Switch es la consola con mejor arranque de ventas de Nintendo en Estados Unidos, no tanto en Japón

Nintendo debe estar contenta con los primeros días de vida de Switch, y aunque no podemos ofrecer información sobre sus ventas en Europa, sí que es posible informar sobre el arranque en los dos principales mercados en tamaño: Estados Unidos y Japón.

Al otro lado del charco parece que se complica encontrar una consola en algunos establecimientos, ya que se está convirtiendo en el modelo más vendido en un arranque en la historia de Nintendo. Las ventas del viernes al sábado de la última criatura de Nintendo sobrepasaron el interés de anteriores consolas.

Nos lo cuenta Nick Wingfield de New York Times, en base a una entrevista realizada al carismático presidente de Nintendo en la zona, Reggie Fils-Aime. Es un hecho a valorar ya que el producto no ha salido en una fecha especialmente golosa, como es la temporada navideña, pero sí cuenta en su favor con la aparición junto a un título estrella como es Zelda.

2. Fri-Sat sales for Nintendo Switch exceeded first 2-day sales in Americas for any system in Nintendo history. Next biggest was Wii.