Hay creadores en Internet que creen en vivir de sus mecenas y no de la publicidad: así le va al español en Patreon

Patreon es la plataforma de micromecenazgo más conocida y utilizada. Al igual que la mayoría de plataformas de este tipo, fue fundada en Estados Unidos (San Francisco) y la mayoría de iniciativas provienen de este país.

Desde hace años, algunos creadores de contenido en español que utilizan Patreon para conseguir impulsar sus proyectos. Hemos podido hablar con algunos de ellos, conociendo de primera mano los beneficios y obstáculos que se han encontrado en este tiempo.

No ha sido fácil escribir este artículo. Encontrar proyectos de Patreon creados por españoles no es una tarea sencilla. Patreon nació en 2013, pero en estos cuatro años no han potenciado de ninguna manera el contenido en nuestro idioma:

No puedes buscar proyectos por países

No puedes buscar proyectos por idiomas

No te muestra proyectos relacionados

No existen cuentas españolas de Patreon en las redes sociales, ni una campaña específica

Esto, sumado a que muchas personas desconocen el modelo por el que apuesta la plataforma, hace que la persona que caiga en un perfil de Patreon pueda no saber muy bien lo que está viendo (y, recordemos, con todo en inglés).

El principal diferenciador de esta web es que los micropagos son recurrentes. De esta manera, los creadores reciben mensualmente un apoyo por parte de las personas que quieren ver realizado dicho proyecto.

(Micro)desilusiones

Pedro Berruezo, más conocido como John Tones, es uno de los creadores de Canino, una web de información y crítica cultural que lleva utilizando Patreon desde casi sus inicios (acaban de cumplir su segundo aniversario).

"Todavía no hemos conseguido llegar a nuestro objetivo: ser autosuficientes".

En el caso de Canino, con 73 patrones - mecenas, consiguen unos 400 euros "limpios" cada mes. Una de las quejas que más se repite tiene que ver con que la plataforma obliga a los creadores a cobrar en dólares y por PayPal.

Eso significa que, del cambio dólar-euro, todavía hay que descontar los impuestos que se lleva PayPal y el 5% que hay que pagar a la plataforma. Así lo explican dentro de las condiciones que vienen detalladas en su página web:

Ellos casi no utilizan la web de Patreon para distribuir el contenido premium. De hecho, la última entrada publicada en Patreon es de septiembre del año pasado. En su lugar, han optado por distribuir una newsletter exclusiva y hacer sorteos con sus patrones.

De todos modos, eso podría llevar a engaño a una persona que entrara en su perfil en la página. Al ver que no hay contenido desde hace un año y comprobar que hay una barra de "meta" (que no funciona al igual que en Kickstarter), uno podría llegar a pensar que el proyecto ya está muerto.

Podemos concluir que lo que más les atrae de Patreon es la opción de recibir apoyo todos los meses. Con un "estamos en Patreon porque no hay otra", Pedro deja claro que si aparece una alternativa mejor estarían encantados de probarla.

"El éxito de Patreon es que te aseguran que recibirás todos los meses algo de dinero. Recibimos más cantidad poco a poco que pidiendo una única gran donación".

Proyectos que apuestan fuerte

Eduardo Suarez, uno de los creadores de Politibot, tiene muchas esperanzas despositadas en Patreon. Este bot de contenido político para Telegram y Facebook Messenger lleva sólo tres meses en la plataforma, y actualmente ya tienen más de 140 mecenas.

En sus primeros tres meses, no han buscado hacer mucho ruido en Patreon. Planean lanzar la campaña muy pronto, pero de todos modos ya han conseguido generar una comunidad a tener en cuenta:

"Hasta el 5 de septiembre, Politibot había reunido 128 mecenas y unos ingresos de 423 dólares al mes. De esa cifra hay que descontar comisiones e impuestos y se queda en unos 354 euros al mes".

Al igual que en el caso de Canino, no descartan probar otras opciones en el futuro. De hecho, ven a Patreon como un complemento, no como el camino único y definitivo: "estamos abiertos ante posibles patrocinios".

"El pago mensual es fundamental para nosotros, tener un ingreso recurrente".

En cambio, Eduardo no pone muchas pegas a la hora de que Patreon esté en inglés ni ponga mucha energía en potenciar el contenido en español. Han optado por este medio porque ofrecen "confianza, es una empresa estable".

Javier Pastor: "El problema es que en España sigue triunfando el 'todo gratis'"

A Javier Pastor le conocemos, entre otras cosas, por sus artículos en esta misma web. Además, desde mayo de 2015 busca apoyo en Patreon para dar salida a un proyecto personal: Incognitosis. Se pone del lado del usuario de esta plataforma, y declara que no es cómodo que te estén pidiendo dinero cada dos por tres:

"Es muy pesado que te estén pidiendo dinero constantemente".

