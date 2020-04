España se une al proyecto europeo Pepp-PT y abre la puerta a utilizar la geolocalización de los móviles para rastrear el COVID-19

Hasta la fecha, ninguna de las distintas aplicaciones del Gobierno para intentar frenar el COVID-19 utiliza los datos de geolocalización del móvil para rastrear posibles contagios. Pero eso puede cambiar las próximas semanas.

Varios días después de que Apple y Google anunciaran su alianza para crear un sistema de seguimiento integrado en iOS y Android, la Secretaría de Digitalización e Inteligencia Artificial ha anunciado su apoyo al consorcio de Rastreo Paneuropeo de Proximidad para Preservar la Privacidad (Pepp-PT). Una iniciativa que tiene como finalidad utilizar los datos de los teléfonos móviles para "maximizar la velocidad y la capacidad en tiempo real de las respuestas nacionales a una pandemia".

España deja así la puerta abierta a aplicar un sistema de seguimiento más exhaustivo. Mientras la app AsistenciaCovid19 era de autodiagnóstico y el estudio de movilidad DataCOVID se basaba en datos anonimizados, la aplicación del Pepp-PT supondría implementar un sistema de rastreo por proximidad.

El ministro del Interior, Grande-Marlaska, ha explicado en rueda de prensa que no descarta utilizar con fines policiales los datos de geolocalización de los móviles de los ciudadanos. Un uso que no solo sería con fines sanitarios, sino también desde el punto de vista de las "tareas de vigilancia, de supervisión o incluso sanción".

"Cuando haya que utilizarlos, si se llega a utilizar, se hará en los términos legales. El Estado de Derecho sigue absolutamente vigente, cualquier uso, caso de proceder en algún momento concreto, siempre será con amparo legal y judicial", ha defendido el ministro.

Y es que estamos ante un cambio respecto a lo que teníamos hasta ahora. Y es que de manera equivalente a los cambios legales que ha planteado el Gobierno para frenar los bulos, esta utilización de los datos de geolocalización también podría requerir una ley adaptada, según explican expertos como Jorge García Herrero y en línea con países como el Reino Unido.

Carme Artigas, Secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, ha explicado que a través de su gabinete se representará a España en el consorcio Pepp-PT y apuestan por una "app única europea". "Solo logrando la interoperabilidad entre países podrá garantizarse una trazabilidad que asegure el intercambio de datos anónimos en la lucha contra el COVID19", defiende Artigas.

¿Qué es el Pepp-PT? Se trata del Consorcio de Rastreo Paneuropeo de Proximidad para Preservar la Privacidad, una ONG con sede en Suiza que cuenta con el apoyo de más de 130 organizaciones. Entre ellas se encuentran instituciones académicas, científicos y reconocidas empresas de investigación de ocho países distintos entre los que se encuentran Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, Francia, Italia, Suiza y España.

Este consorcio apuesta por crear una herramienta para seguir la transmisión del SARS-Cov-2 utilizando rastreo por proximidad y manteniendo la privacidad. Para ello abogan por el uso de la implementación DP-3T descentralizada. Un estándar donde "el ciudadano participa voluntariamente, se cumple el GDPR y no se utilizan datos personales ni la información de geolocalización".

Y es que pese a que las palabras del ministro de Interior hablan de "datos de geolocalización", en el proyecto Pepp-PT se apuesta por un sistema de proximidad, basado en tecnologías como el Bluetooth de manera equivalente a lo que propone TraceTogether, la app de Singapur, o el proyecto de Apple y Google.

Thomas Wiegand, director de Fraunhofer HHI, explica a Reuters que el proyecto difiere de la app de Singapur en varios aspectos, entre ellos que "al usar códigos para cada país, puede trabajar a través de las fronteras".

El DP-3T ('Decentralized Privacy-Preserving Proximity Tracing') es un protocolo desarrollado por 25 investigadores de universidades como la EPFL, ETHZ, CISPA, ISI Foundation o la Universidad de Oxford. El sistema de rastreo por proximidad ha sido diseñado para proteger la privacidad siguiendo las siguientes protecciones: minimizar el uso de datos, prevenir el uso abusivo, prevenir el rastreo de usuarios no infectados y un desmantelamiento programado.

Together with the good news that Apple and Google provide support for #DP3T we are releasing a new version of our White paper: https://t.co/9qeGD1Uj3R

We fixed and error (thanks @luca_defeo !) and implemented more comments