WhatsApp se prepara para permitir más de cuatro personas en las videollamadas, según WaBetaInfo

WhatsApp lleva tiempo permitiendo hacer videollamadas individuales y grupales, pero cuando hablamos de máximos, se puede quedar algo corta. Apps como Zoom, HouseParty e incluso Facebook Messenger e Instagram permiten alojar a bastantes personas, pero WhatsApp se mantiene en un límite de cuatro. Eso podría estar cerca de cambiar, ya que según lo que ha descubierto WaBetaInfo en la última beta de la app para Android y iOS, hay indicios de que el límite está cerca de ampliarse.

Hablamos de las versiones 2.20.128 para Android y 2.20.50.23 para iOS. De acuerdo a WaBetaInfo, el nuevo límite "será un número par", por lo que las opciones son de seis en adelante, quizá por la propia interfaz de las videollamadas en WhatsApp. Se trata de una función todavía en fase de desarrollo, así que habrá que esperar.

You'll be able to get in touch with your family and friends better, thanks to the new group call limit, available within the next weeks.

This is the best decision taken by @WhatsApp: we can stay safe at home, but we can meet virtually more people we love though WhatsApp 💚. #RT https://t.co/M0DsObrTmS