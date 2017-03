Un viaje a los circuitos de Politibot, el bot que genera adictos a la política, ahora también en Facebook Messenger

Todavía no ha celebrado ni su primer cumpleaños, pero Politibot ya ha conseguido una comunidad de miles de usuarios e incluso una ayuda de Google de 50.000 euros para seguir impulsando el proyecto. Después de habernos contado los entresijos y detalles de las elecciones generales de España, el Brexit o la victoria de Donald Trump, es nuestro turno para viajar a los circuitos de este robot tan simpático y gamberro.

Eduardo Suárez y María Ramírez, ambos periodistas y fundadores de 'El Español' y dos de los responsables de Politibot, nos hacen de guías en este viaje tecnológico-político.

Un robot empático y sin sesgo ideológico

Politibot se despertó en Telegram el 9 de junio de 2016, justo a tiempo para el sondeo preelectoral del CIS, momento clave para analizar un panorama político histórico en España a pocos días de las segundas Elecciones Generales. De hecho, el resultado de aquella jornada de votación el 26-J trajo consigo aires de terceras elecciones. Al final, después de tres meses de negociaciones, el PP logró la fórmula necesaria de apoyos para investir a Mariano Rajoy como Presidente del Gobierno.

El resumen es que había mucho que contar y analizar sobre la política española, y Politibot llegó con la pretensión de contextualizar, analizar y aportar datos sin ningún sesgo ideológico y, además, de una manera íntima: a través de una conversación privada en Telegram en la que se interactuaba con el usuario.

Todo comenzaba como con cualquier otro bot de Telegram: /start. A partir de ahí, Politibot se presentaba, te aclaraba que toda interacción con él era anónima, que no guardaba tu número de teléfono y te hacía varias preguntas (género, edad, provincia) para enviarte información más específica. Así fue mi primera vez con él:

Mi primera vez con Politibot <3

Con el paso de los días, Politibot te iba haciendo preguntas sobre las elecciones del 26-J, te ofrecía gráficos, artículos para leer, notas de voz breves analizando cosas muy concretas... todo ello con un trato cercano, de tú a tú e incluso con algún toque de humor. Ese componente empático logró que más de 8.400 usuarios se apuntaran durante los primeros días a Politibot en Telegram. Y, según nos comenta Eduardo, son "usuarios que te preguntan por Twitter si hay algún problema con el bot cuando se retrasaba o no enviaba mensajes". Un buen ejemplo de conexión y fidelización.

De Telegram a Facebook Messenger, Slack y... ¿WhatsApp?

Sin embargo, la pregunta que más recibieron es... ¿qué pasaría con Politibot después de las elecciones y de la investidura de Rajoy como presidente? Gracias a su buena acogida (incluso después de las elecciones del 26-J, el 60% de los usuarios seguían abriendo el bot) y al reciente apoyo de Google, Politibot "resucita" ahora con varias novedades. La primera, que, aparte de en Telegram, también estará disponible en Facebook Messenger.

María Ramírez nos cuenta que será un bot muy parecido al que vimos en junio en Telegram con mejoras sustanciales en la parte técnica, que se ha hecho desde cero. ¿Y por qué llegar ahora a Facebook Messenger?

Es verdad que para la audiencia concreta a la que vamos ahora, en España y para personas interesadas en política, Telegram funciona muy bien, porque ya hay canales muy activos, sobre todo de los partidos nuevos, y lo que vimos en las elecciones de junio es que realmente ahí había una audiencia muy interesada en este tema. Pero, para otro tipo de contenido, quizá más generalista o de otra temática más específica, funciona mucho mejor Facebook. Y, de hecho, venimos de la experiencia de los primeros bots un poco más evolucionados en Estados Unidos que viven, sobre todo en Facebook.

El bot en Facebook Messenger ya está disponible y está recibiendo por ahora los mismos contenidos que en Telegram.

