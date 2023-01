Conseguir una PlayStation 5 será "mucho más fácil" en todo el mundo a partir de ahora, según Jim Ryan

No es ningún secreto que conseguir una PlayStation 5 ha sido complicado. Hasta la fecha, hacerse con la consola de nueva generación de Sony ha sido sinónimo de estar pendiente de diferentes webs y su reposición de stock, colas, listas de espera y, para más inri, pagar un sobreprecio debido no solo a la subida de precio de la consola en sí, sino a que esta se vende en paquetes con juegos, accesorios, etc.

Eso, sin embargo, está cerca de cambiar, o así lo han confirmado desde Sony en el CES. Durante la conferencia, Jim Ryan ha asegurado dos cosas. Por un lado, que ya se han vendido más de 30 millones de unidades de PlayStation 5 en el mundo (ahora volveremos a esa cifra). Por otro lado, que "todos los que quieran una PS5 lo tendrán mucho más fácil para encontrarla en las tiendas de todo el mundo".

Más consolas justo a tiempo para PS VR2

En lo que concierne a la consola, la realidad es que la PlayStation 5 vio la luz en un momento complicado. La crisis de los semiconductores hizo mella en la producción de consolas en su etapa inicial, pero ahora parece que la cosa remonta. De hecho, Sony ha anunciado hasta en dos ocasiones mejoras en la producción que, aparentemente, están surtiendo efecto. Hay datos que así lo demuestran.

¿A qué se refiere exactamente Jim Ryan con sus declaraciones? No se sabe a ciencia cierta. La realidad es que la consola se lanzó en noviembre de 2020 y por ahora, dos años después, es imposible ir a una tienda y llevarse la consola (sola) en el carrito. No hay consolas físicas en las tiendas, sino que solo se pueden comprar online lista de espera mediante a precios, normalmente, más altos debido a que la consola se vende en paquetes con juegos, mandos y demás extras.

Es cierto que online es relativamente fácil conseguirla, pero la situación de la consola sigue lejos de lo que cabría esperar dos años después de su lanzamiento. Veremos en qué se materializan las declaraciones de Jim Ryan que llegan, por cierto, en un momento de lo más oportuno: justo a tiempo para el lanzamiento de las PS VR2, las nuevas gafas de realidad virtual de Sony y su siguiente gran apuesta.

Por otro lado, es llamativa la cifra de ventas. De acuerdo a Sony, se han vendido 30 millones de consolas a nivel global desde su lanzamiento, una cifra que no está nada mal pero que merece la pena poner en contexto.

Daniel Ahmad, analista de Niko Partners, explica que a la PlayStation 5 necesitó 320 días para pasar de diez a 20 millones de unidades vendidas, mientras que la PS4 necesitó solo 203 días. Para pasar de 20 a 30 millones de unidades, la PS5 ha necesitado unos 216 días, 50 días menos que los que necesitó la PS4 (266 días).

¿Por qué es interesante la cifra? Porque la PS VR2 está a la vuelta de la esquina y de nada sirve tener unas gafas de realidad virtual si no hay consolas para conectarlas. Veremos qué tal le sienta la PlayStation 5 a la consola de Sony y cómo avanzan esas mejoras en la producción ante una demanda que, visto lo visto, sigue siendo alta.