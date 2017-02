BMW imagina junto a Lego cómo debe ser la moto voladora del futuro: Hover Ride Concept

Lo primero que nos salta de esta noticia es ¿BMW colaborando con Lego? Sí, a inicios de este 2017 Lego Technic, la división profesional de la compañía, colaboró con BMW para hacer una réplica/homenaje en 'ladrillos' de la mítica moto 'R 1200 GS Adventure'. El resultado fue un precioso 'juguete' de 603 piezas, algo que daría pie a un proyecto aún más interesante.

Durante la creación y adaptación de la moto, el equipo de Lego descubrió que las mismas 603 piezas podrían servir para darle un giro al diseño de esta moto, transformándola en un vehículo futurista. Es así como la 'R 1200 GS Adventure' fue reconfigurada a una moto voladora, donde lo más interesante de todo es que a BMW le gustó la idea y decidió hacerla realidad... bueno, más o menos.

La BMW R 1200 GS Adventure quiere volar

La división BMW Junior Company, que es la unidad de entrenamiento en la compañía, tomó el diseño de Lego y puso manos a la obra para ahora hacer lo inverso, transformar un juguete de Lego en un objeto real.

Esta creación fue bautizada como BMW Hover Ride Concept, y sí, se trata apenas de un concepto de moto voladora, la cual mantiene el lenguaje de diseño de la GS, con un aspecto elegante, fresco y futurista. Se han eliminado las ruedas de su posición original para montar una especie de hélice en la parte trasera, la cual es acompañada de una unidad de vuelo debajo del asiento. La mala noticia es que la tecnología para hacerla volar aún no existe.

BMW ha quedado encantado con este diseño, el cual podría ser parte de los medios de transporte del futuro. Sin embargo, la compañía no tiene planes de producirla a gran escala, al menos no en este momento. La Hover Ride Concept se ha presentado en el Lego World en Copenhague, Dinamarca, y seguirá su tour por el BMW Group Research and Innovation Center y BMW Welt en Munich, donde se espera que más adelante sea exhibida en otras partes del mundo.

Como parte de esta colaboración, en Lego han creado un pequeño corto documental que nos muestra parte de esta colaboración y el trabajo que dio vida a la que sería la primera moto voladora de BMW y Lego.

Más información | BMW En Xataka | Así es la moto del futuro de BMW: Motorrad Vision Next 100