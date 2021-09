Apple da, Apple quita: veta un teclado virtual tipo SwiftKey para los Apple Watch y acaba sacando un clon propio

Imaginaos que sois desarrolladores de watchOS y se os ocurre una idea estupenda: crear un teclado virtual en pantalla que funcione tipo Swiftkey, pero orientado a ciegos. En los Apple Watch no existía nada igual, así que créeis que la idea va a triunfar.

Eso le ha ocurrido a Kosta Eleftheriou, desarrollador de FlickType. Esta aplicación ha sido vetada en la App Store con argumentos poco claros, y justo ayer Apple presentaba su nuevo teclado QuickPath —prácticamente idéntico al de ese desarrollador— para los Apple Watch. Mal asunto, parece.

La historia de FlickType viene de lejos. Este desarrollador ya se la mostró a los responsables de Apple en su cuartel general en 2019. Esos ingenieros le aplaudieron por la idea, contaba The Washington Post, pero entonces "Apple lanzó todo tipo de obstáculos sin sentido".

It's with a heavy heart today that we're announcing the discontinuation of our award-winning iPhone keyboard for blind users.



Apple has thrown us obstacle after obstacle for years while we try to provide an app to improve people's lives, and we can no longer endure their abuse. pic.twitter.com/cH1HCQzeP1