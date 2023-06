'Black Mirror' desvela en su tráiler el inesperado objetivo de sus nuevos episodios: la propia Netflix

El regreso de 'Black Mirror', aunque muy esperado, suscitaba algunas dudas, especialmente después de que sus últimos episodios en Netflix bajaran un poco el nivel de sus gloriosas primeras temporadas en la BBC. Aún así, recordábamos tan vívidamente el impacto que supuso una serie que en su momento planteó distopías de lo cotidiano perfectamente reconocibles que estábamos dispuestos a darle una nueva oportunidad. Aunque la perspectiva de que Charlie Brooker volviera a engarzar una diatriba contra las redes sociales daba un poco de pereza.

Las buenas noticias son que en su último tráiler antes del regreso de la serie el próximo 15 de junio no hay menciones a redes sociales. Y sin embargo, sí que las hay a... Netflix. El tráiler presenta una plataforma de streaming, Streamberry, donde una "S" enorme es la alternativa a la "N" de Netflix, y se abre con un menú que todos reconocemos: es idéntico al de Netflix y, por extensión, el de cualquier plataforma de streaming y sus habituales mensajes de "Recomendado para ti" y similares.

El tráiler se centra especialmente en uno de los episodios, 'Joan Is Awful', en el que parece que una espectadora de Streamberry está viendo replicados los episodios más lamentables de su día a día en una serie interpretada por Salma Hayek. El avance también presenta títulos e imágenes del resto de los episodios: 'Loch Henry' (también con referencias al audiovisual actual, en esta ocasión con el tradicional equipo de rodaje de documentales en parajes perdidos), 'Beyond the Sea', 'Mazey Day' y 'Demon 79'.

Cada uno de los episodios parece tener su propia identidad y hasta sello visual, como sucede con el último episodio, planteado como una película de terror de los años setenta. El espectacular reparto está encabezado por Aaron Paul, Josh Hartnett, Kate Mara, Michael Cera, Monica Dolan, Myha'la Herrold, Rory Culkin o Salma Hayek, entre muchos otros.

Cabecera: Netflix

