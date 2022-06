Tres películas inquietantes que pasaron desapercibidas en streaming para un fin de semana en penumbra

Esta claro que mejor cuanto menos tiempo pases al sol, más posibilidades hay de sobrevivir al fin de semana. Así que ya que vas a estar con las persianas echadas y en el rincón más fresco de casa, te ofrecemos tres películas para disfrutar con poca luz: fenómenos paranormales en la morgue, una historia de canibalismo histórico y una distopía que sale mal. Que se pongan otros al rechichero.

Cadáver

En inglés esta película ostenta el más explícito título de 'The Possession of Hannah Grace', y ya avisa de por dónde van los tiros: una policía recién salida de rehabilitación entra el turno de noche en el depósito de cadáveres, y allí le toca vigilar el cuerpo de una chica que ha entrado muerta en misteriosas circunstancias. Como es fácil de deducir: por un exorcismo que salió mal. Mezclando terror religioso con el ambiente opresivo e inquietante de la morgue, esta película no solo es perfecta si se buscan sustos y estética macabra, sino que hace una curiosa propuesta de horror psicológico que va más allá de su propuesta inicial.

Puedes verla en Netflix y HBO Max

Ravenous

Después de un tiempo desaparecida de las plataformas de streaming, reaparece en Disney+ esta maravilla semi-desconocida de Antonia Bird que cuenta una historia fascinante que combina dos hechos reales: el caníbal de Colorado y la Expedición Donner. Conoceremos una expedición en la América aún salvaje del siglo XIX, que se topa con un caso extremo de canibalismo. Con un extraño sentido del humor (ojo a la inmensa banda sonora de Damon Albarn) y un mensaje muy retorcido sobre el lado oscuro de la civilización, este siniestro western hambriento es exactamente lo contrario de lo que esperas.

Puedes verla en Disney+

After the Dark

Curiosísima mezcla de ficción adolescente pseudodistópica y ensayo sociológico, con la historia de un profesor de filosofía que presenta un reto a su clase: escoger a un grupo de entre ellos a los que enviar a un refugio subterráneo durante un holocausto nuclear para que la especie humana vuelva a renacer. Pronto la situación desata tensiones, en una película a medio camino entre 'La ola' y un film post-apocalíptico al uso, que estuvo en la Sección Oficial del Festival de Sitges de 2013.