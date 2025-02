AI2030: el 19 de marzo os esperamos en el gran evento sobre inteligencia artificial generativa aplicado a la empresa

Xatakeros, el próximo día 19 de marzo se celebra en Madrid el evento AI2030, que tendrá como tema central el uso y aplicación real de la IA generativa en el entorno empresarial y del que Xataka es MediaPartner. Si es un tema que, como a nosotros, te apasiona o del que te gustaría saber más para aplicarlo a tu entorno profesional, sigue leyendo porque esto te va a interesar.

AI2030 es un evento diferente por formato y por contenido, y ahora entenderéis por qué. En cuanto al formato, por un lado habrá hueco para la gente que quiera ir a aprender y escuchar cómo diversos líderes del sector están trabajando con la inteligencia artificial generativa en sus ámbitos de negocio, con casos prácticos y reales de IA generativa en acción pero también con todos los desafíos (y oportunidades) en su implementación, además de un repaso a las tendencias de lo que esperamos en los próximos años. Todo ello acompañado con un pequeño huequecito para el networking. Aquí puedes consultar la agenda completa.

Todos estos casos vendrán presentados por ponentes de primer nivel. Entre los ya confirmados está Jimmy Klein (Producto en Diageo), María José Barrera (Global CDO & E-commerce Director de Massimo Dutti), Sofia Benjumea (Head of Google for Startups - EMEA) y Carlos Rivadulla (Mánager y abogado en Écija), entre muchos otros. El evento lo organiza Miraiku, firma referente en el desarrollo de IA generativa, y está apadrinado por Google Cloud, así que también contaremos con algunos de sus ejecutivos.

Por otro lado, también habrá una sesión más práctica, que tendrá lugar el día 20 de marzo en formato de hackaton. Esta oportunidad está reservada para unas poquitas startups seleccionadas pero aún estás a tiempo de presentar como candidata a la tuya si estás interesado.

¿Te gustaría acompañarnos? Sigue leyendo y te damos todos los detalles.

Para todo tipo de profesionales y también para startups

Si eres un apasionado de la temática o te dedicas profesionalmente a esto: el día 19 de marzo, desde las 10 de la mañana hasta la hora de comer, tendrán lugar numerosas charlas (¡y una de ellas correrá a cargo de nuestra gran compañera Ángela Blanco!) que mostrarán el lado más práctico y aterrizado del uso de la IA en entornos empresariales y diversos sectores de negocios en concreto. Puedes solicitar tu entrada como asistente aquí.

Si tienes una startup: puedes solicitar unirte al hackaton que se organiza el día 20 de marzo. En esa sesión, empresas de primera línea como KIA, Massimo Dutti, Estrella Damm o Diageo, entre otras, plantearán un desafío a las empresas participantes y juntos trabajarán por darle solución. Puedes obtener más detalles e inscribir a tu startup seleccionando "Join as a startup" aquí.

¡Te esperamos! Y si no puedes acompañarnos o no puedes seguir el streaming ese día, no te preocupes, porque te contaremos lo mejor del evento en Xataka y en nuestras redes. Como bien dicen nuestros amigos de AI2030, "¡el futuro comienza aquí!"

Más información e inscripciones | AI2030.ai