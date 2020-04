Whatsapp ya admite videollamadas grupales de hasta ocho personas: cómo descargar la última versión y hacerlas en Android y iOS

Hace un par de días se filtró que WhatsApp aumentaría el número de participantes máximo en las videollamadas y llamadas. Poco más tarde, la función llegó a iOS y Android en la beta y, finalmente, ha hecho acto de presencia en la versión estable. WhatsApp ya permite hacer videollamadas con hasta ocho participantes en la última versión de la app, así que vamos a ver cómo conseguirla y qué debemos tener en cuenta.

Ya disponible en iOS y Android

Lo primero de todo: cómo conseguir la nueva versión. En el caso de Android, la versión estable que incluye las videollamadas con hasta ocho participantes ya está empezando a llegar a Google Play Store, pero no a todos los dispositivos a la vez. Hablamos de la versión 2.20.141 y, en el caso de que aún no aparezca en la tienda de apps, se puede conseguir el APK desde la web de la empresa. Bastará con descargarlo e instalarlo como normalmente.

En iOS el proceso es similar. Lo único que debemos hacer es actualizar a la última versión de WhatsApp, algo que es tan sencillo como ir a App Store y comprobar si tenemos una actualización pendiente. La última versión es la 2.20.50 y su changelog reza lo siguiente:

"A partir de ahora, las llamadas y videollamadas grupales pueden tener hasta 8 participantes".

Puede darse el caso de que la versión no aparezca. A nosotros, por ejemplo, nos ha pasado que la hemos recibido en un iPhone 11 Pro y iPhone 8 Plus, pero no en un iPhone 7. Lo hemos solucionado apagando y encendiendo el dispositivo. Sea como fuere, en el hipotético caso de que no aparezca, habrá que esperar a que lo haga, porque en iOS no hay un método sencillo para instalar apps que no están en la App Store.

Requisitos a tener en cuenta y cómo iniciar la videollamada

Así luce una videollamada con ocho participantes.

Si ya tenemos la actualización instalada en el móvil es probable que no podamos empezar a hacer videollamadas con hasta ocho personas. El motivo es sencillo: es imperativo que todos y cada uno de los usuarios que vayan a participar en la videollamada tengan instalada la última versión de WhatsApp (2.20.50 en iOS, 2.20.141 en Android). Si no la tienen, el límite seguirá siendo de hasta cuatro personas, por lo que habrá que esperar a que la actualización llegue a todos los dispositivos.

Dicho esto, ¿cómo se empieza una llamada o videollamada de hasta ocho participantes? Muy sencillo, basta con seguir los siguientes pasos:

En Android : vamos a la pestaña "Llamadas" > pulsamos en el icono "+" de la zona inferior derecha > pulsamos en "Nueva llamada grupal" > seleccionamos a los siete participantes (son ocho, es decir, nosotros y siete más) y pulsamos el icono de llamada o videollamada, según lo que queramos hacer.

: vamos a la pestaña "Llamadas" > pulsamos en el icono "+" de la zona inferior derecha > pulsamos en "Nueva llamada grupal" > seleccionamos a los siete participantes (son ocho, es decir, nosotros y siete más) y pulsamos el icono de llamada o videollamada, según lo que queramos hacer. En iOS: vamos a la pestaña "Llamadas" > pulsamos el icono "+" de la zona superior derecha > seleccionamos "Nueva llamada grupal" > elegimos los siete contactos y pulsamos el icono de llamada o videollamada, según lo que queramos hacer.

Al iniciar una videollamada con cinco o más participantes, la pantalla se dividirá en hasta ocho rectángulos en los que se mostrará la miniatura de cada usuario. Cabe recordar que la estabilidad de la llamada o videollamada dependerá, en última instancia, de la conexión que tenga cada usuario.