. Luego añado algún número que me resulte familiar y alguna mayúscula, y listo. Uso este método desde 1994 (es el año en el que empecé la carrera) y nunca me ha fallado."

¿Y para memorizarlas? "Ahí tiro de memoria. Solo eso. Me gusta ejercitarla un poco ahora que ya no tenemos que recordar ni los números de teléfono ni muchos otros datos. No utilizo agenda ni apunto nada. Es mi manera de preservar de alguna forma cierta agilidad mental".

Marcos Merino

Editor de Xataka

"Uso como base personajes o conceptos de obras de ficción, intercalando números o símbolos, y parte de esos números siguen un patrón fijo según la importancia que le otorgo a esa cuenta (no es lo mismo la cuenta de Gmail que la de comentar en Xataka, por ejemplo)".

Marcos utiliza dos conceptos; por un lado una base con personajes y obras de ficción y después una escala numérica de importancia. Imaginemos que Gmail tiene un '0' y un foro aleatorio tendría un '9'. "Esa es la idea, pero lógicamente un poco más complejo".

Miguel López

Editor de Applesfera

"Utilizo un patrón. Una palabra o iniciales de una frase de la que siempre me acuerdo más las primeras 4 letras del servicio al que quiero acceder más la cantidad de vocales que hay en esas 4 letras."

Es decir, aprovecha las letras del servicio para generar una contraseña asociada. Por ejemplo, para Slack podría servir 'WebediaMolaSlac1'. "Si quiero hacerla más difícil, en la frase también uso también símbolos".

P. Roberto Jiménez

Jefe Editorial de Webedia

"La verdad que no me acuerdo de todas porque todas son diferentes. Utilizo 1password". Los jefes siempre liándola, aunque después su conocimiento sale a relucir. "Utilizo Diceware, unas reglas de generación".

El método 'Diceware' permite construir contraseñas muy largas combinando palabras para formar frases aparentemente sin sentido. Únicamente necesitamos un dado y un listado de palabras. La técnica consiste en lanzar cinco veces el dado para cada palabra e ir formando la contraseña con las palabras clave obtenidas. "Kanye, por ejemplo, no es palabra diceware, pero si la introduces en diceware siempre sale magia porque Kanye hace magia".

Pedro Santamaría

Coordinador de Xataka Vídeo

Un vídeo vale más que mil palabras y Pedro nos explica en un vídeo para el canal de Xataka cómo crear contraseñas complejas y seguras. ¿Alguno de sus trucos? Utilizar algún sinónimo del nombre del servicio o aprovechar el teclado T9 para convertir páginas en números.

Santi Araújo

Editor de Genbeta

"Soy la última persona del planeta a la que debes preguntar eso, me funciona recordar algo personal como una onomatopeya o algo que me haga gracia".

Como ejemplo, Santi nos pone la canción de Mc Hammer, "Can't touch this". Luego para generar la contraseña únicamente hay que añadirle algún número. Aquí la potencia del método reside en que es más fácil asociar canciones con servicios que no una combinación de letras y números "sin sentido".

Samuel Fernández

Editor de Xataka Android y Móvil

"Suelo pillar algún concepto o nombre conocido, y luego jugar con él cambiando letras por números y añadiendo mayúsculas y algún símbolo, así me es más fácil recordarlo".

"No las suelo hacer demasiado complejas, y nunca uso contraseñas únicas para cada servicio. Suelen ser compartidas así que las memorizo. Tengo cinco o seis contraseñas activas en cada momento, y todas memorizadas. Además, las suelo cambiar en bloque para recordarlas más fácil aún."

"Toca renovar, ¿canciones? canciones. ¿Películas? películas. Las renuevo en bloque, me gustaría decirte que tengo un método para recordar cuál va en qué sitio, pero lo baso todo en la memoria".

Yúbal FM

Editor de Xataka Basics

"Desde hace un par de años he optado por utilizar la técnica de buscar contraseñas fáciles de recordar por mí pero difíciles de adivinar. Suelo utilizar tres palabras o cuatro separadas por espacios. La primera suele ser una palabra o nombre que me sea familiar, y luego le añado palabras que sin tener una relación directa puedo asociar debido a mi experiencia personal. Esto puede ser un poco tedioso porque en cada servicio utilizo una contraseña diferente, pero me sirve. Sobre todo porque también echo mano de un gestor de contraseñas para recordarlas. En ocasiones puedo utilizar algún término relacionado con el servicio, pero intento que no sean todos, y también recurro a menudo a los palabros inventados a partir de una original".

"Cambiar letras por números ya hace tiempo que dejé de hacerlo, no sirve para mucho, pero en ocasiones escribo también algún símbolo o caracter extraño que le dé un poco de rareza. Eso sí, lo que nunca hago es utilizar generadores aleatorios, ya que acaban saliendo contraseñas que jamás podría recordar".