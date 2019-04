JGAurora Magic, análisis: la impresora 3D de montar y listo perfecta todavía no existe

Seas maker o un interesado en la impresión 3D, los modelos de impresoras 3D baratas y listas para montar por tu cuenta son una interesante opción tanto para iniciarte como para modificarlas y aprender con ellas.

La JGAurora Magic que hemos probado en Xataka es una de las candidatas de este 2019 para ser una superventas y plantar cara a modelos muy conocidos como la Ender 3 o las Anet. Su precio ajustado (menos de 200 euros en algunas ofertas como la de Gearbest) y que sea una impresora 3D semimontada son sus argumentos principales. Aquí tienes la review en español de la impresora 3D JGAurora Magic montable por el usuario.

JGAurora Magic, especificaciones técnicas

El fabricante JGAurora ha puesto a la venta un nuevo modelo de impresora de iniciación a un precio bastante interesante, alrededor de los 200 euros.

La JGAurora Magic es un modelo de impresora 3D semimontada y que cuenta con una estructura completa de metal. Por precio y características es un modelo que compite en el mercado con la conocida Ender 3, modelo que actualmente es la referencia entre los modelos de menos de 200 euros que debe montar el propio usuario.

A la derecha un modelo Anet que debemos montar completamente. A la izquierda, la JCAurora que ya viene premontada

La JGAurora Magic cuenta con pantalla LCD monocroma y una superficie de impresión oficial de 220x220x250 mm con un nozzle o boquilla de 0.4 mm. En ella podemos usar filamento de 1.75 mm (viene con sensor incluido, aunque básico) con una temperatura máxima de 250 grados centígrados (110 grados centígrados para la cama), lo que la habilita para usar tanto PLA como ABS.

La impresora admite un acabado con grosores de capa de entre 0.05-0.3mm y velocidad de impresión de 10-150mm/s, que como veremos más adelante, no está entre las más destacadas del mercado. La impresora viene con una lámina de impresión colocada con pinzas, pero es recomendable que nos hagamos una cama de cristal a medida para mayor comodidad y limpieza.

De las funciones "extra" que incluye esta impresora nos debemos detenernos en dos. En ambos casos se trata de situaciones que afectan a una sesión de impresión que queda interrumpida bien por un corte de corriente o bien porque sacamos por error la tarejta de memoria antes de que acabe la tarea.

Para ello la JGAurora Magic dispone de modo de recuperación para continuar la impresión donde se quedó. Incluso en el caso de extracción de la tarjeta SD, como hemos podido comprobar en nuestra prueba.

Contenido del paquete y montaje

La impresora JGAurora Magic que hemos probado ha sido cedida por Gearbest. Llega en una única caja, de unos 10 kg de peso, y con una muy buena protección del interior, tanto contra golpes como por movimientos internos.

Aunque en Gearbest confían en que la tendremos montada en 10 minutos, han sido tremendamente optimistas con esas cifras. En realidad esos 10 minutos los pasas desempaquetando y abriendo los diferentes elementos más sensibles y que vienen muy bien protegidos, incluidos los perfiles de metal.

El fabricante dice que montas la impresora en 10 minutos. En realidad reserva al menos una hora para hacerlo correctamente

Según nuestra prueba, que creo que se asemeja más a la realidad de muchos usuarios, cuenta al menos con una hora de montaje, algo menos si ya tienes experiencia con otras impresoras y conoces las partes y conexiones que hay que realizar.

Algunas de las piezas que componen los ejes ya vienen montadas, los que nos da fiabilidad y rapidez. También la cama trasera la correa colocada y tensada, así como con su final de carrera ya listo

En la caja no viene manual de montaje impreso, así que hay que recurrir a vídeos y guías paso a paso de Internet si eres un completo novato. La propia Gearbest tiene un vídeo acelerado que nos puede servir de guía, aunque obvia algunos pasos importantes.

Un hándicap de la nueva impresora JCAurora es que no disponemos de una comunidad establecida y tanto para mejoras como problemas durante el montaje contaremos con menos recursos online

Más recomendable es recurrir al manual en inglés que encontramos dentro de la memoria USB que viene junto con una SD como muestra con la impresora, ya que tanto en la web del fabricante como en los foros no oficiales de la marca, los recursos sobre esta impresora son casi inexistentes debido a su corta vida.

La base y toda la electrónica ya viene premontada, algo que se agradece mucho no solo por el tiempo de montaje total sino porque la fiabilidad que nos da a priori. Toda esa parte queda oculta en el uso habitual de la impresora, pero no está cerrada, lo que facilita cualquier modificación y control de los elementos, incluida la refrigeración, la cual brilla por su ausencia en este montaje.

