"Las puertas traseras serán más difíciles de detectar": la Unión Europea alerta en su informe de los graves riesgos del 5G

El despliegue masivo del 5G traerá una serie de "ciberamenazas nunca antes vistas". Múltiples expertos ya venían avisando de los riesgos potenciales del 5G, pero ahora ha sido la Comisión Europea, a través de la Agencia de Ciberseguridad Europea (ENISA) quien ha publicado su informe sobre los riesgos asociados al 5G.

Se trata del análisis realizado por los Estados miembros donde se repasa el impacto que tendrá el 5G a todos los niveles, recopilando los posibles riesgos que traerá consigo esta tecnología. Un estudio que identifica las principales amenazas, los actores más peligrosos, las principales vulnerabilidades y una serie de riesgos estratégicos a tener en cuenta. Una base proporcionada para que los distintos países, así como la propia Unión, determine qué tipo de medidas debería aplicar durante los próximos años.

El informe de 33 páginas de la Agencia de Ciberseguridad repasa los desafíos más importantes que llegarán con las redes 5G. En concreto se centra en las innovaciones propias del 5G, con las aplicaciones y servicios asociados y por otro lado en el papel que jugarán los proveedores en la creación de estas redes 5G.

La primera conclusión del informe es que el 5G traerá una mayor exposición a los ataques y más posibles puntos de entrada para los atacantes. Como la redes 5G están más basadas en el software, no siempre suficiente elaborado, tendrán mayor riesgo de agujeros de seguridad. Un software que también podría suponer más facilidades para que los atacantes añadan puertas traseras en los productos y estas sean más difíciles de detectar, según describe el informe.

Presented the EU coordinated risk assessment of the cybersecurity of #5G networks this afternoon together with Ambassador @Kivimakim and Commissioner @GabrielMariya. Worth a read.https://t.co/kgp98mBqcJ pic.twitter.com/gTrfxy7ylb