Pedro Pascal será Joel en 'The Last of Us': todo lo que sabemos hasta ahora de la adaptación de HBO del videojuego

Poco a poco van saliendo a la luz más detalles de la próxima adaptación de 'The Last of Us' que está preparando HBO. Pedro Pascal, absolutamente en la cresta de la ola fan gracias al éxito de 'The Mandalorian' y su papel como Maxwell Lord, villano de 'Wonder Woman 1984', dará vida a Joel, uno de los personajes más queridos de los videojuegos de los últimos años gracias a la profundidad con la que Naughty Dog lo desarrolló en las dos entregas del juego.

Junto a él también se ha desvelado la identidad de Ellie. Le dará vida Bella Ramsey, a quien recordamos como Lyanna Mormont en 'Juego de tronos', también de HBO. Ramsey se ha dejado ver por series como 'La peor bruja' en Netflix o 'La materia oscura' de HBO. Ellie, su personaje en 'The Last of Us', tiene un papel clave en el desarrollo de la historia, no solo por su posible importancia para poner fin al apocalipsis, sino por su impactante evolución, que en los videojuegos eclosiona en la segunda entrega.

Ambas elecciones de casting, sin duda el primer paso para empezar a configurar en nuestra cabeza qué aspecto tendrá la serie, fueron comentadas en Twitter por Neil Druckmann, guionista y director creativo del videojuego y cocreador de la serie.

Aaaaand there’s the other half. Stoked to have Pedro aboard our show! https://t.co/Etsjvfb2Wi — Dr. Uckmann (@Neil_Druckmann) February 11, 2021

Una de las adaptaciones más esperadas de los últimos tiempos

Estaba claro, desde su éxito inicial en 2013, que la historia de 'The Last of Us' tenía todo el potencial para dar el salto al cine o la televisión. Como sucede con todos los videojuegos de Naughty Dog ('Uncharted' también será adaptada al cine, con Tom Holland como protagonista), su narrativa es profundamente cinematográfica, y el desarrollo de su argumento es comparable al de una serie. En él, Joel y Ellie son dos supervivientes en un futuro cercano en el que la civilización ha sido destruida por una plaga de origen desconocido y ha convertido a parte de los supervivientes en bestias mutantes.

La producción de HBO fue anunciada el pasado mes de marzo de 2020 en un estado aún de desarrollo, y la plataforma confirmó que se llevaría a efecto en noviembre. Junto a Druckmann, el otro gran nombre vinculado al desarrollo es Craig Mazin, creador de otro bombazo televisivo reciente, 'Chernobyl'. Junto a ellos, Gustavo Santaloalla (ganador de dos Oscar por su trabajo en 'Babel' y 'Brokeback Mountain') compondrá la banda sonora. Kantemir Balagov dirigirá el piloto.

Nada se sabe del argumento que tomará la serie, pero lo cierto es que los eventos narrados en 'The Last of Us Parte 2' quedan lejos, y la serie posiblemente se centre en la trama del primer juego, esencialmente una road movie en la que Joel y Ellie, inicialmente unos desconocidos, atraviesan Estados Unidos para que la joven sea analizada en busca de una cura para la plaga.

Mazin ha afirmado que la serie "expandirá" la historia de 'The Last of Us', y garantiza que no hay riesgo de que traicionen la historia que le dio origen: "En este caso, estoy haciendo la serie con el tío que creó el juego, y por eso los cambios que estamos haciendo están pensados para rellenar las cosas y ampliarlas, no para deshacerlas, sino para mejorarlas". La serie aún no tiene fecha de estreno.