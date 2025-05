Xiaomi acaba de lanzar su nuevo televisor de 75 pulgadas con Fire TV y... no ha tardado en bajar su precio

Hace tan sólo unas semanas Xiaomi estrenó su nueva gama de televisores Xiaomi TV A Pro y no ha tardado en lanzar el mismo (o casi el mismo) modelo cambiando algunas cosas, siendo la más relevante su sistema operativo. Los televisores Xiaomi TV F Pro no vienen con Google TV, sino con Fire TV. Y la sorpresa no ha sido esta revisión de sus nuevos televisores —que también—, sino que ya están de oferta: el Xiaomi TV F Pro de 75 pulgadas ha bajado 200 euros, pasando de los 999 euros oficiales hasta los 799 euros actuales.

Un televisor que incluye el sistema operativo de los Fire TV Stick

El Xiaomi TV F Pro es un televisor que recuerda, salvando la distancia, a los televisores F2 que lanzó hace unos años y que venían con el sistema operativo Fire TV de Amazon. En esta ocasión, hablamos de televisores mucho más completos, ya que el Xiaomi TV F Pro viene con una generosa pantalla QLED de, en este caso, 75 pulgadas.

Además de ello, nos encontramos con algunas características y especificaciones de lo más interesantes. En primer lugar, el televisor ofrece una resolución 4K y una tasa de refresco que se mantiene en los 60 Hz —algo habitual en la marca—. En segundo lugar, viene con el modo Filmmaker para ver películas y series y es compatible con los formatos de imagen HDR10+ y HLG.

Sus altavoces ofrecen una potencia de 20W y son compatibles con Dolby Audio, DTS-X y DTS-Virtual. Por otro lado, al contar con el sistema operativo Fire TV —similar al de los Fire TV Stick—, el televisor incluye el asistente de voz Alexa. También es compatible con AirPlay (lo ha introducido en esta generación) y con Miracast y dispone de un buen surtido de opciones de conectividad; tales como HDMI, USB, WiFi, Bluetooth y Ethernet, entre otras.

