WhatsApp, estamos en pleno 2020 y estas son las funciones que seguimos echando en falta

WhatsApp es, con diferencia, una de las aplicaciones de mensajería a nivel mundial (con permiso de WeChat y su rotunda presencia en China). Poquito a poco, la app se va actualizando con mejoras, como las videollamadas con ocho personas, los stickers animados, etc. Sin embargo, la aplicación dista mucho de ser perfecta y completa, ya que a día de hoy seguimos echando en falta algunas funciones. Funciones que, por supuesto, vamos a repasar a continuación.

Soporte multidispositivo

WhatsApp solo se puede usar en un único smartphone. Punto. Si tienes un móvil secundario o quieres usar la app en una tablet Android, la única forma de hacerlo es conseguir una segunda línea y, por lo tanto, tener dos números de teléfono. Se supone que WhatsApp está trabajando en ofrecer soporte multidispositivo, pero por el momento lo que hay es lo que hay.

Versiones web y de escritorio independientes

Y a raíz de lo anterior, también echamos de menos una versión web y de escritorio que no dependa del teléfono. Lo que WhatsApp ofrece actualmente es un mirror de nuestro smartphone, por lo que sin él las apps no funcionan. Es más, si no puedes escanear el código QR con el móvil o si este está sin batería, es imposible acceder a ellas.

Llamadas y videollamadas en web y escritorio

WhatsApp en iOS y Android lleva mucho tiempo ofreciendo llamadas y videollamadas, pero hasta el momento estas no han hecho acto de presencia en las versiones web y de escritorio. Sí es cierto que es posible crear una sala para hablar con los amigos a través de Messenger Rooms, pero estas videollamadas no están cifradas de extremo a extremo como lo están las de WhatsApp.

Envío de archivos sin compresión (más fácil)

Cuando mandamos una foto o vídeo por WhatsApp, la app comprime enormemente el archivo, perdiendo este resolución y calidad. Haz la prueba, verás como una foto de 16 MB pasa a ocupar apenas unos cuantos KB. Es cierto que hay formas de enviar archivos sin compresión a través de WhatsApp, pero no es del todo intuitivo. Sería ideal que al elegir una foto o vídeo de la galería, la app nos ofreciese la opción de enviarla sin compresión para evitar así perder calidad.

Paquetes de stickers personalizados integrados

Los stickers de WhatsApp funcionan a su manera. Si quieres hacer stickers personalizados, tendrás que usar una app como Sticker Maker, crear un paquete e importarlo a WhatsApp, pero manteniendo siempre esta app instalada. En ese sentido, la aproximación de Telegram es bastante más sencilla, ya que el paquete de sticker se sube al servidor y cualquier usuario puede acceder a él desde la app o desde un link.

Con un sistema similar, los usuarios de WhatsApp se ahorrarían el instalar una aplicación y sería más fácil aumentar la biblioteca de stickers. Por cierto, si tienes un paquete de stickers en Telegram que quieres usar en WhatsApp, en este tutorial te enseñamos cómo hacerlo.

Encuestas

¿Hay algo más difícil que organizar una quedada por WhatsApp? Por norma general, elegir un día para quedar o hacer un plan supone crear un "mensaje plantilla" que los participantes del grupo deben copiar, escribir su nombre y volver a pegar en el chat. No es en absoluto intuitivo. ¿No sería más sencillo crear un sistema de encuestas para que los usuarios puedan votar más fácilmente? Similar al de Twitter, por ejemplo.

Archivar chats, pero bien

WhatsApp permite archivar chats inactivos para que desaparezcan de la pantalla principal, pero si alguien vuelve a escribir en ese grupo de WhatsApp este se desarchiva automáticamente y vuelve a aparecer. Una forma de mejorar el sistema sería poder archivar el chat y que no volviera a aparecer incluso cuando tenga actividad. El chat se quedaría archivado y sería el usuario el que tendría que ir a él para ver si alguien ha escrito algo. Ideal para el grupo "Barbacoa junio 2013" en el que misteriosamente seguimos estando.

Copia de seguridad compatible con iOS y Android

WhatsApp no tiene un sistema de copias de seguridad "universal". En iOS usa iCloud y en Android usa Google Drive. ¿Problema? Que al pasar de un móvil Android a un iPhone o viceversa, todos los chats, imágenes y vídeos se perderán porque se usan servicios de nube distintos. Esto es difícil cambiarlo por la propia arquitectura de WhatsApp, que no está basada en la nube, pero sería ideal que las copias de seguridad de la app funcionasen en los dos sistemas operativos móviles mayoritarios.

Canales y grupos masivos

En WhatsApp no existen los canales como los que hay en Telegram. Simplemente se pueden hacer grupos en los que solo puede hablar el administrador, pero carecen de las funciones que ofrece Telegram, sin ir más lejos. Además, los grupos tienen un límite de 256 personas, que se puede quedar corto para canales masivos o temáticos.

Mejores opciones de privacidad

WhatsApp tiene cifrado de extremo a extremo y eso es un punto positivo, pero todavía tiene margen de mejora en cuanto a privacidad. Por ejemplo, cualquier persona con nuestro móvil puede hablarnos, cuando lo ideal sería que la app nos pidiese permiso; cualquier persona que esté en el mismo grupo que nosotros puede ver nuestro número de teléfono e incluso nos pueden meter en grupos de WhatsApp o en difundidos sin previo aviso.

El usuario debería poder gestionar quién puede ver su número de teléfono y configurar por ejemplo, un nombre de usuario que pueda sustituir al número de teléfono en los grupos de WhatsApp. Asimismo, sería de agradecer una opción que permitiese configurar quién puede hablarnos o meternos en grupos de WhatsApp.

Pagos en la aplicación

Por último, toca hablar de los pagos vía WhatsApp. La empresa está trabajando en ellos aunque su despliegue no está siendo del todo sencillo. En España tenemos alternativas como Bizum o PayPal para el intercambio de dinero entre particulares, pero sería mucho más sencillo tener una función similar en WhatsApp. Y si funciona en los grupos, mejor que mejor. Como decíamos, están trabajando en ello, pero seguramente toque esperar bastante hasta que llegue.