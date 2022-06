Esta desconocida serie apocalíptica de vampiros está en Disney+ y la puedes ver completa este fin de semana

Antes de arrancar con esta recomendación, conviene hacer una advertencia: 'The Passage', la serie de 2019 que podéis disfrutar en Disney+, fue cancelada después de una primera temporada. Eso no es indicativo de nada, porque sin pensar mucho se nos ocurren unas cuantas series recientes de calidad notable que fueron interrumpidas antes de terminar de contar su historia ('El exorcista', 'Santa Clarita Diet', 'Archivo 81', entre muchas otras).

Pero conviene tener en cuenta que 'The Passage' es una de ellas, y su primera temporada concluye con un cliffhanger morrocotudo que te dejará con ganas de más. ¿Lo bueno? Hasta llegar ahí tienes 10 episodios de una serie que pasó desapercibida en su día, llena de grandes momentos, independientemente del final de la historia. Porque el punto de partida es muy sugestivo: una ficción apocalíptica en la que hay vampiros.

La definición recuerda al clásico 'Soy leyenda' de Richard Matheson, pero 'The Passage' se acerca más en realidad a 'The Last of Us'. Aquí, un duro adulto (nada menos que Mark-Paul Gosselaar, de 'Salvados por la campana') tiene que escoltar a una niña hasta una base militar, ya que puede tener el secreto que acabe con un virus que está convirtiendo a la gente en vampiros.

En ese largo proceso, las tornas cambiarán y la relación entre agente y niña irá cambiando, en una trepidante persecución que tiene una base literaria. La trilogía de libros de Justin Cronin 'El pasaje' (otro buen recurso al que acudir para saber cómo acaba la historia) iba a ser una película producida por Ridley Scott, pero finalmente Fox la convirtió en una serie en la que Scott conservó su cargo.