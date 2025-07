El CEO de Twitch hizo un stream solidario y acabó enfadando a la comunidad: "Ignoró las normas más básicas de etiqueta"

El CEO de Twitch, Dan Clancy, estuvo haciendo stream durante varias horas el pasado 18 de julio. El motivo fue de lo más noble: participar en un maratón solidario para recaudar fondos para un hospital infantil. Lo que enfadó a la comunidad fueron las formas que usó Clancy para promocionar su stream, algo que entre la comunidad se considera irrespetuoso.

Qué ha pasado. Dan Clancy quería que el mayor número de personas vieran su stream, así que se dispuso a promocionarlo. ¿Cómo? En palabras del propio Clancy "estoy entrando descaradamente en el chat de streamers que conozco para pedir raids cuando terminen". Aunque no es algo prohibido, se considera una táctica poco elegante.

Raid. Es una forma de enviar mucha audiencia a otro canal. Normalmente, cuando un streamer va a terminar su directo puede enviar a toda su audiencia al canal de otra persona. Es una forma de dar a conocer y apoyar a otros creadores menos conocidos. Pedir una raid no está prohibido en las normas de Twitch, pero se considera poco elegante e incluso grosero hacerlo.

Spam. Lo que sí está prohibido es pedir raids de forma insistente, en ese caso podría llegar a considerarse spam, que es justo lo que admitía haber hecho Clancy. Según cuentan en Dexerto, Clancy publicó el mensaje en al menos cinco canales distintos que sumaban alrededor de un millón de seguidores. Una de las veces, un moderador expulsó a Clancy del chat y bloqueó su cuenta para que no pudiera chatear durante 10 minutos.

Críticas. La comunidad no tardó en pronunciarse. Como decíamos, pedir raid no está prohibido, pero se considera grosero hacerlo. Que el propio CEO de la plataforma use estas tácticas no ha sentado nada bien y algunos consideran que da mal ejemplo para la comunidad.

Una buena causa. Aunque con formas cuestionables, el objetivo de Dan Clancy no podía ser más noble. El CEO de Twitch formó parte del maratón solidario de GCX que se celebró entre el 14 y el 21 de julio para recaudar fondos para el hospital infantil St. Jude, especializado en cáncer y otras enfermedades graves pediátricas. En total, han conseguido recaudar 350.000 dólares, de los cuales 4.000 dólares se recaudaron durante el stream de Clancy.

Imagen | Twitch

