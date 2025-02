Este juego funcionaba a 10 FPS en Playstation 3 y su creador cree que cualquier compañía que no fuese Sony lo habría cancelado

Cualquier juego tiene versiones beta que funcionan con un rendimiento muy inferior del que alcanzan en su versión definitiva, pero... ¿10-15 FPS? Bajo esa ridícula frecuencia se movía 'The Last Guardian' en PS3, juego que acabó apareciendo en PS4 después de once años. Su responsable era el Team Ico, firmante de obras maestras para Playstation como 'Ico' o 'Shadow of the Colossus'.

No hay que subestimar el poder evocador de esos juegos de Team Ico. Posiblemente su fama y prestigio son los que llevaron a Sony a perserverar con el proyecto pese a sus flojos resultados técnicos. Shuhei Yoshida, directivo de Sony durante casi 40 años, que trabajó en la primera PlayStation y fue presidente de SIE Worldwide Studios, contó en el Taipei Game Show que una compañía que no fuera Sony habría abandonado el juego.

Yoshida explicó que pasaron años desde que lo anunciaron, y empezó a recibir preguntas sobre el juego desde Sony. Lo cierto era que estaban teniendo problemas derivados de la visión de Fumito Ueda, responsable del Team Ico, que quería que la criatura protagonista del juego, el inmenso roedor Trico, se moviera de forma realista. Pero PS3 no podía gestionar al enorme personaje en los escenarios y se atascaba en 10-15 FPS. Finalmente, se decidió pasar el proyecto a PS4 y programarlo desde cero.

"Un desarrollador normal posiblemente lo habría abandonado", afirma Yoshida, pero confió en la visión de Ueda y pensó en los fans de 'Ico' y 'Shadow of the Colossus', y decidió que "pase lo que pase tenemos que lanzarlo". Finalmente, el juego fue anunciado en el E3 de 2015, cuando todo el mundo ya pensaba que el proyecto de Ueda estaba condenado a la cancelación.

Cabecera | Sony

