Apple cede y permitirá a aplicaciones como Netflix y Spotify ofrecer enlaces para registrarse sin pasar por la App Store

Unos días atrás Apple prometió ligeros cambios para los desarrolladores en Estados Unidos con tal de apaciguar demandas, más reciente aún Corea del Sur ha obligado a que permitan pagos de terceros y ahora es el turno de Japón. Apple ha anunciado que la comisión de Comercio Justo de Japón ha acordado cerrar la investigación que tienen con Apple a cambio de permitir a determinadas aplicaciones enlazar a fuera de la App Store para cobrar al usuario.

Según ha anunciado Apple en un comunicado oficial, las aplicaciones de "lectura" podrán a partir de 2022 levar al usuario a una web externa para registrarse e introducir un método de pago. Hasta ahora las reglas eran permitir el registro de nuevos usuarios dentro de la propia app, lo que implica que Apple se lleve la comisión del 15% o el 30% (dependiendo de diversas condiciones). De lo contrario, el desarrollador no tenía permitido ofrecer ningún enlace ni ninguna pista que indicase que el usuario puede registrarse en su web (para evitar la comisión a Apple). Esto ya no es así.

Dentro de poco, los desarrolladores que creen aplicaciones de "lectura" podrán incluir un botón o enlace dentro de la aplicación que lleve a un sitio web donde el usuario configure una nueva cuenta. De este modo los desarrolladores podrán implementar métodos de pago de terceros o propios para evitar la comisión a Apple.

El cambio se verá reflejado no sólo en Japón sino a nivel internacional. Eso sí, tan sólo para las aplicaciones de "lectura". Las aplicaciones de "lectura" son según Apple aquellas que "permiten a los usuarios navegar por el contenido comprado previamente o las suscripciones de contenido para revistas digitales, periódicos, libros, audio, música y vídeo". Esto incluye por ejemplo los servicios en streaming de películas, series, música o libros como Netflix, Spotify o Amazon Kindle.

Una batalla que ha llevado años

Este es sin duda un cambio significativo para muchas grandes empresas que han visto la limitación de Apple un impedimento. Con el argumento de que s busca proteger al usuario de estafas y métodos no seguros, se ha impedido a los desarrolladores ofrecer métodos de pagos alternativos o tan siquiera indicar que se puede pagar o crear una cuenta fuera de la app. Servicios como Spotify han llevado a los tribunales a Apple por esto, otros como Netflix simplemente se las ingenian para poner un mensaje que diga que no es posible crearse una cuenta dentro de la app. Eso sí, tampoco dan ninguna pista (porque no se les permite) de cómo crearse una cuenta o tan siquiera si pueden hacerlo desde fuera de la app.

Quien no parece que vaya a entrar en esta categoría de apps de "lectura" son dos de los grandes que se han peleado con Apple en los últimos años. Por un lado Epic Games con su juego 'Fortnite' y por otro lado Basecamp con su app de correo HEY. Ambas compañías sacaron a la luz la polémica durante 2020 sin embargo ninguna de ellas parece que se vaya a poder beneficiar de este cambio.

