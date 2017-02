Estas son las motos eléctricas más rápidas, quieren destrozar a Tesla en autonomía: 800 km con una carga

Con la revolución eléctrica nos vamos a cansar de ver proyectos que intentan conseguir el mejor vehículo alimentado por baterías, lo estamos viendo con coches, quizá con mayor repercusión, pero el mundo de las motos tiene mucho que ganar con esto de las pilas, y una buena prueba de ello es el trabajo de Richard Hatfield y Lightning Motorcycles.

Vamos primero con la promesa, que es la de conseguir una moto que sea capaz de recorrer 800 kilómetros con una única carga, ya luego veremos la realidad y el estado en el que se encuentra un proyecto que se vende, ya que la moto es real, con otra autonomía y precio: 39.000 dólares.

Lightning Motorcycles empezó con esto de las motos eléctricas en 2006, así que los podemos considerar como veteranos en el mercado. Desde entonces no han parado de evolucionar sus creaciones, dedicándose al tiempo a romper récords de velocidad en su categoría. En 2013 ganaron una prueba tan sonada y exigente como Pikes Peak: 20 kilómetros en continua subida.

¿Tiene sentido una moto con tanta autonomía? Posiblemente no, pero la investigación es necesaria para el desarrollo de las baterías

Lo siguiente que tienen entra manos ya os lo hemos adelantado, y es hacer una moto con mucha autonomía: una moto que les permita ir de San Francisco a Los Ángeles con una carga.

No sé si tiene sentido esa cantidad de kilómetros en un vehículo de dos ruedas, posiblemente no, pero es algo factible al pesar menos que un coche, y al haber evolucionado tanto la tecnología de baterías y su gestión. No seremos nosotros los que les paremos los pies.

LS-218, su moto más moderna

Os habíamos introducido el artículo contando que ya tienen motos que se venden, y si nos vamos a buscar al tope de gama nos encontramos con una Lightning Motors LS-218 que es capaz de hacer 290 kilómetros con sus baterías bien cargadas. No es ninguna broma, no, y es un buen punto de partida.

En cuanto a velocidad máxima, preparada para circuito con elementos especiales, es posible colocarla a 350 kilómetros por hora. Este es el récord de velocidad para una moto eléctrica

Promesas demasiado grandes, que independientemente de que lleguen al resultado final, estoy seguro de que ayudarán a llevar a nuevos niveles la tecnología de baterías

¿Qué vehículo eléctrico a la venta tiene el récord de kilómetros? Pues sí, Tesla tiene el coche que más autonomía promete, superando los 500 kilómetros con un P100D.

Lo de esta moto sería llevar el récord a otro nivel, y para ello necesitan la ayuda del Battery Innovation Center (BIC) de Indiana. La citada organización y Lightning Motorcycles lo ven posible, y en próximos años veremos los primeros intentos.

Supongo que el nombre de estas compañías os resultarán poco conocidos, pero hay que comentar que BIC trabaja en nuevas generaciones de baterías con líderes de electrónica a nivel mundial, universidades y gobiernos. Corporaciones japonesas como NHK o NEC son uno de sus principales soportes.

