No sale en las películas de 'El Señor de los Anillos', pero hay alguien aún más temible y malvado que Sauron: Morgoth

Todos tenemos asimiladísimo que Sauron es el gran villano de la 'El Señor de los Anillos'. El Señor Oscuro ha pasado al imaginario popular con la misma relevancia que el Ojo en su torre o los héroes de la Tierra Media. De hecho, no es nada extraño que todo apunte a que la segunda temporada de 'Los Anillos de Poder' vaya a versar en buena parte sobre su advenimiento, una especie de 'Sauron: Origins'. Sin embargo, no es el único gran antagonista en la cosmovisión de Tolkien.

Ese título pertenece a Morgoth, conocido también como Melkor. Es uno de los Ainur, los seres espirituales creados por Ilúvatar, el poder que dio origen al universo del autor. Y desde el principio de los tiempos, destacó por su ambición de poder. O más bien, ya que no podía controlar Arda (la Tierra de Tolkien) decidió sumirla en el caos. En la Ainulindalë, la narración de la creación de Eä, el mundo, Morgoth dejó que su voz destacara con disonancias por encima de sus compañeros Ainur, quebrantando la armonía de Ilúvatar. Las notas discordantes le marcaron, a ojos de Ilúvatar, como una criatura a contracorriente de sus hermanos.

Morgoth tenía la intención secreta de convertirse en señor de los Valar, pero estos habían reservado el puesto a su hermano Manwë. Esa decisión desencadenó una guerra entre Morgoth y los Valar que duraría eones, hasta que el Valar Tulkas le venció y le obligó a abandonar Arda. Su destino era inevitable, aunque en muchas ocasiones, tras provocar el caos y ser apresado, fingía un profundo arrepentimiento para ser liberado.

Curriculum de maldades

Melkor/Morgorth se convirtió en el primer Señor Oscuro de la Tierra Media, desatando guerras que devastaban la vida allá por donde pasaba. Su curriculum de maldades es impresionante. Por ejemplo, los Valar crearon las Grandes Lámparas para iluminar el mundo, que Morgoth destruiría después de volver a la Arda en secreto y construir la fortaleza de Utumno. Así obligó a los Valar a irse a Valinor y él quedaría como Señor de la Tierra Media.

Durante la Primera Edad, Morgoth estableció su fortaleza en Utumno y posteriormente en Angband, desde donde lanzó ataques contra los Eldar y los Edain (los hombres). Morgoth fue también el creador y corruptor de muchas de las criaturas más atroces de la Tierra Media. Entre sus creaciones más notables se encuentran los Balrogs, los dragones y los orcos, diseñados para servir como sus ejércitos.

Entre sus peores villanías en la Primera Edad estuvo el robo de los Silmarils, las tres joyas sagradas creadas por Fëanor, de los elfos Noldor. Los Silmarils contenían la luz de los Dos Árboles de Valinor y eran de un valor incalculable. Morgoth robó estas joyas y las incrustó en su corona de hierro, lo que desencadenó la guerra conocida como la Guerra de las Joyas. La Primera Edad la pasó enfrentándose a los Eldar y Edain, en batallas memorables como Dagor-nuin-Giliath, la Nirnaeth Arnoediad (la Batalla de las Lágrimas Innumerables) y la caída de Gondolin.

A pesar de sus victorias iniciales, los Valar acabaron interviniendo en la Guerra de la Cólera en compañía de los Vanyar y los elfos de Beleriand. Angband fue destruída y Morgoth capturado. Fue encadenado y expulsado de Arda a través de la Puerta de la Noche, y confinado en el Vacío Intemporal, prisionero hasta el fin de los tiempos.

Y por encima de todo esto, por supuesto, fue el mentor de Sauron, que como sabemos era originariamente un espíritu angelical menor. En la Primera Edad, Sauron era sirviente de Morgoth, pero acabó tomando su lugar tras su derrota, con el fin de que sus villanías no se detuvieran. Luego él dio forma a su propia leyenda de maldades y ambiciones, con la forja del Anillo Único, pero esa es otra cuestión. El precedente de la caída de su antiguo señor le enseñó, eso sí, que la acción directa no era quizás la más apropiada para la victoria, y por eso pasó eras entretejiendo una compleja y oscura red de influencias y traiciones.

No hemos tenido ocasión de ver en ningún momento a Morgoth en las adaptaciones de 'El Señor de los Anillos', con una sutilísima excepción. Aunque no ha salido directamente ni mencionado como tal, la serie 'Los Anillos de Poder' mostraba a los dos árboles de Valinor, Telperion y Laurelin, que acabaron siendo destruidos por Morgoth. Es decir, que la producción de Amazon no ignora su existencia, o al menos del contexto que le vio nacer, como voluntariamente sí la obviaba Peter Jackson para no dispersar la narrativa de su trilogía. Quién sabe si, con los orígenes de Sauron en la segunda temporada de la serie, tendremos ocasión de oír alguna referencia directa al terrible villano.

