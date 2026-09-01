Xiaomi tiene el proyector perfecto para montar un cine en casa: es barato y viene con Google TV

Xiaomi tiene un catálogo de dispositivos muy amplios. Tanto que hasta podemos encontrar proyectores portátiles bastante interesantes para montar un cine en casa. El que más me atrae personalmente es el Xiaomi Smart Projector L1 Pro, ya que tiene un buen equilibrio entre calidad-precio (su PVP es de 319,99 euros).

Un proyector con Google TV y altavoces integrados

El Xiaomi Smart Projector L1 Pro es un proyector de diseño compacto, lo que permite que podamos trasladarlo de habitación sin apenas esfuerzo. No es muy grande (210 x 128 x 189 mm) y además es bastante ligero con un peso de 2 kg. Sin embargo, pese a que es compacto, no está pensado para utilizarse fuera de casa, al menos en exteriores, ya que cuenta con una luminosidad de 400 lúmenes ISO, una cifra insuficiente si queremos tener una experiencia correcta.

Se trata de un modelo LCD que permite proyectar imagen con una diagonal de entre 40 a 120 pulgadas, aunque recomendamos siempre quedarnos aproximadamente en las 100 pulgadas para tener una buena experiencia. El motivo es que ofrece una resolución de 1920 x 1080 píxeles. También cuenta con ciertas funciones como enfoque automático y corrección trapezoidal automática para ajustar la imagen de forma sencilla.

También cabe mencionar que incorpora altavoces que ofrecen una potencia de 5W, por lo que no es estrictamente necesario contar con un equipo de sonido (o barra de sonido). Además, su sistema operativo es Google TV, lo que permite que podamos instalar todas las plataformas de streaming a las que estemos suscritos para consumir contenido multimedia.

⚡ EN RESUMEN: Xiaomi Smart Projector L1 Pro ✅ LO MEJOR Su sistema operativo : con Google TV se pueden instalar muchísimas aplicaciones, entre ellas las plataformas de streaming.

: con Google TV se pueden instalar muchísimas aplicaciones, entre ellas las plataformas de streaming. Su formato: es bastante compacto y ligero, lo que permite que se pueda trasladar a diferentes habitaciones de forma cómoda. ❌ LO PEOR Su luminosidad : es insuficiente para ver contenido en exteriores o en interiores con mucha iluminación.

: es insuficiente para ver contenido en exteriores o en interiores con mucha iluminación. Sus altavoces: los 5W de potencia se pueden quedar justitos en habitaciones muy grandes. 💡 CÓMPRALO SI... Buscas un proyector que te permita descargar las aplicaciones de streaming y disfrutar de su contenido. ⛔ NO LO COMPRES SI... Quieres un proyector que puedas utilizar en habitaciones muy iluminadas o en exteriores, ya que este modelo se queda muy justito.

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