Qué esperar de la presentación de la Nintendo Switch del viernes

En octubre por fin se desvelaba el misterio de qué era lo que Nintendo estaba preparando y los japoneses presentaban la Nintendo Switch, si bien en ese momento fueron más bien parcos en detalles. La información adicional la dejaron para una presentación posterior cuya fecha es este viernes 13 de enero, así que vamos a repasar lo que esperamos del evento de la Nintendo Switch.

Lo que pudimos ver hace unos meses era que Nintendo apuesta por un formato mixto de consola portátil que a su vez también está enfocada para ser la consola de casa. Ni el precio ni los detalles de su funcionamiento se comentaron, por lo que tanto con estos aspectos como con una lista de supuestas filtraciones salpicada de rumores podemos hacer una quiniela para mañana.

Así, como ya dijimos sabemos que tras este gran evento en Tokio habrá otros para la prensa especializada y colaboradores en Europa y Estados Unidos, hablando de oportunidades paralelas para que los consumidores también puedan probar la consola antes de que sea lanzada. Por otra parte, el presidente de Nintendo, Tatsumi Kimishima, aseguró que habrá suficientes unidades para todos con unas expectativas de venta de 2 millones de unidades el primer mes.

Las medidas: a ojo de buen observador

Tras las imágenes de la que será la nueva consola de Nintendo, los ojos se pegaron a las pantallas y junto a ello el ingenio de equipos como el de Ars Technica, que tomando como referencia la superficie de los pads analógicos de la PS4, la Xbox One y la Wii U trataron de deducir las dimensiones de la pantalla. Según sus cálculos, la pantalla sería algo inferior a las 7 pulgadas quedando probablemente en 6,2 pulgadas, con unas dimensiones de 145 x 82 milímetros.

Los cálculos de Ars Technica sobre las dimensiones de la Nintendo Switch (fuente: Ars Technica ).

Los cálculos de Ars Technica sobre las dimensiones del mando (fuente: Ars Technica ).

Según estos mismos cálculos, cada Joy-Con (los mandos) mediría 106,4 x 34,3 milímetros, con una superficie en su conjunto (sin la pantalla) de 157,5 x 115,8 milímetros. Así, la Switch en total mediría unos 253,4 x 106,4 milímetros, y lo que tampoco sabemos es si será táctil aunque se especula que sí.

Especificaciones: potencia y usos de la base

Las tripas de la Nintendo Switch forman parte de esos secretos tan bien guardados y lo único que se supo es que integrarán chips de NVIDIA diseñados específicamente para la consola. Sabemos también la gente que hay detrás de ese trabajo, 500 ingenieros, pero ningún otro dato o número que nos dé pistas de la potencia.

Aquí con lo que contamos es con las suposiciones a partir de lo poco que se vio o se empezaba a saber. Se ha hablado de chipsets Tegra X2 de seis núcleos (Denver 2 + Cortex-A57) que ofrecerían una potencia de 1,5 teraflops en 16 bits, siendo éstas las especulaciones más optimistas dado que la consola superaría en potencia a la Wii U, quedando cerca de Xbox One y PS4.

En cuanto a la base, se ha cuestionado bastante qué usos tendría, si sólo conectaría la Switch al televisor o si supondría un extra de potencia para los juegos más exigentes. ¿Qué dijo Nintendo? Aquí fueron algo menos crípticos y dieron algo más de información cuando IGN preguntó acerca de esto.

El Nintendo Switch Dock ha sido creado para que sea extremadamente fácil cambiar sin problemas de jugar un juego en la TV a llevarlo al modo portátil. [...] El dock no es la unidad principal de la consola. La unidad principal de la Nintendo Switch es la que tiene una pantalla LCD, y en la que se pueden añadir o quitar los dos controladores Joy-Con.

Lo que no queda claro es si en la frase última "as well as charging and providing power to the system" se referían a energía o a potencia, estableciendo que "La función principal de la Nintendo Switch Dock es el proporcionar una salida para la TV, además de cargar y proporcionar energía al sistema", pudiendo ser potencia en vez de energía.

En lo referente al resto de aspectos técnicos, se habla de un sistema de refrigeración debido a que en el vídeo de presentación parece verse el mismo. Esto podría significar que la consola pueda funcionar a mayor potencia que en el modo portátil, si bien son sólo rumores y especulaciones.

En lo que hay bastantes dudas por las informaciones contradictorias es en cuanto a si la base se incluirá o no en el pack de venta. En primer lugar, por las respuestas de Nintendo al medio japonés Famitsu se confirmaba que el pack básico constará de pantalla y los dos Joy-Con.

