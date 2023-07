La PS5 está arrasando en ventas a pesar de todo y de todos: 40 millones de unidades y dejando atrás a Xbox

Hacía tiempo que los fabricantes de consolas no ofrecían datos oficiales de ventas, pero si pueden presumir y sacar pecho, lo hacen. Y eso es justamente lo que los responsables de Sony han hecho con un anuncio oficial que pone en perspectiva este mercado.

40 millones de PS5. Jim Ryan, presidente y CEO de Sony Interactive Entertainment, firmaba ayer el anuncio en el que comunicaba que se han superado los 40 millones de PS5 vendidas, una cifra espectacular, sobre todo viniendo de donde venimos.

No lo ha tenido (nada) fácil. El ritmo de ventas se ha visto sin duda muy afectado por la pandemia y los enormes problemas logísticos y de escasez de componentes que existieron durante muchos meses. Conseguir una nueva consola (ya fuera la PS5 o las Xbox Series) o una tarjeta gráfica a precios oficiales era prácticamente misión imposible, y eso lógicamente afectó a las ventas. Las cosas no volvieron a la normalidad hasta principios de 2023, pero incluso con esas dificultades Sony tuvo un 2022 notable. Este año la cosa ha empezado algo tibia, eso sí, y el ritmo de ventas es inferior según las estimaciones de TweakTown al que se produjo tanto en 2022 como en 2021.





No sabemos cuánto ha vendido la Xbox. Microsoft no ha ofrecido demasiados datos sobre las ventas de las Xbox Series, pero en el evento BIG 2023 de Microsoft en Brasil esa familia de consolas había superado los 21 millones de unidades vendidas. Aunque desde entonces probablemente esa cifra ha aumentado, el ratio es llamativo: se venden casi dos PS5 por cada Xbox Series.

Pero a Microsoft no le importa (mucho). Las consolas de Sony siempre se han vendido más y mejor que las de Microsoft, pero aunque eso podía dolerles más con las Xbox One, la cosa cambió con las Xbox Series S/X porque lo importante ya no es la consola, sino el servicio Xbox Game Pass. Microsoft ya reconoció hace poco que había perdido la guerra de las consolas, y en sus últimos resultados financieros se anunció una caída de ventas de las Xbox. Sin embargo también destacó el crecimiento sostenido del servicio de suscripción de Microsoft.

La PS5 puede "pillar" a la PS4. Daniel Ahmad, analista en Niko Partners, indicaba cómo "la PS4 tardó 30 meses y 6 días en llegar a los 40 millones de unidades, mientras que la PS5 ha tardado 32 meses y 15 días". La mejora de inventario ha permitido acortar las distancias, y según sus previsiones la PS5 está en camino de superar a la anterior consola de Sony, que vendió 116 millones de unidades a lo largo de la historia.

Sony a la carga. Para lograr mantener ese buen ritmo de crecimiento, se rumorea que la empresa nipona está a punto de lanzar su PS5 Slim. Aunque subió los precios de sus actuales consolas a causa de la inflación, es posible encontrarla rebajada con cierta frecuencia y lo más probable es que las ofertas sigan produciéndose a lo largo de los próximos meses.

