La beta de WhatsApp sugiere que podremos asociar múltiples dispositivos a una misma cuenta

Por cómo está construido WhatsApp en su base la plataforma vincula las cuentas de cada usuario a un número de teléfono. Esto ha sido uno de sus puntos fuertes para asociar WhatsApp como sustituto del SMS, pero también se ha convertido en una de sus grandes desventajas frente a la competencia que permite iniciar sesión en varios dispositivos a la vez al vincular la cuenta a un nombre de usuario. Quizás pronto también en WhatsApp, al menos eso deja ver la versión beta para Android.

Actualmente WhatsApp permite ser utilizado en un ordenador o la web por ejemplo, aunque aquí hay truco. No es que iniciemos sesión en el ordenador, sino que el ordenador hace de espejo de la app del teléfono. Debido a esto se requiere de que el teléfono esté cerca para que haya una conexión constante ya que de forma independiente la app en el escritorio no puede funcionar.

Los 'dispositivos vinculados' de WhatsApp

La idea de los ingenieros de Facebook/WhatsApp es eliminar esta dependencia ligeramente. Según recoge WaBetaInfo, la última beta para Android (versión 2.20.196.8) tiene una nueva característica llamada 'Dispositivos vinculados'. En ella aparecerán aquellos dispositivos que se han asociado a una cuenta de WhatsApp y, en principio, podrán usarse sin que se dependa del teléfono. Se podrán asociar un total de cuatro dispositivos a una cuenta.

Explican que el número de teléfono y el código enviado por SMS como autenticación permitirán iniciar sesión en otros dispositivos como un ordenador, una tablet o incluso otro teléfono. Al parecer no vamos a tener de momento nombres de usuario en WhatsApp o correos (aunque estos están para autenticación de doble factor), sino que el número de teléfono seguirá siendo la identificación principal.

Hay que tener en cuenta que esto ha aparecido en la beta de WhatsApp para Android. Esto significa que no tiene por qué ser exactamente como detallan en WaBetaInfo y que no tiene por qué llegar a la versión final. Es una funcionalidad en pruebas y como tal no tiene fecha de lanzamiento ni seguridad de que se vaya a lanzar. Veremos en los próximos meses si sale adelante.

La llegada de WhatsApp a varios dispositivos es algo que se ha rumoreado durante ya prácticamente años. Hacerlo no es tan sencillo como parece ya que implica cambiar la base completa de WhatsApp, una de las apps más populares del mundo (si no la que más) donde cualquier mínimo cambio puede tener un impacto enorme. Aunque parece ser que los planes de Facebook son incluso más grandes: unificar la mensajería de Facebook Messenger, Instagram y WhatsApp en una sola plataforma.

