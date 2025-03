El agujero de Apple TV+ es inabarcable: el streaming ha generado una sangría milmillonaria en las cuentas de Apple

Desde que, hace unos meses, Apple comenzó a tomar medidas de contención de gasto relacionadas con sus producciones audiovisuales se supo que la compañía no solo tenía que abandonar su proyecto de convertirse en una major que compitiera con Disney o Warner en sus mismos términos. Además, el gasto que generaba Apple TV+ era excesivo. Pero hoy hemos sabido que va mucho más allá de lo que aventuraban los cálculos más pesimistas: pierde mil millones de dólares al año.

No es otra Netflix. Hoy mismo, en una entrevista para Variety conmemorando sus 25 años al frente de Netflix, Ted Sarandos respondía así al ser preguntado por sus impresiones sobre el papel de Apple en el streaming: "No lo entiendo más allá de una jugada de marketing, pero son gente muy inteligente. Tal vez ven algo que nosotros no". Las palabras de Sarandos pueden ser un órdago o no, pero está claro quién lleva la delantera: en julio, Bloomberg hablaba de los recortes inmediatos que Apple TV+ iba a poner en marcha porque tenía menos visionados en un mes que Netflix en un día. El abismo entre ambas competidoras es indiscutible.

Mil millones al año. The Information publica un informe que analiza el estado financiero de la plataforma después de cinco años. En él se afirma que Apple TV+ pierde algo más de mil millones de dólares al año. El medio especializado en Apple 9to5Mac comenta el artículo, afirmando que aunque siempre se había dicho que la plataforma no era rentable, no había tenido nunca cifras tan concretas y contundentes asociadas a sus pérdidas.

Mucha inversión, pocos ingresos. La explicación de estas espectaculares cifras está en el elevado coste de las películas de Apple en los últimos años. Las carísimas 'Napoleón' de Ridley Scott y 'Los asesinos de la luna' de Martin Scorsese fueron las primeras, pero la auténtica bomba financiera fue 'Argylle', que recaudó en torno a 35 millones de dólares y costó 200. Después de aquello, hasta un caramelo comercial como 'Wolfs', protagonizada por Brad Pitt y George Clooney, vaticinaba tormenta, y fue estrenada directamente en la plataforma, con Apple asumiendo unas pérdidas que quizás habrían sido mayores llevándola a cines.

El empuje de 'Separación'. Lo curioso es que, a nivel de imagen, Apple TV+ pasa por un excelente momento. 'Separación' ha pasado, con su largamnente esperada segunda temporada, de ser un producto de culto a revelarse como una de las series más unánimemente aclamadas del momento. Se dice que en el último mes podría haberle reportado dos millones de usuarios a la plataforma, que se sumarían a los 45 que The Information afirmaba que tenía al final de 2024. Y en el horizonte, el regreso de 'Ted Lasso'.

Apple va bien. Sin embargo, estos números ciertamente desastrosos para el streaming no implican que a la compañía le vaya mal. El pasado trimestre, Apple cerraba el año con 124.300 millones de dólares de ingresos, de los que 36.300 podían considerarse beneficios. Pese a algunos obstáculos, como la caída en ventas de dispositivos en China, el negocio funciona perfectamente para Apple; incluso las suscripciones, apartado donde está Apple TV+, pero también Apple Music, App Store, iCloud o Apple Care, rindieron estupendamente, creciendo un 14% con respecto al año anterior. Es decir, malas noticias para Apple TV+, pero que desde luego están lejos de hacer que el coloso se tambalee.

Cabecera | Apple