La placa es propietaria de la marca pero compatible con Arduino, aunque a primera vista no viene con posibilidades de ampliación, así que si eres un maker con ganas de mejorar en algunos puntos la impresora a nivel de componentes, va a haber limitaciones por esa placa usada.

La parte de montaje que menos nos ha convencido ha sido la correspondiente al eje X, principalmente por tener que colocar (y tensar) nosotros la correa de dicho eje y no incluir un sistema que precisamente facilite esa acción y nos deje con la seguridad de que lo hemos hecho correctamente. Aquí, tal y como ocurre con la correa que desplaza la cama, hubiéramos preferido que ese elemento llegara ya montado y tensado de fábrica.

Diferentes fases del montaje de la JCAurora Magic

Las siguientes fases del montaje no presentan dificultades y de hecho todos los componentes de ese eje han sido mecanizados y montados con mucha precisión.

Un ejemplo lo tenemos en las ruedas con rodamientos de buena calidad y que en general venían de serie listas para ser colocadas. Solo en una de ellas tuve que ajustar algo la dureza para permitir un movimiento fluido y que no me diera problemas posteriormente en las pruebas de impresión. Montarlas en sus respectivos perfiles fue directo, desplanzándose perfectamente desde el inicio y sin ajustes extras.

Del resto de montaje solo tuve que ajustar el acoplador (macizo) del motor del eje Z porque no veía correctamente colocado. Es una de esas operaciones que no suelen venir en el manual y que requieren de un conocimiento previo del funcionamiento de estos elementos para no montar tal cual y luego encontrar fallos de funcionamiento.

Otro apunte menor me ocurrió al colocar el sensor de filamento, cuyos tornillos no venían con las roscas adecuadas y tocó buscar en la ferretería las adecuadas. En todo caso las primeras pruebas sí que pude realizarlas pese a no contar con esos elementos porque solo con los tornillos el sensor queda bien sujeto, aunque no es recomendable mantenerlos así a largo plazo y cuando las largas impresiones provoquen vibraciones.

Últimos ajustes, colocamos las conexiones en su sitio y ya casi lo tenemos

La realización de las conexiones de control y alimentación de los diferentes elementos de la impresora es muy sencilla. Los cables están bien agrupados y cuentan con una diminuta etiqueta para identificarlos. Sabiendo el eje al que se corresponden, el tipo de conector nos da la pista definitiva para conocer dónde colocar cada uno de ellos. No hay confusión posible en este sentido.

Pruebas de impresión y mejoras posibles

Dado que la impresora JGAurora Magic pretende en cierta manera quedar lista para usar una vez montada, quisimos realizar una prueba directa haciendo uso del modelo de ejemplo que viene en la tarjeta SD y aprovechando que es muy sencillo y directo imprimir desde ella usando los menús en pantalla.

Aunque no requiera de mucho montaje, este tipo de impresoras pide una comprobación de la configuración y parámetros de serie y realizar una correcta calibración para poder obtener buenos resultados de impresión

Cuando apenas llevábamos unos dos minutos de impresión y todo parecía ir perfecto, el extrusor dejó de sacar filamento de manera continua cuando debería estar haciéndolo. Parecía un problema de calibración de los pasos por milímetro del motor del extrusor.

Tirando de un programa de control como Pronterface realizamos unos test para comprobar dicha calibración y efectivamente detectamos errores en la configuración que viene de serie.

Tras esta experiencia y ajustes, que nos refuerzan en la idea de que pocas impresoras son de montar y listo sin pasar por calibraciones que nos aseguren una impresión y fiabilidad lo más cercana posible a los modelos que ya vienen montados y calibrados perfectamente de fábrica, cambiamos el filamento de muestra a uno rojo de mayor calidad que teníamos ya abierto y repetimos algunas de las impresiones de piezas 3D que usamos como muestras comparativas.

Con ellas comprobamos que, corregidos algunos errores "de fábrica" vía firmware, la impresión mejoraba sustancialmente y, teniendo en cuenta el precio de esta impresora, ofrecía una calidad de impresión bastante competitiva.

Por último cabe mencionar que, además de los ajustes y calibración a nivel de firmware, este tipo de impresora admite bastantes retoques y mejoras, habitualmente centradas en la organización del cableado o la protección de algunos elementos expuestos de serie a excesivo calor y que reducen mucho su vida útil.

Ya menos crítico sería construir una carcasa que cerrase algo el área de impresión de manera que la pérdida de temperatura no nos penalice las impresiones.

La impresora ha sido cedida para la prueba por parte de Gearbest. Puedes consultar nuestra política de relaciones con empresas