Javier cree que, además de la escasa apuesta que la plataforma hace por el contenido en español, parte del problema tiene que ver con el consumo de contenido de pago por parte de nuestra sociedad: "en Estados Unidos es otra cosa".

Al igual que en los casos anteriores, la mayoría de los mecenas llegaron de golpe, al inicio de la campaña. Luego no ha habido demasiados movimientos, y las cosas parecen haberse estancado (para bien o para mal).

Parte de ese estancamiento, nos contaba Javier, se debe a que dejó de recordarle a la gente que tenía campaña en Patreon. 'Al principio fui quizás demasiado insistente con el tema de que la gente podía aportar a través de Patreon, y me acabó dando la sensación de que le estaba dando el coñazo a la gente. Por eso dejé de utilizar tantos recordatorios, y fui distanciando los temas en los que recordaba que tenía una campaña activa en Patreon'"

Cuando ya tienes un producto, por ejemplo un blog sobre tecnología, es complicado pedirle dinero a la gente por algo que ya les estabas ofreciendo.

La idea era no ofrecer más. Lo complicado es pedir aportaciones por lo que ya estás ofreciendo.

Cree que la clave para triunfar en Patreon es ofrecer algo muy diferente, que no sea fácil encontrar en otros lugares. Además, es muy importante cuidar a la comunidad, y de eso saben mucho la gente de AnaitGames.

AnaitGames: un unicornio patrio en Patreon

Pep Sànchez, nos cuenta que AnaitGames ya llevaba casi 10 años funcionando cuando decidieron abrir su perfil en Patreon (hace dos años y medio): "fue un cambio por pura necesidad". Los ingresos publicitarios habían descendido y llegó un punto en el que la web dejó de ser sostenible.

"Ya teníamos en mente cerrar el chiringuito y a alguno de nosotros se nos ocurrió probar una medida desesperada".

Actualmente superan los 400 mecenas, algo que les proporciona más de 4.000 dólares al mes. Pep cree que la base de su éxito es que mucha gente ya les conocía y tenían una comunidad muy familiarizada con el trabajo que venían realizando.

Como vemos, en su caso el punto fuerte es que ya tenían una gran comunidad detrás mostrándoles su apoyo. También ayuda que son el equipo que lleva la cuenta española de Eurogamer, un canal con más de un millón de suscriptores en YouTube. En su poder estaba que este proyecto siguiera con vida o muriese para siempre:

"Es muy difícil ganarse la confianza de la gente antes incluso de arrancar con el proyecto. Patreon nos ha permitido mantener Anait, pero no tengo claro si habría servido para crear Anait".

Nuevamente, Pep también cree que "ya va siendo hora" de que Patreon apueste por el contenido en otros idiomas. De todos modos, también afirma que es el servicio más conocido de este tipo, algo que ofrece confianza al público.

"La responsabilidad es mayor cuando tu sueldo sale del bolsillo de tus usuarios".

Que los fans de un proyecto sean quienes lo sustentan es algo que "da mucho respeto", declara. Esto ejerce mucha presión sobre ellos, aunque al mismo tiempo "resulta especialmente gratificante".

Reconoce que "se vinieron muy arriba con las recompensas", y les ha costado cumplir con todo lo prometido. Utilizan Patreon para anunciar o comentar propuestas con antelación, aunque el principal canal de comunicación sigue siendo AnaitGames.

"Nos parece peligroso el mensaje de que se le pone una etiqueta con el precio al contenido adicional. El dinero lo necesitamos para generar todo el contenido".

Deja claro que siguen apostando por el contenido gratuito: "nadie, pague o no pague, sienta que se está perdiendo algo importante". De momento, piensan seguir utilizando Patreon como principal vía de financiación, aunque no descartan utilizar nuevas fuentes de ingreso en un futuro próximo.

Como vemos, Patreon es la principal opción actual para conseguir micropagos recurrentes, algo que es ideal si estás ofreciendo un producto que se mantiene en el tiempo. El principal problema es que los creadores que ofrecen contenido en otros idiomas están siendo la punta de flecha que va abriendo el camino.

Sólo hay que darse un breve paseo por esta web y ver la gran diferencia que existe con los creadores estadounidenses. Amanda Palmer consigue más de 30.000 dólares al mes y el podcast Chapo Trap House supera los 84.000.

Todos los casos descritos anteriormente parecen coincidir en que esperan que la compañía haga cambios para apoyar más el contenido en nuestro idioma. Si eso no ocurre, esperan que aparezcan otras vías para seguir financiando sus proyectos creativos.

