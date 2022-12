Google Discover tiene un nuevo rival: Brave News aterriza en España con la privacidad como gran promesa

Brave News acaba de aterrizar en España como una alternativa al Discover de Google. Está disponible tanto en las versiones de escritorio como en las versiones móvil, en iOS y Android. Al igual que Discover, Brave News funciona como un feed de noticias, prometiendo como factor diferencial la privacidad del usuario.

Un nuevo agregador de noticias aterriza en España

Brave News es un feed personalizado de noticias. Llega con la promesa de ser "el primer lector de noticias privado", haciendo especial hincapié en que no rastrean los contenidos que leemos. Para activarlo, no hay más que abrir una nueva pestaña en Brave, deslizar hacia abajo. Aparecerá un mensaje indicando si queremos activarlo o no.

Brave filtra el contenido tanto por fecha de publicación como por las preferencias de usuario. Utiliza el historial de navegación para personalizar los contenidos, aunque promete que no rastrea el mismo y que esta información es completamente anónima.

Del mismo modo, es posible añadir o desactivar fuentes de forma manual, desde la pestaña personalizar del navegador. El objetivo es acabar "domesticando" al feed, para que tan solo se muestren aquellas noticias que son de relevancia para el perfil del usuario.

Según promete Brave, no se recopila ningún dato sobre el usuario, no se registran las búsquedas que se hacen en los sitios que visitamos y no hay ninguna traza de datos. Básicamente, prometen un Discover sin rastreo de datos.

Brave News llega a España aprovechando una gran actualización (esta función estaba disponible en otros países anteriormente), por lo que aterriza con nuevos canales de contenido, sugerencias personalizadas hechas de forma local, así como botón de "seguir" para añadir de forma rápida páginas web al feed.