Politibot ya no solo se centrará en la política española, sino también en la actualidad política internacional

Un detalle importante es que Politibot ya no solo se centrará en la política de España, sino que se fijará también en la actualidad internacional. Nos lo explica Eduardo:

Hablaremos de Podemos, de las primarias del PSOE y de lo que pase en el Parlamento, pero hablaremos también, y mucho, de Trump, de las elecciones que se vienen en Europa, que son muy interesantes e importantes para todos (Holanda en marzo, Francia toda la primavera, Alemania en septiembre...). Y la idea es trasladar ese tipo de información que hacíamos a la audiencia para atraer a gente interesada no solo en la política y sociedad españolas.

Otra de las novedades en las que ya trabaja el equipo de Politibot es una plataforma para hacer bots de manera fácil, tanto para ellos mismos como para potenciales interesados en bots específicos en el futuro. Por otro lado, en torno a primavera de este año, van a lanzar el bot en Slack, una de las herramientas más conocidas de productividad y comunicación en equipo para empresas, que tiene más de 4 millones de usuarios activos cada día. En este caso, más que una conversación con menú, se trataría de integrar el bot en un canal de Slack para que los usuarios puedan preguntarle cosas concretas (por ejemplo, cuántos votantes de Podemos hubo en Madrid en las segunda vuelta, o qué edad media tuvieron los votantes de Trump en Nueva York).

Facebook Messenger y Slack se unen a la variedad de plataformas en las que se encontrará Politibot

Todo ello se une al recién lanzado podcast junto a Cuonda, en el que cada 15 días tratarán de explicar un asunto político o social muy concreto; a su página web, que contará con interactivos e historias especiales con formatos nuevos; su actividad en Twitter y Facebook y, por si fuera poco, a la intención de llegar a cualquier otra plataforma de mensajería que se abra a bots.

Hablando de plataformas de mensajería, ¿qué hay de WhatsApp? ¿por qué todavía no llega Politibot al servicio de mensajería instantánea más utilizado del mundo? En palabras de Eduardo:

La API de WhatsApp todavía no permite que hagamos un bot como Politibot, al contrario que Telegram, que está pensada para que los usuarios hagan bots. Aquí WhatsApp no termina de abrir su plataforma, algo que supongo puede tener que ver con el hecho de que quieran promocionar Facebook Messenger y dejar morir WhatsApp, que, evidentemente en España está lejos de ocurrir, o que simplemente lo quieran mantener como un canal cerrado a empresas, como más íntimo, para que la gente hable con sus familias y amigos. Nosotros, desde luego, en cuanto salga WhatsApp con bots, ahí estaremos porque todo el mundo está en WhatsApp y es un canal muy apetitoso por ello.

Cuando les preguntamos por vídeo tanto María como Eduardo se echan a reír. "Nos encantaría, pero es el tipo de contenido más caro de producir", nos responden. Nos dicen que seguirán haciendo pruebas con Facebook Live y que les gustaría producir vídeos de animación para explicar cosas, pero que por ahora tienen los recursos limitados y deben ir poco a poco con el resto de frentes que ya están abiertos.

¿Y qué pretenden conseguir con Politibot? "Nosotros vemos Politibot como un medio que está en muchos sitios: Facebook, Twitter, Telegram, donde sea. Nosotros no vemos Politibot como una web, sino como una especie de productor de contenidos que a veces te manda un mensaje en Telegram, a veces te lo encuentras en tu timeline de Twitter o escuchas un podcast de camino al trabajo...", dice Eduardo. "No son cosas diferentes, sino que son parte de lo mismo, que es hablar de política de una manera diferente, sin declaraciones de políticos, y un poco intentando explicar sin hacer una tertulia un tema concreto en cada capítulo", concluye.

¿Cómo se generan los contenidos?

Hasta ahora era Eduardo quien se encargaba de enviar los contenidos de Politibot:

Politibot tiene dos partes. Una que es como una base de datos de artículos y de gráficos interesantes. Todos ellos están seleccionados por un ser humano, no sólo yo, y creemos que es contenido relevante que merece la pena leer. Por otro lado estaba la conversación, que nosotros llamamos 'digest' y que la mandamos una o dos veces al día dependiendo un poco del momento. Y de eso me encargaba yo con ayuda de otros compañeros, por ejemplo introduciendo audios de Jorge o de María.

