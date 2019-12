El enésimo intento de la Iglesia por acercarse a los jóvenes en la era digital es un servidor de Minecraft

Los jóvenes son cada vez menos religiosos, y la Iglesia está al tanto. Sea por el desarrollo económico de las ciudades, sea porque estamos más conectados o sea porque tendemos a hacernos más religiosos con la edad (según estudios), el caso es que los más jóvenes no suelen practicar la religión. Es por ello que desde el Vaticano han llevado a cabo diferentes acciones para acercarse a aquellos que se están alejando, porque puede que las personas de entre 18 y 25 años no vayan a misa, pero sí juegan al Minecraft.

Prueba de ello está en el tweet que Padre Robert R. Ballecer, SJ, jesuita, tuitero con más de 23.000 seguidores y aficionado a los videojuegos, publicó a principios de septiembre de 2019. En él contaba a sus seguidores que quería abrir unos servidores en el Vaticano "para gamers que quieren unos menos tóxicos y más comunidad". 1.136 personas participaron en la encuesta y la victoria para Minecraft fue aplastante: 64%. Ahora el servidor se ha activado, así que solo hay que configurar el cliente para que apunte a "minecraft.digitaljesuit.com", sin las comillas.

Ok... I want to spin up a few servers in the Vatican for gamers who want a little less "toxic" and a bit more community.



What should be my first server?