Hacerse con una PlayStation 5 era hasta ahora una tarea imposible. Eso está a punto de cambiar

No deja de ser curioso que la PlayStation 5 se anunciase hace unos dos años y que a día de hoy, en pleno octubre de 2022, no podamos ir a una tienda cualquiera y comprar una consola. Las PlayStation 5 han salido con cuentagotas y conseguir una ha sido (y sigue siendo) difícil. Sin embargo, la situación parece estar cerca de cambiar o, al menos, de relajarse.

Qué ha pasado. En los últimos meses, se han publicado diversos informes que afirmaban que las exportaciones de consolas PlayStation 5 estaban aumentando. Hoy, finalmente, tenemos cifras. David Gibson, analista senior de MST Financial, ha publicado una gráfica que muestra los datos de exportaciones de consolas a Estados Unidos (importante, hablamos de Estados Unidos, no a nivel global) y vemos que, en septiembre, la cantidad ha aumentado un 400% interanual.

Lots of reports of improved PS5 supply in the past few months, but no data until now. Import data into the US confirms that Sony Interactive (PlayStation) shipments in Sept were +400% YoY. Yes you read that right. Some of that will go into inventory for GoW launch for sure. #PS5 pic.twitter.com/SvC6xTPQxs