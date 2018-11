Premios Xataka 2018: información y agenda

¡Ya no queda nada para el sábado 17 de noviembre! Desde Xataka estamos ultimando todos los detalles para los Premios Xataka 2018, que como sabéis se celebran este sábado en Madrid. Si todavía no te has apuntado, corre, que todavía estás a tiempo. A continuación os ofrecemos todos los detalles de todas las actividades, que son muchas, que ofreceremos este año en Xataka Live y en los Premios Xataka 2018. ¡Toma nota!

Dónde, cuándo y cómo asistir

Dónde: Kinépolis (Calle Edgar Neville, s/n, 28223 Pozuelo de Alarcón, Madrid)

Premios Xataka 2018:

Cuándo: Sábado 17 de 21.00 a 22.30 (fiesta y sorteos después de la gala)

Sábado 17 de 21.00 a 22.30 (fiesta y sorteos después de la gala) Cómo asistir: Apúntate para conseguir tu entrada

Xataka Live 2018 (talleres, charlas, demos, zona consolas retro y exposición):

Cuándo: Sábado 17 de 10.30 a 14.00 y de 16.00 a 21.00

Sábado 17 de 10.30 a 14.00 y de 16.00 a 21.00 Cómo asistir: Entrada libre (hasta completar aforo), pero para acceder a las actividades la Zona Xataka es necesario que hayas solicitado tu entrada.

Qué podrás ver y hacer en los Premios Xataka

Volvemos a Kinépolis para ofreceros una nueva edición del evento Xataka Live con una agenda más completa y más variada que nunca. Por supuesto, tendremos una completa exposición con las tecnologías y dispositivos más novedosos del momento, a la que este año acompañará una zona de consolas retro en la que podréis echar unas partidas a los juegos más míticos de nuestra infancia.

Tendremos dos salas dedicadas exclusivamente a actividades de eSports por la mañana y a mesas redondas por la tarde y, como novedad este año, habrá una zona exclusiva, la Zona Xataka, a la que sólo podrán entrar los xatakeros con entrada y en la que habrá talleres prácticos y actividades con los editores de Xataka.

Y después de un día de talleres y actividades, a las 21.00 comenzará nuestra gala de Premios Xataka 2018, presentada en esta ocasión por Ángel Martín y Patricia Conde. Tras la gala llegarán los sorteos, que sabemos que son una de vuestras partes favoritas, y también una fiesta en la que esperamos que todos nos acompañéis y podamos charlar distendidamente. ¡Os esperamos!

Nota: La agenda todavía no es definitiva y puede haber alguna ligera variación. Os mantendremos informados.

Agenda 17 de noviembre - mañana

Sala 2:

10.30 - 12.00: Competición 'Fortnite' "Beat de Pro" con Rike (Team Heretics) by Acer. Puedes apuntarte aquí.

Sala 1:

12.00 - 14.00: Torneo Xataka 'League of Legends' con Reventxz by Asus. Puedes apuntarte aquí.

Zona Xataka:

(sólo para asistentes registrados)

10.30 - 12.00: Taller Raspberry Pi: Aprende a convertir tu TV en una Smart TV

Taller Raspberry Pi: Aprende a convertir tu TV en una Smart TV 12.00 - 12.30: Taller IA Microsoft: Descubre la inteligencia artificial en Office 365

Taller IA Microsoft: Descubre la inteligencia artificial en Office 365 13.00 - 13.30: Encuentro Xiaomi: Eduardo Garín (Director de Globalización de Producto) y César Muela (Xataka)

Agenda 17 de noviembre - tarde

Sala 1:

16.00 - 17.00: Mesa redonda: La innovación tecnológica surge en sectores inesperados

Mesa redonda: La innovación tecnológica surge en sectores inesperados 17.00 - 18.00: Mesa redonda: La IA débil viene fuerte. ¿Por qué subestimamos los poderes de la IA que ya disfrutamos hoy?

Mesa redonda: La IA débil viene fuerte. ¿Por qué subestimamos los poderes de la IA que ya disfrutamos hoy? 18.00 - 18.30: Keynote: Aura, la inteligencia artificial de Telefónica (con Óscar Mancebo)

Keynote: Aura, la inteligencia artificial de Telefónica (con Óscar Mancebo) 18.30 - 19.30: Mesa redonda: Mil coches, patinetes, motos y bicis para una sola ciudad

Sala 2:

16.30 - 17.30: Mesa redonda: El año en que todo el mundo quiso jugar a 'Fortnite' en cualquier sitio

Mesa redonda: El año en que todo el mundo quiso jugar a 'Fortnite' en cualquier sitio 17.45 - 18.45: Mesa redonda: Smartphones, ¿han innovado las marcas en 2018?

Mesa redonda: Smartphones, ¿han innovado las marcas en 2018? 18.45 - 19.45: Especial 5G: ¿Para qué sirve el 5G?

Zona Xataka:

(sólo para asistentes registrados)

16.00 - 17.00: One to one con la Comunidad Xataka. Editores de Xataka vs. xatakeros discutiendo las categorías de los Premios Xataka de este año.

One to one con la Comunidad Xataka. Editores de Xataka vs. xatakeros discutiendo las categorías de los Premios Xataka de este año. 17.00 - 17.30: Taller y demo IoT con Telefónica

Taller y demo IoT con Telefónica 18.00 - 19.30: Especial Insert Coin: Grabación de podcast con Alex Barredo (@somospostpc)

Especial Insert Coin: Grabación de podcast con Alex Barredo (@somospostpc) 19.30 - 20.15: Encuentro con los editores de Xataka

Agenda 17 de noviembre - Premios Xataka

21.00: Gala de Premios Xataka 2018 (sólo para asistentes registrados)

Gala de Premios Xataka 2018 (sólo para asistentes registrados) 22.30: Sorteos y fiesta Xataka (sólo para asistentes registrados)

Recuerda que para entrar a la Zona Xataka, a la Gala de Premios y a la fiesta tienes que estar registrado como xatakero aquí.

Cómo seguirlos en directo

Si no puedes asistir físicamente, no te preocupes: a través de nuestro canal de YouTube y de nuestra cuenta de Facebook retransmitiremos las actividades de la Sala 1 y de la Sala 2 en directo, además de la gala de entrega de los Premios Xataka.

¡Te esperamos!