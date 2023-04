Twitch tiene un nuevo CEO y su primera decisión ha sido simple: deshacerse de lo más molesto de la plataforma

En Twitch hay publicidad de diferentes tipos, pero uno de los más molestos y que más rechazo ha generado entre la comunidad es el pre-roll. En términos de publicidad, un anuncio pre-roll es aquel que se reproduce antes del contenido en sí mismo. En el caso de Twitch, pueden juntarse varios spots antes siquiera de poder ver si el contenido de un streamer interesa o no y el nuevo CEO de Twitch quiere deshacerse de ellos.

Cómo funciona Twitch. Cuando el usuario entra en Twitch, la plataforma le sugiere ver tanto a los streamers a los que sigue como a otros usuarios que le puedan interesar. El problema reside en que, al pulsar sobre un streamer que está emitiendo en ese momento, lo primero que hace Twitch (y YouTube y otras tantas plataformas, todo sea dicho) es reproducir uno o varios anuncios antes de permitir ver el contenido.

Para streamers nuevos es complicado. Estos anuncios permiten a los streamers (y a Twitch) generar ingresos, pero suponen una enorme fricción a la hora de descubrir a nuevos creadores. Así lo afirma el nuevo CEO de Twitch, Dan Clancy. En sus propias palabras: "No creo que esa sea la experiencia adecuada cuando intentas descubrir contenido nuevo. Cuando estás mirando y dices 'oh, déjame ver esto' y te aparece un anuncio que te inhibe de poder encontrar a nuevos streamers".

Lo nuevo frente a lo desconocido. Twitch es una plataforma muy competitiva y, como tal, es complicado destacar y hacerse un hueco. YouTube tiene un motor de búsqueda integrado y permite el descubrimiento de canales mediante búsquedas concretas y el sistema de sugeridos, pero en Twitch es más complejo. Quizá un usuario esté dispuesto a ver los anuncios a cambio de ver a su streamer de confianza, pero no para descubrir un contenido o creador nuevo que quizá pueda interesarle. Es la diferencia entre ver algo que ya sabes que te va a gustar y algo que no lo sabes.

Solución: buscar otras opciones. El propio Clancy admite haberse tenido que enfrentar a estos anuncios a la hora de descubrir canales más pequeños. Así pues, y siendo consciente del problema, el nuevo CEO de Twitch ha explicado que "actualmente tenemos algunas pruebas en marcha y pronto lanzaremos algunas cosas que realmente se alejen de los anuncios pre-roll cuando las personas intentan descubrir canales nuevos". Primero irán desapareciendo de los canales que no hayamos visto nunca y, en última instancia, irán desapareciendo del resto de canales.

Anuncios populares en el momento menos dulce. Que el CEO de Twitch haya hecho este anuncio tiene cierto sentido, en tanto que Twitch no pasa por su mejor momento. La plataforma alcanzó su pico máximo en la pandemia y desde entonces no ha conseguido crecer. Hay mucha competencia, véase TikTok, YouTube y el polémico Kick, y también se han tomado decisiones que no han contentado del todo a la comunidad de creadores. Dar esta noticia podría ayudar a que Twitch remontase, pero veremos.

No es la primera vez. Es cierto que el hecho de que sea el propio CEO el que da este anuncio tiene importancia, pero no es la primera vez que desde Twitch prometen esto. Allá por finales de 2022, Mike Minton, responsable de monetización de Twitch, dijo que "nadie quiere ver un anuncio pre-roll cuando está tratando de encontrar nuevos streamers. Por lo tanto, debemos eliminar los anuncios de la experiencia de descubrimiento para ayudar a más personas a encontrar streamers".

Imagen | Twitch con montaje propio

