Twitch está a punto de llenarse de anuncios: así funcionará su tarifa plana para creadores

Twitch incluye anuncios desde sus orígenes como una forma de monetizar su uso, al margen de las suscripciones. Tanto los de diez segundos durante la transmisión como los insertados a mano por el creador o los pre-roll al inicio del vídeo. No obstante, su presencia hasta ahora ha sido leve, cosa que puede cambiar radicalmente con el nuevo programa de incentivos publicitarios que está desarrollando la plataforma antes de lanzarla en fase beta, que presumiblemente disparará la cantidad de anuncios que vemos en Twitch.

Este programa incluye una cantidad pre-pactada, variable según cada canal en función de sus espectadores, a cambio de cumplir una cantidad determinada de horas de emisión mensuales. Esas cantidades también pueden cambiar, a elección del streamer, en función de la cantidad de anuncios que esté dispuesto a encajar en sus retransmisiones. Lo visto hasta ahora muestra dos, tres o cuatro minutos de anuncios por cada hora de emisión. Los pagos de 500, 800 o 1.000 dólares respectivamente son para un canal concreto y varían para cada uno. De hecho el encabezamiento dice "oferta personalizada".

Más estabilidad para los creadores, más anuncios para los espectadores

En uno de los pantallazos filtrados de esta herramienta de gestión publicitaria con el nuevo programa se pueden encontrar varias opciones de personalización. Por ejemplo, se puede escoger la duración de los anuncios, de entre 30 segundos y 3 minutos, así como el espaciado entre anuncios, desde 8 minutos como mínimo hasta una hora como tope.

También aparece una opción que permite al creador recibir una notificación antes de que aparezca la publicidad, concretamente una cuenta atrás de varios minutos para que pueda adecuar el momento a esa interrupción y despedirse antes de que el anuncio entre en pantalla, algo que hasta ahora solo podían hacer a mano, insertando el anuncio en el momento justo. De nada servirá encomendarse a un adblocker, por cierto.

Entre las condiciones que han sido filtradas aparece una condición ventajosa para el creador: si las ganancias por los anuncios exceden la cantidad preacordada, recibirá ese excedente, siendo una tarifa plana centrada en asegurar un mínimo más que en limitar un máximo. Está por confirmar todavía si será una herramienta disponible para cualquiera o si en cambio será la propia Twitch quien deba conceder acceso a ciertos creadores afiliados.

Con esta novedad Twitch no va a disparar los ingresos que reciben los creadores necesariamente, ni siquiera tienen por qué aumentar, simplemente aporta una cierta estabilidad y asegura unos ingresos mínimos con los que pueden contar si cumplen los requisitos. En caso de no hacerlo (por ejemplo, no llegando a la cantidad de horas necesaria que establece el programa), simplemente cobraría en función de la tarifa variable habitual hasta ahora.

Una publicación en el blog oficial de Twitch dio los detalles en torno a este nuevo programa, si bien ya no aparece pero puede ser consultada mediante Archive Today, que guarda copias de páginas web de forma periódica. Desde Xataka hemos consultado a Twitch por algunos detalles adicionales, así como si existiría alguna forma de sortear estos anuncios para los suscriptores o si bien no sería posible al ser parte de la emisión en directo, sin haber obtenido respuesta en el momento de publicar este artículo que actualizaremos tan pronto la recibamos.