Participa y gana dos entradas para el AI2030, el gran evento sobre inteligencia artificial en la empresa

Si no tienes planes para el 19 de marzo y te apasiona la tecnología en general y la inteligencia artificial en particular, esto te interesa: desde Xataka sorteamos dos packs de dos entradas cada uno para asistir presencialmente a la jornada del 19 de marzo del evento AI2030, del que somos mediapartners.

Cómo participar: Rellenando este formulario

Rellenando este formulario Qué se sortea: dos packs de dos entradas cada uno (habrá dos ganadores) para asistir al AI2030 en la jornada de charlas (19 de marzo)

dos packs de dos entradas cada uno (habrá dos ganadores) para asistir al AI2030 en la jornada de charlas (19 de marzo) Plazo para participar: desde hoy hasta el 5 de marzo

El plazo para participar terminará el próximo miércoles 5 de marzo. El jueves 6 de marzo los ganadores recibirán un correo informándoles de que han ganado y deberán confirmar su asistencia en un plazo de 48 horas. Si no confirman la asistencia en dicho plazo, las entradas se repartirán a los suplentes también elegidos al azar. Para más detalles sobre el procedimiento puedes consultar las bases del concurso.

Inteligencia artificial + empresa = AI2030

El evento AI2030 será un evento diferente. No será un evento para hablar de hype, de cosas generalistas... sino algo muy práctico y orientado a los usos reales de la inteligencia artificial en distintos sectores. El día 19 de marzo habrá diferentes ponencias con este enfoque (aquí puedes consultar la agenda y aquí todos los ponentes) con alguna que otra... sorpresa. Y hasta ahí podemos leer. Sólo os diré que nuestra compañera Ángela Blanco tiene algo muy chulo preparado. Y, después de esto, ese mismo día habrá un pequeño espacio para el networking.

Nuestro sorteo garantiza las dos entradas presenciales a los ganadores, pero si no ganas no te preocupes, aún puedes probar suerte y solicitar asistencia. Y si te quedas sin entrada presencial o si no estás en Madrid pero quieres asistir, habrá streaming y podrás seguirlo todo desde casa. En ambas modalidades, puedes solicitarlo desde aquí.

En el caso de que tengas una startup, quedan poquitas plazas pero todavía puedes solicitar participar en el hackaton del día 20 de marzo. Para ello, sólo tienes que pulsar el botón "Join as startup" en la parte superior derecha de la web.

Ya bien sea en un formato u en otro, os animamos a todos a apuntaros. Mucha IA, muchos usos prácticos y mucha gente TOP. ¡No te lo pierdas!

