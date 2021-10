Ya se han vendido 13,4 millones de PS5 frente a los 8 millones de Xbox Series S/X, pero Game Pass es el verdadero futuro de Microsoft

En Sony pueden estar contentos: vendieron 3,3 millones de PS5 el pasado trimestre (tercero del año, segundo fiscal) y eso ha hecho que la cifra total de PS5 vendidas ascienda a 13,4 millones de unidades. A estas alturas la PS4 había vendido 13,8 millones, lo que deja clara la evolución paralela de ventas en ambas.

Las comparaciones son inevitables, y aunque Microsoft no ha dado cifras oficiales, se estima que ya se han vendido más de 8 millones de sus nuevas Xbox Series S/X. Es un número más que respetable, y aunque está claro que Sony vende más consolas, el verdadero éxito de Microsoft —y buena parte de su futuro en el segmento— está en Xbox Game Pass.

Durante la presentación de resultados fiscales Sony reveló que ha logrado vender 3,3 millones de PS5. La nueva consola deja definitivamente atrás a su antecesora: la PS4 vendió 200.000 unidades cuando el trimestre anterior aún había vendido medio millón de unidades.

Aún así han vendido un total de 116,62 millones de PS4, una cifra que incluso amenaza los 118,69 millones que logró en toda su historia la mítica Nintendo Game Boy, lo que convertiría a la PlayStation 4 en la tercera consola más vendida de la historia por detrás de la PS2 (157,68 millones) y la Nintendo DS (154,90 millones) según cifras de VGChartz.

En la pasada presentación de resultados financieros el CEO de Sony, Hiroki Totoki, indicó a los inversores que esperaban superar los 14,8 millones de PS4 que se vendieron en el primer año a la venta de esa consola, y parece claro que van por buen camino para lograrlo.

De hecho la empresa nipona indicó entonces que tenían componentes garantizados para satisfacer sus previsiones de vender 22,6 millones de PS5 a fecha de marzo de 2022. La cifra es notable, pero parece claro que si fabricaran más también las venderían, ya que sigue siendo complicado hacerse con una PS5 (y con una Xbox Series X) en cuanto aparecen unidades disponibles a la venta.

Esas cifras contrastan con las ventas de las Xbox Series S y Xbox Series X, que no son oficiales pero que analistas como el conocido Daniel Ahmad estiman en más de 8 millones de unidades. La PS5 sigue vendiéndose bastante más que las nuevas Xbox, pero en Microsoft ya dejaron claro hace tiempo que su estrategia en la división Xbox es muy distinta.

In Summary:



- Xbox Series X|S sell in is now over 8m (Estimate)

- Xbox Game Pass subscriptions are over 20m (Estimate)

- Series X|S hardware still supply constrained overall

- Content & Services is the long term driver of growth + will grow this holiday thanks to Halo.