Con la resurrección de Politibot también vienen cambios técnicos que, según nos dicen, mejorarán la experiencia de usuario. Han creado un CMS propio para hacer más fácil la creación de las conversaciones del bot y han mejorado asuntos como la estabilidad o la carga de usuarios que puede aguantar para que funcione de una manera más fluida.

Por otro lado, Eduardo nos adelanta que pretenden introducir inteligencia artificial en Politibot:

En un futuro, queremos que esa selección humana de contenidos de Politibot tenga un complemento automático, es decir, que no sea un robot que te ofrece información y ya, sino que vaya seleccionando cosas según las preferencias que tengas, etc. Eso será con inteligencia artificial. Por ejemplo, si lees artículos de un autor, que el propio bot te vaya recomendando más artículos de ese autor o de temáticas que se adapten a tus intereses.

¿De qué vive Politibot?

Politibot es un servicio gratuito para los usuarios y, según María, "queremos que siga siendo un servicio abierto para ver realmente hasta dónde puede llegar". No obstante, eso no quiere decir que no haya que hacer de Politibot un proyecto sostenible y capaz de monetizarse.

A este respecto, contemplan varias vías de financiación:

Publicidad . Enfocada especialmente en el patrocinio. Por ejemplo, que en algún momento la conversación en Telegram o Facebook Messenger aparezca "patrocinada por" un cliente, al estilo de lo que hace Quartz con sus bots.

. Enfocada especialmente en el patrocinio. Por ejemplo, que en algún momento la conversación en Telegram o Facebook Messenger aparezca "patrocinada por" un cliente, al estilo de lo que hace Quartz con sus bots. Plataforma de creación de bots . Que se resume en poder vender el servicio a otros medios o empresas para que hagan sus propios bots de manera sencilla, es decir, no sería "vender Politibot", sino la plataforma con la que se hace Politibot para poder hacer otros bots.

. Que se resume en poder vender el servicio a otros medios o empresas para que hagan sus propios bots de manera sencilla, es decir, no sería "vender Politibot", sino la plataforma con la que se hace Politibot para poder hacer otros bots. Firmas demoscópicas para hacer encuestas. Se ofrece una plataforma para hacer encuestas que va a llegar a un tipo de público que interactúa y que, por tener un perfil más joven, no suele ser accesible vía telefónica.

En los próximos meses, el equipo de Politibot también hará acercamientos a potenciales clientes para presentarles el servicio y analizar posibilidades. Aquí María nos recalca que todavía hay pocas herramientas de analítica porque el asunto de los bots es muy nuevo. No obstante, es un campo que serviría tanto para mejorar el servicio (saber cuántas veces entra un usuario, por qué contenido se han ido, etc.) como argumento para posibles clientes.

¿Cómo son los usuarios de Politibot?

Aunque Politibot pretende llegar a más público con la apertura editorial a temas de política internacional y con la presencia en cada vez más plataformas, éste es, por ahora, el tipo de usuario medio que usaba el bot:

Público joven . El 80% son menores de 44 años. Unos dos tercios del total son menores de 35 años.

. El 80% son menores de 44 años. Unos dos tercios del total son menores de 35 años. Recuerdo de voto . La mitad de los usuarios de Politibot se decantaron por Podemos. Ciudadanos es la segunda formación más seguida.

. La mitad de los usuarios de Politibot se decantaron por Podemos. Ciudadanos es la segunda formación más seguida. Más hombres que mujeres . Dos tercios son hombres.

. Dos tercios son hombres. Madridcéntrico. La mitad de los usuarios son de Madrid, seguidos de Barcelona. También hay un porcentaje de gente de fuera de España.

Sea como fuere, sea bienvenido de nuevo, Politibot:

He vuelto y ya se escucha el delirio de mis seguidores https://t.co/aDIpxUwYhA — Politibot (@politibot) 9 de marzo de 2017

Y también varios de los humanos que hay detrás:

De izquierda a derecha: Kiko Llaneras, David Martin-Corral, María Ramírez, Eduardo Suárez y Jorge Galindo de Politibot.

En Xataka | 17 expectativas de cómo el machine learning va a cambiar el mundo