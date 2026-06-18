El Xiaomi Tag baja (aún más) de precio: así es la nueva oferta del localizador para móviles iPhone y Android

Hoy en día podemos encontrar muchos localizadores, pero pocos son tan atractivos como el Xiaomi Tag. Funciona muy bien y su precio es muy económico. Aunque llegó a las tiendas hace poco tiempo, en Amazon ya se puede encontrar más barato: por 12,31 euros con un descuento del 32%.

Un localizador que ofrece una muy buena precisión

El Xiaomi Tag es un localizador que nos ha gustado mucho. Cabe resaltar que es compatible con móviles Android, pero también con iPhone. Vale; quizás no se integre de la misma forma en el ecosistema de Apple, no cuente con la tecnología de banda ultra ancha o integre el chip U1, pero los resultados son bastante precisos.

El localizador funciona mediante Bluetooth, lo que permite saber su ubicación si detecta este tipo de conexión en un móvil cercano. Tras analizar el Xiaomi Tag pudimos ver que ofrece una buena precisión, independientemente de si lo tenemos en casa o se encuentra en movimiento.

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De forma similar a lo que vemos en el AirTag, el Xiaomi Tag funciona mediante una pila CR20230 que se puede extraer cuando se agote. La autonomía es de aproximadamente un año y gracias a su diseño se puede colgar de un llavero sin necesidad de comprar una funda o adaptador.

⚡ EN RESUMEN: oferta del xiaomi tag hoy ✅ LO MEJOR Su precisión : el localizador de Xiaomi ofrece una buena precisión a través de Bluetooth.

: el localizador de Xiaomi ofrece una buena precisión a través de Bluetooth. El diseño, que permite colgar el localizador de un llavero. ❌ LO PEOR Es compatible con iPhone, pero... no es tan completo como un AirTag. 💡 CÓMPRALO SI... Quieres un localizador para móviles Android que funcione muy bien, que puedas colgar en el llavero o que ofrezca una muy buena precisión. ⛔ NO LO COMPRES SI... Tienes un iPhone. Es compatible, pero el AirTag (sobre todo la segunda generación) funciona mucho mejor.

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Imágenes | Jose García, Xiaomi

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