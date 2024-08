A Amazon no le importa que los fans odien 'Los Anillos de poder': por qué la serie funciona mejor al "traicionar" a Tolkien

A estas alturas queda claro que los fans dan forma a uno de los ingredientes más complicados de manejar y predecir por las compañías de la actual industria del entretenimiento. Sus virulentas campañas de acoso directo a las estrellas o directores, o las campañas de desprestigio en redes sociales o de review bombing pueden dar al traste con series, videojuegos y películas que, en otra época, habrían tenido recorridos mucho más saludables.

La generación de cristal. El análisis del fenómeno fan y su relación actual con franquicias (Marvel, 'El Señor de los Anillos', 'Star Wars') que en otros tiempos recibían una adhesión más o menos incondicional, es una tarea compleja que se sale de la intención de este artículo. Dejemos claro, eso sí, que aunque la fuerza de los fans como grupo de presión ha existido siempre (desde que aparecieron las primeras fan fictions de series como 'Star Trek' a la comunicación por medios como las secciones de correos de los lectores en cómics y revistas), éstos nunca antes habían tenido el impacto que han cobrado hoy gracias a internet.

Cuánto hay. Otra cuestión es si ese impacto realmente importa. Y aquí, de nuevo, es difícil cuantificar con datos: series como 'The Acolyte' parecen haber sido canceladas por la oposición de los fans, pero ¿es ese el auténtico motivo? Las audiencias parecían buenas, pero... ¿podemos realmente achacar a los fans una decisión de esa envergadura por parte de Disney, que no tiene problemas en estrenar un remake de 'La Sirenita' con una protagonista afroamericana? Porque 'The Boys' ha sufido un rechazo similar en su última temporada por su mensaje abiertamente progresista (que siempre ha tenido, pero muchos parecen haberse dado cuenta ahora), y la serie sigue con excelentes audiencias. ¿Hasta qué punto esta fuerza fan determina realmente el futuro de series, películas y videojuegos?

El caso de 'Los Anillos de Poder'. Otra serie a la que no parece afectar demasiado el abierto rechazo de los fans es 'Los Anillos de Poder': posiblemente no hay otra serie reciente más rechazada de plano por los activistas anti-woke, que se ha manidestado, por ejemplo, en bajísimas puntuaciones en Rotten Tomatoes, lo que llevó a Amazon, consecuentemente, a cerrar las puntuaciones de IMDB y de la propia plataforma Prime Video. Pero las audiencias parecen haber sido suficientes para Amazon (aunque no se tienen cifras definitivas, sino estudios externos), o como mínimo, piensa que van a crecer lo suficiente en la temporada 2. En este caso, pese. a la mala prensa, Amazon sigue adelante con su carísima propuesta.

Por qué tanto odio. Los motivos del rechazo de los fans a 'El Señor de los Anillos: Los Anillos de Poder' es paralelo a las quejas contra otras series por la inclusión de políticas progresistas en sus ficciones. Aquí, estas políticas son teóricamente contrarias a las novelas originales de Tolkien, empezando por los repartos multirraciales e inclusivos o el protagonismo femenino. Son quejas que no tienen en cuenta que la obra de Tolkien data de los años cincuenta, con todos sus prejuicios heredados de la época pero la serie también ha generado protestas por "traiciones" al original mucho más circunstanciales: personajes y escenarios que no concuerdan con lo narrado por Tolkien o la forma que tiene Amazon de rellenar los "espacios en blanco" que dejó el autor.

¿Y si es así como debe de ser? Una posibilidad que los fans no han considerado es que la serie no esté pensada exclusivamente para ellos. Para recuperar los más de 400 millones de dólares que se calcula que cuesta cada temporada, Amazon puede estar necesitando llamar la atención de grupos más amplios que los fans de línea dura de Tolkien. Sin duda son muchos, pero menos que todo el conjunto de los aficionados a la aventura y la fantasía, y menos que los espectadores que se puedan ver atraídos por una superproducción espectacular.

Hay sitio para todos. Por poner un ejemplo exagerado, pero pertinente: Disney produce, inspiradas en sus propiedades de Marvel y Star Wars, series de dibujos animados dirigidas a público muy joven, incluso en edad preescolar y que, sobra decirlo, traicionan continuamente el canon de esas franquicias. Son productos oficiales, pero no llaman la atención de los fans. ¿Por qué? Obviamente, porque no son productos para ellos: están dirigidos a un público de mucha menos edad a la que no les asustan ni las cuotas de representación ni las mujeres fuertes.

Narrativa fragmentada. Es, como decimos, un ejemplo exagerado, pero algo comparable podría pasar con 'Los Anillos de Poder'. Por eso se traiciona abiertamente la estructura narrativa de las novelas de Tolkien, quizás anticuada para un espectador habituado a la dinámica de las series actuales. La narrativa coral y fragmentada, ausente en los libros originales, está presente en la serie, como también lo está la estructura de pequeños misterios que se van resolviendo según avanza la acción, imprescindible para montar una estructura de cliffhangers completamente alejada de los libros de Tolkien.

El villano protagonista. De hecho, lo más atractivo (de momento) de la segunda temporada de 'Los Anillos de Poder' es haber convertido a Sauron en centro de atención después de que haya funcionado como macguffin en la primera temporada. Son estructuras narrativas absolutamente modernas y que Tolkien habría repudiado (entre otras cosas, por no presentar una imagen absolutamente negativa del villano, algo que habría ido en contra de sus convicciones católicas). Pero sin duda es lo más rompedor e interesante de esta segunda temporada.

¿Hay que traicionar al fan? Por mucho que nos caiga simpática cualquier serie que se dedique a sabotear las expectativas de sus fans más rancios, no, no es necesario. Pero tampoco es necesaria, como queda bien a la vista, la postura radicalmente contraria, y facturar historias que son solo altares de pleitesía al fandom. 'Anillos de poder' ha experimentado una súbita subida de interés con la imaginería siniestra y el tono ambiguo que Sauron ha proporcionado a los primeros episodios de la segunda temporada. Si para conseguirlo han tenido que rodar algunas cabezas de fans... sea.