Pero esto choca de frente con lo que dijo en Let's Play Video Games la periodista especializada Laura Kate Dale, que aseguraba que finalmente no habría pack de "sólo consola", es decir, sin la base para el televisor, apuntando a que se trata de una decisión de Nintendo en torno a que los usuarios no se confundan con la filosofía convergente de la consola. Además, Dale apuntó también a partir de las mismas fuentes que el mando Pro no tendría entrada para jacks de 3,5 milímetros (como las de los mandos de la PS4 y Xbox One).

Compatibilidad con Android

Tras esperar quizás algo demasiado a que los móviles formasen parte de nuestra vida de la manera que lo hacen, Nintendo trasladaba al smartphone el año pasado dos títulos de peso: el exitoso Pokémon Go y un algo más discreto Super Mario Run. Pero lo que se iba rumoreando además es que la próxima consola de la gran N sería compatible con juegos para Android.

Esta teoría, no obstante, no cobró demasiada fuerza, si bien desde la compañía se mostraron bastante discretos al respecto ni confirmando ni desmintiendo con un "no podemos comentar nada al respecto" que nos traía, de nuevo, Famitsu. En su momento planteábamos que la no negación de la misma podría ser una tímida e implícita afirmación, dado que sí negaron otras retrocompatibilidades (como ahora veremos), pero la cuestión es que por ahora la compatibilidad con Android es un misterio.

¿Y qué tal se llevará con lo anterior de Nintendo?

La retrocompatibilidad con la Wii U y/o la Nintendo DS es otro aspecto que importa sobre todo a los poseedores de las mismas, dado que sería un punto muy positivo si los cartuchos de una o las tarjetas de otra pudiesen valer para varios modelos. Pero estas esperanzas se desvanecieron bastante cuando en Famitsu confirmaba tras hablar con la empresa nipona que la Switch no leería tarjetas de la Nintendo DS ni sería retrocompatible con la Wii U.

Nintendo confirmaba a un medio japonés que la Switch no leería tarjetas de la Nintendo DS ni sería retrocompatible con la Wii U

No obstante, no se puede descartar que no exista alguna solución virtual para poder jugar a títulos de generaciones anteriores al no haber dejado claro si se estaban refiriendo únicamente a soportes físicos o hablaban en general. Con lo que sí habrá compatibilidad es con los amiibo, algo que Nintendo confirmaba a IGN.

Los juegos

En Vida Extra se explayaban en este aspecto recordando lanzamientos anteriores como el de la Wii y los títulos que se incluían en estas ocasiones como ejemplo de lo que Nintendo podría hacer también con la Switch, además de sintetizar los 17 juegos que se han confirmado. El título que destacan es el que más se ha mencionado con respecto a ella, el 'The Legend of Zelda: Breath of the Wild', si bien hay rumores a favor de que se incluirá en el catálogo de lanzamiento y voces en contra.

Los que suenan de nuevo con fuerza son Pikachu y compañía. Según Eurogamer habrá una versión de 'Pokémon Sol y Luna' para la nueva consola de Nintendo que sería muy similar a la que existe para Nintendo 3DS. De este modo, sería una manera de jugar a Pokémon tanto en sobremesa como en portátil.

¿Y Mario? No está confirmado que el personaje estrella de la gran N se encuentre en uno de los juegos incluidos de fábrica, pero la ocasión del lanzamiento de la Switch sería un escenario ideal para ver una nueva versión adaptada o el estreno de un hipotético 'Super Mario Galaxy 3' del que se habla desde hace tiempo. Lo que sí se vio era una especie de 'Mario Kart' en la presentación, así que quizás haya nueva versión adaptada de este juego (pudiendo ser un título lanzado dentro de un tiempo).

El precio: esperanzas, filtraciones y misterio

El hecho de que la Wii U saliese con un precio de salida de 299,99 y 349,99 dólares (aunque no les fue muy bien) y el que se filtrase un supuesto precio del pack básico de 249,99 dólares hace que las apuestas giren en torno a esa cifra. El pack básico se correspondería a la pantalla y a los mandos, siendo una posibilidad que haya otro por unos 300 dólares sin determinar qué incluiría (dock, mando Pro, etc.).

Un precio que se corresponde a las informaciones que citaba TecnoBuffalo, apuntando también a 250 o 300 dólares como precio de partida. Además hablaban de unos 39,99 dólares para el mando Pro.

Tampoco sabemos qué día podremos comprarla o reservarla, aunque sí que el mes será marzo si todo sale bajo lo previsto, si bien también hay rumores que apuntan a que en Europa no llegaría hasta verano. Ya queda menos para salir de dudas con este nuevo producto de la gran N, y si como nosotros queréis enteraros de todo al momento podréis seguir el directo de Vida Extra, aunque la hora acompañará según la localización (a partir de las 5:00h del 13 de enero en la Península, a las 22:00h de hoy jueves en México).

