Llegan las aplicaciones oficiales para diagnosticar el coronavirus: sin rastrear la localización, pero enlazadas al historial clínico

España ya cuenta con su proyecto de aplicaciones oficiales para mejorar la gestión del coronavirus. No se trata de una única aplicación, sino de un proyecto para realizar tests rápidos de diagnóstico en coordinación con las distintas comunidades autónomas. Es decir, una plataforma conjunta que será ofrecida de manera particular a través de las apps y herramientas oficiales de cada comunidad autónoma.

La herramienta ha sido desarrollada conjuntamente por varias empresas privadas en coordinación con el Ministerio de Sanidad y la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial. Una iniciativa que tiene como objetivo intentar descongestionar los teléfonos de información sobre el coronavirus al ofrecer una vía más directa para conocer si podríamos estar afectados.

Estos tests rápidos de diagnóstico podrán ser ofrecidos a través de web-app o de aplicaciones para dispositivos móviles, como es el caso de Cataluña con su recién anunciada aplicación Stop Covid-19 Cat. Se espera que la Comunidad de Madrid ponga en marcha una aplicación similar durante los próximos días.

El funcionamiento del proyecto que ha puesto en marcha el Ministerio de Sanidad es muy sencillo y estará basado en cuestionarios. De manera equivalente a las preguntas que realizan desde los teléfonos de atención, la aplicación preguntará al usuario qué síntomas tiene (tos, fiebre, ahogo...) y si ha estado en contacto con un potencial caso de coronavirus. En función de estas respuestas, la aplicación indicará al usuario los pasos a seguir; sea mantener la cuarentena en casa o contactar con los servicios sanitarios.

Según indica el Procedimiento de Actuación frente a Casos de Infección por el Nuevo Coronavirus, las pruebas para la detección del COVID-19 únicamente se realizan en casos determinados como cuando una persona tiene una infección respiratoria aguda o pertenece a personal sanitario. Con el test rápido y las correspondientes aplicaciones se podrán realizar diagnósticos a una población más amplia.

Hasta la fecha, algunas comunidades autónomas como Andalucía con su aplicación Salud Responde o Cataluña a través de su sistema de salud disponían de herramientas equivalentes. A partir de ahora, el Ministerio de Sanidad quiere unificar criterios y las distintas comunidades se coordinarán para ofrecer estos diagnósticos siguiendo las mismas pautas.

En el caso de Cataluña, la consejera de salud catalana Alba Vergés ya ha anunciado la aplicación Stop Covid-19 Cat para combatir el coronavirus. Esta herramienta tiene un doble objetivo, por un lado dar información y por otro recoger información sobre el impacto poblacional de la epidemia. La aplicación formulará preguntas sencillas a la ciudadanía sobre: los síntomas que tiene, su estado salud, patologías previas, edad, sexo, etc. El objetivo es "obtener datos y poder dar respuesta a ciudadanía según su nivel de gravedad".

"Anunciem nova aplicació que permet fer un seguiment de l'estat de salut de les persones. I ens donarà una informació rellevant a nivell poblacional i veure com es comporta l'epidèmia per poder lluitar contra el #COVID19 #Coronavirus"

La información que recoja esta aplicación llegará al sistema de salud, el servicio de Atención Primaria, el SEM y Protección Civil. "De esta manera se podrá supervisar el estado de salud de cada individuo y conseguir una información muy importante para poder conocer el nivel de la epidemia y tomar mejores decisiones", ha declarado la consejera de salud. Según han explicado en rueda de prensa los responsables de salud catalanes, "los datos estarán encriptados y conectados con el historial clínico de cada persona", pues la aplicación pedirá el número de la tarjeta sanitaria.

Por el momento, el proyecto elaborado por el Ministerio de Sanidad no analizará los datos de ubicación de los usuarios. Al contrario que la aplicación 'self-quarantine safety protection' utilizada en Taiwán, Corea del Sur o China, la propuesta del Ministerio de Sanidad es únicamente un test de ayuda y no una herramienta para hacer un seguimiento de los movimientos de los posibles contagios.

La presidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, solicitaba ayuda para poner en marcha una aplicación inspirada en el éxito de Corea del Sur para intentar combatir el coronavirus. Una propuesta recogida a través de Twitter por el emprendedor Martin Varsavsky. En pocos días, según describe VozPópuli, empresas como Google, Telefónica o Ferrovial mostraron su compromiso ante este proyecto.

Lo que inicialmente era un proyecto privado, seguidamente fue acogido y coordinado por el Gobierno para crear la aplicación que ahora se pondrá en marcha. Un "ejemplo de colaboración entre Gobierno y sector privado para luchar contra el COVID-19", explicaba Nadia Calviño, vicepresidenta de Asuntos Económicos y Transformación Digital.

Desarrolladores de Carto, ForceManager y Mendesaltaren han estado trabajando durante días para desarrollar este proyecto en el menor tiempo posible. Un equipo de desarrolladores, diseñadores y otros perfiles coordinados haciendo jornadas larguísimas para montar un proyecto que "podrían ser meses de trabajo" en pocos días, según nos describe uno de los implicados.

Carme Artigas, Secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, ha sido la encargada de coordinar este proyecto. Desde la nueva secretaría han venido estos días alertando que únicamente se utilicen webs y aplicaciones oficiales, provenientes de las instituciones sanitarias del gobierno o las CCAA.

Solo fiaros de webs o apps oficiales. Que no os pidan datos médicos ni hagáis tests no validados si no son las instituciones sanitarias del gobierno o las CCAA.