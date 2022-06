Tres películas disponibles en streaming que proponen visiones muy distintas del futuro

Hay muchas formas de ver el futuro: de la trepidante acción post-pandemia al siempre resultón género de los reformatorios juveniles, pasando por una reflexión sobre lo que nos dictan las apariencias y cómo la ciencia ayuda a que nos esclavicen más aún. Tres visiones distópicas para un fin de semana lleno de visiones de ciencia -ficción no demasiado halagüeñas.

'Nivel 16'

Una distopía sin elementos futuristas pero que bebe claramente de 'El cuento de la doncella'. En la Academia Vestalis un grupo de chicas son adiestradas en los valores de la feminidad mientras van ascendiendo por niveles cada vez más duros. Allí, una joven que se reencuentra con una antigua amiga, con la que intentará averiguar la verdad sobre el lugar. Con pocos recursos y un guión muy inteligente, 'Level 16' es capaz de mirar de tú a tú a propuestas futuristas más ambiciosas.

'El último superviviente'

Giro de ciento ochenta grados en tono y estilo con la reciente 'Last Man Down', una película de acción pura al estilo del cine de videoclub de los ochenta y en la que nos vamos a conocer a un ex soldado aislado de la civilización después de una terrible pandemia que ha diezmado la población. Un día llega a los bosques donde vive una joven que ha escapado de un laboratorio y lleva en la sangre una potencial cura. El soldado decide protegerla a toda costa en una película directa, contundente y sin complicaciones.

'Advantageous'

La película que visualiza un futuro socialmente más devastador de las tres es esta propuesta de Jennifer Phang (que ha dirigido episodios de series tan distintas como 'Fundación', 'The Expanse' o 'The Boys') en la que una mujer acepta, para conservar un trabajo que necesita, someterse a un tratamiento en experimentación que transfiere su mente a un cuerpo más joven. La visión distópica de un futuro sometido a la dictadura de las apariencias adquiere aquí tintes dramáticos, en una película crítica y reflexiva.