El calvario económico de Ubisoft demuestra que en la industria de los videojuegos no todo es color de rosa

Durante el último tiempo, especialmente después del inicio de la pandemia, hemos oído hablar del enorme crecimiento de la industria de los videojuegos. Una proyección del Foro Económico Mundial, por ejemplo, señala que el sector, que actualmente mueve unos 235.000 millones de dólares, tendrá un valor de 321.000 millones en 2026.

La industria está en auge, según los analistas, pero no todas las piezas que la componen se benefician por igual. Podríamos pensar que los estudios más grandes son los que mejor están aprovechando esta oportunidad. Sin embargo, lo que está sucediendo con Ubisoft, que se encuentra dentro del top 10 de la industria, nos dice lo contrario.

Ubisoft está de capa caída

La compañía gala no pasa por su mejor momento. Las acciones de Ubisoft se desplomaron un 21% este jueves, cotizando a 18,80 euros y alcanzando su nivel más bajo en los últimos siete años. Este escenario es una dura respuesta del mercado ante la situación actual de la compañía, que ha comenzado el 2023 con cancelaciones y retrasos.

Después de anunciar unas ventas navideñas por debajo de lo esperado, la compañía ha reducido sus expectativas de ganancias y ha empezado a tomar una serie de medidas para reducir las pérdidas operativas del trimestre actual. Este panorama, según Ubisoft, es producto del “empeoramiento de las condiciones económicas” en general.

Skull And Bones

Todo esto se traduce en un nuevo retraso para ‘Skull & Bones’, un título que le está costando sangre sudor y lágrimas al estudio sacar adelante y que podría llegar en algún momento de este año, a partir de abril. Pero eso no es todo. La reducción de 500 millones de dólares en desarrollo e investigación terminará por afectar a otros productos.

Ubisoft también acaba de cancelar tres juegos que hasta el momento no habían sido anunciados para centrar recursos en franquicias ya existentes y proyectos que están en producción. El esperado ‘Prince of Persia’, según sus responsables, está retrasado, pero en camino y ‘Beyond Good & Evil 2’ parece haberse perdido en la ruta de lanzamientos porque desde hace tiempo que no se sabe nada de él.

