'The Boys' está generando polémica y batiendo récords de audiencia: por qué vale la pena subirse en su cuarta temporada

Nuestros cambios en la forma de consumir series han llevado a que necesitemos productos cada vez más breves y que nos permitan engancharnos en cualquier momento. Rara es la serie actual que pasa de tres temporadas, bien porque los éxitos no se mantienen en el tiempo como sucedía hacee unos años, bien porque las plataformas prefieren lanzar nuevos productos que permiten enganchar a nuevos espectadores desde el principio.

Dicho de otra manera: si una serie va perdiendo espectadores progresivamente, en un proceso perfectamente natural mediante el que es imposible mantener a todos sus espectadores durante varios años de emisión, cuando llega a la altura de la cuarta temporada es muy complicado que entren nuevos habituales a la serie. Porque hay que ponerse al día con tres años previos, y quién tiene tiempo para eso.

Sin embargo, hoy venimos a romper una lanza en favor no ya de las series largas, sino de esta concretamente: vale la pena hacer el esfuerzo de ver 'The Boys' completa porque ahora es cuando está en su mejor momento. Más afilada, ácida y corrosiva que nunca, y con unos personajes que han llegado a una complejidad insospechable en la primera temporada. No es de extrañar que Prime Video haya anunciado que la serie finalizará en su quinto año. Es decir, en lo más alto.

Las malas noticias: tienes que haber visto todo lo anterior

La nueva temporada de 'The Boys' sigue en el mismo punto donde se quedó la tercera, lo que es en cierto modo un fastidio, ya que hace ya dos años del estreno de aquella (fue en junio de 2022). Con las enrevesadas tramas que estaban en marcha, muchos detalles se han quedado por el camino, y el inicio de la cuarta temporada puede ser un poco desconcertante para fans con mala memoria.

En este arranque recordamos que Los Siete están en una situación delicada después del abandono de Luz Estelar, mientras que Patriota atraviesa una fuerte crisis personal: se ha reencontrado con su hijo, sí, pero se da cuenta de que lleva toda la vida rodeado de gente que no le quiere, sino que le teme. Mientras tanto, Victoria Neuman se acerca cada vez más ala presidencia del país, y Billy Butcher y The Boys ingenian nuevas maneras de enfrentarse a los superhéroes -aún a costa de la propia salud, como le sucede a Butcher-.

Sin embargo, hay subtramas anteriores que han quedado cerradas: la superheroína supremacista Stormfront o Soldier Boy ya no volverán a aparecer, al menos de momento, lo que hace más sencillo el reincorporarse a las aventuras satíricas de 'The Boys'. De hecho, Amazon ha anunciado que la audiencia de la serie ha crecido un 24% con esta nueva temporada en sus primeros cuatro días de emisión: el éxito de 'Generación V', el spin-off de la serie estrenado en 2023, puede ser una buena razón para explicar que el interés en la serie no haya decaído.

Las buenas noticias: vale la pena

Aunque evidentemente 'The Boys' tenía un acidísimo componente satírico desde su primer episodio, en su arranque estaba más cerca del cómic: una gamberrada que usaba los superhéroes como excusa para burlarse de las convenciones del género con un humor cuanto más grotesco y ofensivo, mejor. Sin embargo, su showrunner Eric Kripke ('Supernatural') pronto vio que la presencia de Patriota, claramente inspirado en Superman (Los Siete son una obvia parodia, con referencias muy específicas, de La Liga de la Justicia), daba para un comentario más asentado en la actualidad.

A partir de la tercera temporada (aunque la corrosiva visión de la corporación Voigt en las primeras ya apuntaba en esa dirección), Patriota se convierte en un claro sosías de Donald Trump, no tanto por su carrera política como por la percepción que de él tiene la sociedad norteamericana. Una visión afiladísima que ya analizamos en su momento y que no ha hecho sino incrementarse en la cuarta temporada, lo que ha desatado cierta polémica, ya que muchos espectadores del espectro más conservador no se habían dado cuenta de que la serie se estaba burlando, precisamente, de ellos.

No es para menos: el fandom político de Trump, los teóricos de la conspiración, voceros de la ultraderecha como Joe Rogan, todos ellos tienen su correspondiente retrato en la serie, y esto ha generado un review bombing que ha llevado a que la serie tenga un 50% en Rotten Tomatoes, muy por debajo de otras temporadas. No hay que olvidar que el foco de la serie, incluso en sus momentos menos explícitos en lo político, siempre ha ido en qué pasa cuando los que tienen poder lo ejercen impunemente (el famoso '¿Quién vigila a los vigilantes?' de otro cómic de superhéroes, notorio por lo mal interpretado que ha sido por sus fans). Lo raro es que muchos no se hayan dado cuenta hasta ahora.

'The Boys' es, sin duda, una serie criticable, pero desde luego no porque no haya puesto las cartas sobre la mesa desde el primer momento. Porque como decía el propio Eric Kripke, "la serie es muchas cosas. Sutil no es una de ellas". Es decir, todo estaba a la vista desde el primer momento. Aunque está claro que si se trata de los conspiranoicos de qAnon, no es que estemos hablando de los lápices más afilados del estuche.

